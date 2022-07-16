Росія планує кіберудари по ЄС і НАТО, - Канадійський центр кібербезпеки

Канадський центр кібербезпеки попереджає, що Росія планує кіберудари щодо НАТО та ЄС

"Росія майже напевно знаходиться в процесі розробки кіберможливостей проти цілей у Європейському Союзі (ЄС) та НАТО, включаючи Сполучені Штати (США) та Канаду", - йдеться у випущеному Центром Бюлетні кіберзагроз, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за оцінками канадських фахівців, суб'єкти, які спонсоруються росією, майже напевно посилили кібершпигунство в країнах НАТО у відповідь на підтримку Альянсом України.

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