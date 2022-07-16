Росія планує кіберудари по ЄС і НАТО, - Канадійський центр кібербезпеки
Канадський центр кібербезпеки попереджає, що Росія планує кіберудари щодо НАТО та ЄС
"Росія майже напевно знаходиться в процесі розробки кіберможливостей проти цілей у Європейському Союзі (ЄС) та НАТО, включаючи Сполучені Штати (США) та Канаду", - йдеться у випущеному Центром Бюлетні кіберзагроз, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, за оцінками канадських фахівців, суб'єкти, які спонсоруються росією, майже напевно посилили кібершпигунство в країнах НАТО у відповідь на підтримку Альянсом України.
Топ коментарі
+10 Алекс Ков
показати весь коментар16.07.2022 00:50
+9 Amber
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+7 Іван Нетребьян
показати весь коментар16.07.2022 00:50
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Але не можна не помітити, що інтенсивність саме тупого тероризму значно виросла одразу після Стамбулу і радісного базікання керівника ООН, що вони вже на "путі мирних домовленостей".
Збіг? Не впевнений 😕