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Росія планує кіберудари по ЄС і НАТО, - Канадійський центр кібербезпеки

хакер,шахраї,хакери

Канадський центр кібербезпеки попереджає, що Росія планує кіберудари щодо НАТО та ЄС

"Росія майже напевно знаходиться в процесі розробки кіберможливостей проти цілей у Європейському Союзі (ЄС) та НАТО, включаючи Сполучені Штати (США) та Канаду", - йдеться у випущеному Центром Бюлетні кіберзагроз, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, за оцінками канадських фахівців, суб'єкти, які спонсоруються росією, майже напевно посилили кібершпигунство в країнах НАТО у відповідь на підтримку Альянсом України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські хакери продовжують атакувати українську інфраструктуру, - Держспецзвʼязок. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Канада (2190) кібербезпека (1161)


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Топ коментарі
+10
Канадійці більше ремонтуйте їм турбін.
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16.07.2022 00:50
+9
Звісно русня завжди вбивала, вбиває і буде вбивати цивільних.
Тут нічого для нас нового.

Але не можна не помітити, що інтенсивність саме тупого тероризму значно виросла одразу після Стамбулу і радісного базікання керівника ООН, що вони вже на "путі мирних домовленостей".
Збіг? Не впевнений 😕
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16.07.2022 01:11
+7
Скачувайте більше каспєрскіх, докторов веб і пользуйтєсь яндєксом і нікакіх загроз бл.
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16.07.2022 00:50
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Канадійці більше ремонтуйте їм турбін.
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16.07.2022 00:50 Відповісти
З язика зірвали
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16.07.2022 01:04 Відповісти
Скачувайте більше каспєрскіх, докторов веб і пользуйтєсь яндєксом і нікакіх загроз бл.
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16.07.2022 00:50 Відповісти
Сцуки, скрізь встигають насрати людству.
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16.07.2022 01:07 Відповісти
Звісно русня завжди вбивала, вбиває і буде вбивати цивільних.
Тут нічого для нас нового.

Але не можна не помітити, що інтенсивність саме тупого тероризму значно виросла одразу після Стамбулу і радісного базікання керівника ООН, що вони вже на "путі мирних домовленостей".
Збіг? Не впевнений 😕
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16.07.2022 01:11 Відповісти
Тю ))) вимкніть їм інтернет ***** і все
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16.07.2022 01:32 Відповісти
До речі, таки да.
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16.07.2022 01:35 Відповісти
Вони ж не з параші атакують ці тварі в самій Європі і живуть
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16.07.2022 04:14 Відповісти
Може хочуть ще одну газову турбину? Ті хто заграє з терористами можуть не очікувати на спокій.
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16.07.2022 01:34 Відповісти
хоспади , как ани там бедненькие, у нас хоть ракеты летают, а они там под кибератаками-ужость
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16.07.2022 02:01 Відповісти
А шо робить украінійцям, африканійцям , може взяти кубінійську сигару та попити ямайкінійського рому?Хтось мені скаже, звідки беруться оці квасні патріоти-перекладачі?
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16.07.2022 03:07 Відповісти
поставлена цель разосраться со всеми с кем можно...
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16.07.2022 04:29 Відповісти
 
 