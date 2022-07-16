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Новости Война
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Россияне безуспешно пытаются взять Северск и Бахмут, - британская разведка

ворог,кацап,окупант,русня,орк,загарбник

Действия защитников Украины способствовали "уменьшению импульса" России. Сейчас российские наступательные операции остаются уменьшенными по размаху и масштабу.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Британцы отметили, что российские наступательные операции остаются ограниченными по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.

"И это, несмотря на то, что российские войска зашли на окраины Северска в начале недели", — говорится в сообщении.

В отчете напомнят, что Россия по-прежнему делала преждевременные и ошибочные заявления об успехе.

"Это отчасти направлено на демонстрацию успеха отечественной аудитории и укрепление морального духа боевых сил", – считают в Британии.

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По данным британской разведки, ВСУ успешно отбивают атаки России с тех пор, как Лисичанск был оставлен, а украинская оборонная линия была укорочена и выпрямлена.

"Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшенных атак России и сыграло немаловажную роль в уменьшении импульса России", — говорится в сообщении.

Великобритания (4945) разведка (4171)


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- Судячі зі всього, угрупування із 7-и БТГр, під загальним керівництвом штабу 127-ї мсд, яке оперує на напрямку Білогорівка - Григорівка - Серебрянка (іншими словами на Сіверському) буде невдовзі передане під командування штабу 5-ї загальновійськової армії і буде взаємодіяти із угрупуванням 150-ї "експерементальної" дивізії, яке дієї південніше, на Бахмутському напрямку. Я так розумію, що російське командування намагатиметься таким чином спростити систему бойового управління, для покращення його якості...

На сьогоднішній день воно складається з підрозділів 39-ї мсбр, 24-ї обр СпП, 394-го мсп і 68-го тп. До його складу також входять "батальони" так званих 2-го та 7-ї мсбр (відповідно 2-го та 1-го АК "народної міліції днр\лнр"). У інтересах цієї дивізійної групи діють до 4-5 ТГр реактивної та ствольної артилерії зі складу 305-ї абр та засобів підсилення. Думаю, що при "особливій потребі" її може бути підсилено 2-а БТГр "країньо-лівофлангової" 55-ї мсбр зі складу Ізюмского угруппування військ противника, які можливо достатньо швидко перетащити через Сіверський Донець в районі Привілля або Шипіловки.

- Судячі зі всього, по рубежу Верхнекам'янське - Івано-Дар'ївка на зараз їдуть достатньо жорсткі та вперті, з обох боків, бої. Противник намагається просунутись на цей рубіж для того щоб створити сприятливі умови для охвату Сіверська, як з півночі, так й з півдня та південно-східного напрямку. Противник ввів у бій на цих ділянках до 3-4 БТГр, однак за попередніми данними, особливих успіхів добитися тут він не зміг. Є достатньо суперечливі данні, що лише у Верхньокам'янскому йому вдалося "зачепитися" за східну окраїну, але в районі Івано-Дар'ївки атакуючий підрозділ противника потрапивши у "вогневий карман" та понісши чутливі втрати, був вимушений відкотитися на вихідні рубежі...
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16.07.2022 10:07 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.07.2022 11:06 Ответить
 
 