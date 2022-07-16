Россияне безуспешно пытаются взять Северск и Бахмут, - британская разведка

Действия защитников Украины способствовали "уменьшению импульса" России. Сейчас российские наступательные операции остаются уменьшенными по размаху и масштабу.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Британцы отметили, что российские наступательные операции остаются ограниченными по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.

"И это, несмотря на то, что российские войска зашли на окраины Северска в начале недели", — говорится в сообщении.

В отчете напомнят, что Россия по-прежнему делала преждевременные и ошибочные заявления об успехе.

"Это отчасти направлено на демонстрацию успеха отечественной аудитории и укрепление морального духа боевых сил", – считают в Британии.

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По данным британской разведки, ВСУ успешно отбивают атаки России с тех пор, как Лисичанск был оставлен, а украинская оборонная линия была укорочена и выпрямлена.

"Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшенных атак России и сыграло немаловажную роль в уменьшении импульса России", — говорится в сообщении.