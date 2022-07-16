Россияне безуспешно пытаются взять Северск и Бахмут, - британская разведка
Действия защитников Украины способствовали "уменьшению импульса" России. Сейчас российские наступательные операции остаются уменьшенными по размаху и масштабу.
Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
Британцы отметили, что российские наступательные операции остаются ограниченными по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.
"И это, несмотря на то, что российские войска зашли на окраины Северска в начале недели", — говорится в сообщении.
В отчете напомнят, что Россия по-прежнему делала преждевременные и ошибочные заявления об успехе.
"Это отчасти направлено на демонстрацию успеха отечественной аудитории и укрепление морального духа боевых сил", – считают в Британии.
По данным британской разведки, ВСУ успешно отбивают атаки России с тех пор, как Лисичанск был оставлен, а украинская оборонная линия была укорочена и выпрямлена.
"Это позволило сконцентрировать силы и вести огонь против уменьшенных атак России и сыграло немаловажную роль в уменьшении импульса России", — говорится в сообщении.
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На сьогоднішній день воно складається з підрозділів 39-ї мсбр, 24-ї обр СпП, 394-го мсп і 68-го тп. До його складу також входять "батальони" так званих 2-го та 7-ї мсбр (відповідно 2-го та 1-го АК "народної міліції днр\лнр"). У інтересах цієї дивізійної групи діють до 4-5 ТГр реактивної та ствольної артилерії зі складу 305-ї абр та засобів підсилення. Думаю, що при "особливій потребі" її може бути підсилено 2-а БТГр "країньо-лівофлангової" 55-ї мсбр зі складу Ізюмского угруппування військ противника, які можливо достатньо швидко перетащити через Сіверський Донець в районі Привілля або Шипіловки.
- Судячі зі всього, по рубежу Верхнекам'янське - Івано-Дар'ївка на зараз їдуть достатньо жорсткі та вперті, з обох боків, бої. Противник намагається просунутись на цей рубіж для того щоб створити сприятливі умови для охвату Сіверська, як з півночі, так й з півдня та південно-східного напрямку. Противник ввів у бій на цих ділянках до 3-4 БТГр, однак за попередніми данними, особливих успіхів добитися тут він не зміг. Є достатньо суперечливі данні, що лише у Верхньокам'янскому йому вдалося "зачепитися" за східну окраїну, але в районі Івано-Дар'ївки атакуючий підрозділ противника потрапивши у "вогневий карман" та понісши чутливі втрати, був вимушений відкотитися на вихідні рубежі...