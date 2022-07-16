Росіяни безуспішно намагаються взяти Сіверськ і Бахмут, - британська розвідка

Дії захисників України сприяли "зменшенню імпульсу" Росії. Зараз російські наступальні операції залишаються зменшеними за розмахом і масштабом.

Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британці зазначили, що російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.

"І це попри те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня" - йдеться у повідомленні.

В звіті нагають, що Росія і раніше робила передчасні і помилкові заяви про успіх.

"Це частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу бойових сил", - вважають в Британії.

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За даними британської розвідки, ЗСУ успішно відбивають атаки Росії відтоді, як Лисичанськ був залишений, а українська оборонна лінія була вкорочена і випрямлена.

"Це дозволило сконцентрувати сили і вести вогонь проти зменшених атак Росії і зіграло важливу роль у зменшенні імпульсу Росії", - йдеться в повідомленні.