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Росіяни безуспішно намагаються взяти Сіверськ і Бахмут, - британська розвідка

ворог,кацап,окупант,русня,орк,загарбник

Дії захисників України сприяли "зменшенню імпульсу" Росії. Зараз російські наступальні операції залишаються зменшеними за розмахом і масштабом.

Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британці зазначили, що російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.

"І це попри те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня" - йдеться у повідомленні.

В звіті нагають, що Росія і раніше робила передчасні і помилкові заяви про успіх.

"Це частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу бойових сил", - вважають в Британії.

Читайте: HIMARS’ами ЗСУ знищили командування російської 106 дивізії ВДВ, - ISW

За даними британської розвідки, ЗСУ успішно відбивають атаки Росії відтоді, як Лисичанськ був залишений, а українська оборонна лінія була вкорочена і випрямлена.

"Це дозволило сконцентрувати сили і вести вогонь проти зменшених атак Росії і зіграло важливу роль у зменшенні імпульсу Росії", - йдеться в повідомленні.

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- Судячі зі всього, угрупування із 7-и БТГр, під загальним керівництвом штабу 127-ї мсд, яке оперує на напрямку Білогорівка - Григорівка - Серебрянка (іншими словами на Сіверському) буде невдовзі передане під командування штабу 5-ї загальновійськової армії і буде взаємодіяти із угрупуванням 150-ї "експерементальної" дивізії, яке дієї південніше, на Бахмутському напрямку. Я так розумію, що російське командування намагатиметься таким чином спростити систему бойового управління, для покращення його якості...

На сьогоднішній день воно складається з підрозділів 39-ї мсбр, 24-ї обр СпП, 394-го мсп і 68-го тп. До його складу також входять "батальони" так званих 2-го та 7-ї мсбр (відповідно 2-го та 1-го АК "народної міліції днр\лнр"). У інтересах цієї дивізійної групи діють до 4-5 ТГр реактивної та ствольної артилерії зі складу 305-ї абр та засобів підсилення. Думаю, що при "особливій потребі" її може бути підсилено 2-а БТГр "країньо-лівофлангової" 55-ї мсбр зі складу Ізюмского угруппування військ противника, які можливо достатньо швидко перетащити через Сіверський Донець в районі Привілля або Шипіловки.

- Судячі зі всього, по рубежу Верхнекам'янське - Івано-Дар'ївка на зараз їдуть достатньо жорсткі та вперті, з обох боків, бої. Противник намагається просунутись на цей рубіж для того щоб створити сприятливі умови для охвату Сіверська, як з півночі, так й з півдня та південно-східного напрямку. Противник ввів у бій на цих ділянках до 3-4 БТГр, однак за попередніми данними, особливих успіхів добитися тут він не зміг. Є достатньо суперечливі данні, що лише у Верхньокам'янскому йому вдалося "зачепитися" за східну окраїну, але в районі Івано-Дар'ївки атакуючий підрозділ противника потрапивши у "вогневий карман" та понісши чутливі втрати, був вимушений відкотитися на вихідні рубежі...
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16.07.2022 10:07 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.07.2022 11:06 Відповісти
 
 