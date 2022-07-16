Росіяни безуспішно намагаються взяти Сіверськ і Бахмут, - британська розвідка
Дії захисників України сприяли "зменшенню імпульсу" Росії. Зараз російські наступальні операції залишаються зменшеними за розмахом і масштабом.
Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Британці зазначили, що російські наступальні операції залишаються обмежені за розмахом і масштабом, а бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті.
"І це попри те, що російські війська зайшли на околиці Сіверська на початку тижня" - йдеться у повідомленні.
В звіті нагають, що Росія і раніше робила передчасні і помилкові заяви про успіх.
"Це частково спрямовано на демонстрацію успіху вітчизняній аудиторії та зміцнення морального духу бойових сил", - вважають в Британії.
За даними британської розвідки, ЗСУ успішно відбивають атаки Росії відтоді, як Лисичанськ був залишений, а українська оборонна лінія була вкорочена і випрямлена.
"Це дозволило сконцентрувати сили і вести вогонь проти зменшених атак Росії і зіграло важливу роль у зменшенні імпульсу Росії", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На сьогоднішній день воно складається з підрозділів 39-ї мсбр, 24-ї обр СпП, 394-го мсп і 68-го тп. До його складу також входять "батальони" так званих 2-го та 7-ї мсбр (відповідно 2-го та 1-го АК "народної міліції днр\лнр"). У інтересах цієї дивізійної групи діють до 4-5 ТГр реактивної та ствольної артилерії зі складу 305-ї абр та засобів підсилення. Думаю, що при "особливій потребі" її може бути підсилено 2-а БТГр "країньо-лівофлангової" 55-ї мсбр зі складу Ізюмского угруппування військ противника, які можливо достатньо швидко перетащити через Сіверський Донець в районі Привілля або Шипіловки.
- Судячі зі всього, по рубежу Верхнекам'янське - Івано-Дар'ївка на зараз їдуть достатньо жорсткі та вперті, з обох боків, бої. Противник намагається просунутись на цей рубіж для того щоб створити сприятливі умови для охвату Сіверська, як з півночі, так й з півдня та південно-східного напрямку. Противник ввів у бій на цих ділянках до 3-4 БТГр, однак за попередніми данними, особливих успіхів добитися тут він не зміг. Є достатньо суперечливі данні, що лише у Верхньокам'янскому йому вдалося "зачепитися" за східну окраїну, але в районі Івано-Дар'ївки атакуючий підрозділ противника потрапивши у "вогневий карман" та понісши чутливі втрати, був вимушений відкотитися на вихідні рубежі...