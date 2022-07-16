Армия – не только техника и стратегия, это ценности, - Моравецкий
Армии должны опираться не только на современную технику, вооружение и стратегию, "но и на ценности как нации, как сообщества свободных государств".
Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Представим, что украинская нация вместо того, чтобы защищать свою Родину, привлекает с этой целью армию наемных киборгов. Технологически, наверное, они были бы незаменимы, но стали бы они защищать свободу Украины, если бы им кто-то заплатил больше?", – сказал он.
Моравецкий добавил, что "война никогда не была и никогда не будет игрой в шахматы, в которой имеет значение только стратегическое мастерство".
"Война – это всегда вопрос жизни и смерти для конкретных людей. Свобода или рабство для конкретных стран", – подчеркнул он.
По словам главы правительства Польши, технологическая мощь сегодня на стороне Запада, "но достаточно ли ее, чтобы победить в войне с Россией?"
По словам Моравецкого, кадры последствий российского терроризма в Украине "должны остаться с нами как предупреждение на всю жизнь".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Замглавы "Киевпастранса" Павел Кирилюк решил подыскать себе местечко поспокойнее.
Ему стало явно некомфортно в нынешнем кресле. Много вопросов от коллег, да и правоохранители уже посматривают в его сторону из-за сбора черной кассы во время войны. От наших источников поступила информация, что сейчас коррупционер ищет себе новых "хозяев".
Откроем секрет: он очень хочет попасть в "Укрзализныцю". Денег там в разы больше, чем в КПТ. Так что парень планирует уйти с "повышением" (не по должности, но по баблу под распил).
Просим правоохранителей внимательнее присмотреться к этому персонажу и спросить негодяя, сколько он получает от владельцев маршрутки 425 за то, чтобы не выпускать на линию автобусы 64 маршрута? Было бы желание у власти бороться с жульём, но у нас сама власть тоже жулики».