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Новости Война
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Армия – не только техника и стратегия, это ценности, - Моравецкий

моравецький

Армии должны опираться не только на современную технику, вооружение и стратегию, "но и на ценности как нации, как сообщества свободных государств".

Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Представим, что украинская нация вместо того, чтобы защищать свою Родину, привлекает с этой целью армию наемных киборгов. Технологически, наверное, они были бы незаменимы, но стали бы они защищать свободу Украины, если бы им кто-то заплатил больше?", – сказал он.

Моравецкий добавил, что "война никогда не была и никогда не будет игрой в шахматы, в которой имеет значение только стратегическое мастерство".

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"Война – это всегда вопрос жизни и смерти для конкретных людей. Свобода или рабство для конкретных стран", – подчеркнул он.

По словам главы правительства Польши, технологическая мощь сегодня на стороне Запада, "но достаточно ли ее, чтобы победить в войне с Россией?"

По словам Моравецкого, кадры последствий российского терроризма в Украине "должны остаться с нами как предупреждение на всю жизнь".

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моравецкий видно терминатра пересмотрел)
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16.07.2022 10:21 Ответить
Все верно, господин Моравецкий! Но в Украине есть огромная армия продажных чиновников и власть, которая совершенно не хочет бороться с коррупцией. Пример?

«Замглавы "Киевпастранса" Павел Кирилюк решил подыскать себе местечко поспокойнее.
Ему стало явно некомфортно в нынешнем кресле. Много вопросов от коллег, да и правоохранители уже посматривают в его сторону из-за сбора черной кассы во время войны. От наших источников поступила информация, что сейчас коррупционер ищет себе новых "хозяев".
Откроем секрет: он очень хочет попасть в "Укрзализныцю". Денег там в разы больше, чем в КПТ. Так что парень планирует уйти с "повышением" (не по должности, но по баблу под распил).

Просим правоохранителей внимательнее присмотреться к этому персонажу и спросить негодяя, сколько он получает от владельцев маршрутки 425 за то, чтобы не выпускать на линию автобусы 64 маршрута? Было бы желание у власти бороться с жульём, но у нас сама власть тоже жулики».
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16.07.2022 10:22 Ответить
Читала сьогодні Залужного, про Армію захисників, але людяних, мужніх і хоробрих .Ніякі роботи не замінять Воїна Світла з дитиною на руках
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16.07.2022 10:25 Ответить
Цей виродок не хоче вибачився за те що назвав захисників України - фашистами?
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16.07.2022 11:00 Ответить
зрештою воїни повертаються додому і стають членами суспільства. Мабуть лідери. Отже, яким буде суспільство, якщо солдати стають немовлятами-ґвалтівниками і вважають, що «на війні прийнятні будь-які методи»? російське суспільство.
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16.07.2022 11:28 Ответить
Только лучше будет если этот чувак больше не будет трындеть про УПА.
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16.07.2022 11:51 Ответить
 
 