Армія - не лише техніка та стратегія, це цінності, - Моравецький

Армії повинні спиратися не лише на сучасну техніку, озброєння та стратегію, "але й на цінності як нації, як спільноти вільних держав".

Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Уявімо, що українська нація замість того, щоб захищати свою Батьківщину, залучає з цією метою армію найманих кіборгів. Технологічно, напевно, вони були б незамінні, але стали б вони захищати свободу України, якби їм хтось заплатив більше?" , - сказав він.

Моравецький додав, що "війна ніколи не була і ніколи не буде грою у шахи, в якій має значення лише стратегічна майстерність".

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"Війна - це завжди питання життя та смерті для конкретних людей. Свобода чи рабство для конкретних країн", - наголосив він.

За словами глави уряду Польщі, технологічна міць сьогодні на боці Заходу, "але чи достатньо її, щоб перемогти у війні з Росією?"

За словами Моравецького, кадри наслідків російського тероризму в Україні "мають залишитися з нами як попередження на все життя".

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