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Новини Війна
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Армія - не лише техніка та стратегія, це цінності, - Моравецький

моравецький

Армії повинні спиратися не лише на сучасну техніку, озброєння та стратегію, "але й на цінності як нації, як спільноти вільних держав".

Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Уявімо, що українська нація замість того, щоб захищати свою Батьківщину, залучає з цією метою армію найманих кіборгів. Технологічно, напевно, вони були б незамінні, але стали б вони захищати свободу України, якби їм хтось заплатив більше?" , - сказав він.

Моравецький додав, що "війна ніколи не була і ніколи не буде грою у шахи, в якій має значення лише стратегічна майстерність".

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"Війна - це завжди питання життя та смерті для конкретних людей. Свобода чи рабство для конкретних країн", - наголосив він.

За словами глави уряду Польщі, технологічна міць сьогодні на боці Заходу, "але чи достатньо її, щоб перемогти у війні з Росією?"

За словами Моравецького, кадри наслідків російського тероризму в Україні "мають залишитися з нами як попередження на все життя".

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Автор: 

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моравецкий видно терминатра пересмотрел)
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16.07.2022 10:21 Відповісти
Все верно, господин Моравецкий! Но в Украине есть огромная армия продажных чиновников и власть, которая совершенно не хочет бороться с коррупцией. Пример?

«Замглавы "Киевпастранса" Павел Кирилюк решил подыскать себе местечко поспокойнее.
Ему стало явно некомфортно в нынешнем кресле. Много вопросов от коллег, да и правоохранители уже посматривают в его сторону из-за сбора черной кассы во время войны. От наших источников поступила информация, что сейчас коррупционер ищет себе новых "хозяев".
Откроем секрет: он очень хочет попасть в "Укрзализныцю". Денег там в разы больше, чем в КПТ. Так что парень планирует уйти с "повышением" (не по должности, но по баблу под распил).

Просим правоохранителей внимательнее присмотреться к этому персонажу и спросить негодяя, сколько он получает от владельцев маршрутки 425 за то, чтобы не выпускать на линию автобусы 64 маршрута? Было бы желание у власти бороться с жульём, но у нас сама власть тоже жулики».
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16.07.2022 10:22 Відповісти
Читала сьогодні Залужного, про Армію захисників, але людяних, мужніх і хоробрих .Ніякі роботи не замінять Воїна Світла з дитиною на руках
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16.07.2022 10:25 Відповісти
Цей виродок не хоче вибачився за те що назвав захисників України - фашистами?
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16.07.2022 11:00 Відповісти
зрештою воїни повертаються додому і стають членами суспільства. Мабуть лідери. Отже, яким буде суспільство, якщо солдати стають немовлятами-ґвалтівниками і вважають, що «на війні прийнятні будь-які методи»? російське суспільство.
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16.07.2022 11:28 Відповісти
Только лучше будет если этот чувак больше не будет трындеть про УПА.
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16.07.2022 11:51 Відповісти
 
 