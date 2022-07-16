Армія - не лише техніка та стратегія, це цінності, - Моравецький
Армії повинні спиратися не лише на сучасну техніку, озброєння та стратегію, "але й на цінності як нації, як спільноти вільних держав".
Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Уявімо, що українська нація замість того, щоб захищати свою Батьківщину, залучає з цією метою армію найманих кіборгів. Технологічно, напевно, вони були б незамінні, але стали б вони захищати свободу України, якби їм хтось заплатив більше?" , - сказав він.
Моравецький додав, що "війна ніколи не була і ніколи не буде грою у шахи, в якій має значення лише стратегічна майстерність".
"Війна - це завжди питання життя та смерті для конкретних людей. Свобода чи рабство для конкретних країн", - наголосив він.
За словами глави уряду Польщі, технологічна міць сьогодні на боці Заходу, "але чи достатньо її, щоб перемогти у війні з Росією?"
За словами Моравецького, кадри наслідків російського тероризму в Україні "мають залишитися з нами як попередження на все життя".
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«Замглавы "Киевпастранса" Павел Кирилюк решил подыскать себе местечко поспокойнее.
Ему стало явно некомфортно в нынешнем кресле. Много вопросов от коллег, да и правоохранители уже посматривают в его сторону из-за сбора черной кассы во время войны. От наших источников поступила информация, что сейчас коррупционер ищет себе новых "хозяев".
Откроем секрет: он очень хочет попасть в "Укрзализныцю". Денег там в разы больше, чем в КПТ. Так что парень планирует уйти с "повышением" (не по должности, но по баблу под распил).
Просим правоохранителей внимательнее присмотреться к этому персонажу и спросить негодяя, сколько он получает от владельцев маршрутки 425 за то, чтобы не выпускать на линию автобусы 64 маршрута? Было бы желание у власти бороться с жульём, но у нас сама власть тоже жулики».