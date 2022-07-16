Саперам в Донецкой области нужна машина. СБОР СРЕДСТВ

Журналистка Алина Шеремета собирает средства на машину для своего брата-сапера и его побратимов.

Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой родной брат Dmytro Sheremeta с первых дней полномасштабного вторжения сменил журналистскую работу на саперскую. И вот сейчас он #башит на передовой в Донецкой области. Но у них нет машины, а она им очень нужна! Поэтому мы с его женой Светланка Шеремета начинаем сбор средств", — написала она.

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Хороший автомобиль, по словам журналистки, стоит около 8 тысяч евро.

Приобщиться к сбору можно, переведя деньги на карточку "Монобанка" 5375 4114 1649 6649 (Светлана Шеремета).