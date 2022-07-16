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Новости Война
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Саперам в Донецкой области нужна машина. СБОР СРЕДСТВ

дмитро,шеремета

Журналистка Алина Шеремета собирает средства на машину для своего брата-сапера и его побратимов.

Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мой родной брат Dmytro Sheremeta с первых дней полномасштабного вторжения сменил журналистскую работу на саперскую. И вот сейчас он #башит на передовой в Донецкой области. Но у них нет машины, а она им очень нужна! Поэтому мы с его женой Светланка Шеремета начинаем сбор средств", — написала она.

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Хороший автомобиль, по словам журналистки, стоит около 8 тысяч евро.

Приобщиться к сбору можно, переведя деньги на карточку "Монобанка" 5375 4114 1649 6649 (Светлана Шеремета).

Саперам в Донецкой области нужна машина 01

авто (4203) помощь (7789) сбор (298)


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Топ комментарии
+16
Просіть у Коломойського і суддів, які пробачили йому мільярдні борги!
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16.07.2022 14:22
+11
Вы *******, 1-й машины у армии нет????
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16.07.2022 14:24
+11
призначити комісію з ветеранів АТО та ООС
знайти та відібрати всі авто у так званої тероборони центральних та західних областей.
там сотні, якщо не тисячі пікапів та позашляховиків.
і чому ці авто не на фронті, питати у воєнкомів та відповідальних за місцеві тро.
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16.07.2022 14:42
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Просіть у Коломойського і суддів, які пробачили йому мільярдні борги!
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16.07.2022 14:22 Ответить
В них час не просити а конфісковувати
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16.07.2022 14:40 Ответить
То конфісковуйте!
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16.07.2022 15:03 Ответить
Вы *******, 1-й машины у армии нет????
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16.07.2022 14:24 Ответить
у зеленых валом машин
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16.07.2022 16:10 Ответить
СМИ: Суд ликвидировал компанию Коломойского Новофарм и списал 4,3 млрд грн долга перед ПриватБанком

___________
Зає.....али нещасний Народ просити, у Коломойського і його ручних суддів просіть!
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16.07.2022 14:28 Ответить
Чим можемо поможемо!
А Ур о д и при владі ще будуть відповідати!
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16.07.2022 14:58 Ответить
+
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16.07.2022 14:29 Ответить
Прочитав "сЕпарам на Донеччині", аж офігів спочатку))))
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16.07.2022 14:31 Ответить
Также ошибся, причем и в названии и потом в тексте. Подахренев начал читать сначала.
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16.07.2022 14:35 Ответить
Кажуть що Кучмисты ЗеКоломойские вытратили на війну проти путлєра більше ніж Америка з Британією...
Та брешуть чувакі Артистовіча...типа Штирлица...
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16.07.2022 14:36 Ответить
призначити комісію з ветеранів АТО та ООС
знайти та відібрати всі авто у так званої тероборони центральних та західних областей.
там сотні, якщо не тисячі пікапів та позашляховиків.
і чому ці авто не на фронті, питати у воєнкомів та відповідальних за місцеві тро.
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16.07.2022 14:42 Ответить
У тебе треба перше конфіскувати все!
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16.07.2022 15:05 Ответить
Та заберіть всі машини у ОП, ВР, кабміну і віддайте військовим!
Скільки можна виїзджати на волонтерах.
Між іншим під виглядом волонтерів збільшилась кількість аферистів, які зловживать довірою до волонтерів!
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16.07.2022 15:06 Ответить
Нєкуй у Народу просити... Народ без роботи, народ воює, народ за комуналку вже немає чим платити...
Просіть у Коломойського, Ахметова, Порошенка, Пінчука, суддів, прокурорів, мусарні... Приїб.....лись до Народу голозадого!
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16.07.2022 15:08 Ответить
В Пороха не треба просити, він і сам кожного тижня то десяток вантажівок ДАФ відправить, то 11 італійських бронеавтівок, то 350 дронів..
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17.07.2022 10:14 Ответить
фух, прочитав: "сепарам"
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16.07.2022 15:13 Ответить
Я тоже
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16.07.2022 18:25 Ответить
Хватит херней заниматься!!! В самом начале было сказано - пьяный за рулем, тачку в ЗСУ!! У нас что бухать перестали на дорогах?? Уже бы и порядок навели на дорогах, и мудаков бы поубавилось с колесами (пусть пешком квасят) и армии помогли бы!!! А то одни волонтеры лямку тянут, то вам заграница помогает, то с простого народа все жилы тяните, пусть и мусара немногао пошевелятся, а то наша ненаглядная "тероборона" гасает по городу без дела, ****** какие деловые!!!
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16.07.2022 15:21 Ответить
При тех бешеных лярдах которые Запад даёт УКраине на войну бойцы должны шапку по кругу пускать?!!!
И контроль за тратами , предложенный Викторией Спарт , - он конечно - ни к чему ворюгам из Офиса Пройобов.
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16.07.2022 15:21 Ответить
Резников, автомобильчик не найдётся?
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16.07.2022 15:25 Ответить
Саперы без машины? В смысле их пешком отправляют на выполнение задания? Я во многое могу поверить, конечно... Но вот в данном конкретном случае что-то запредельное. Ну купит сестра или жена машину, растаможит, зарегистрирует на себя, оформит страховку, пройдет техосмотр и отправит на линию боевых действий? Это как? На войну на личном авто? Военная машина должна быть зарегистрирована за министерством обороны... Это как бы правило
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16.07.2022 15:45 Ответить
Це в нормальному світі. В нашому номінально забезпечені бронежилетами на 45 відс. Й нема норматива обов'язковості. Немає обов'язкового екіпірування аптечками. Всім забезпечують самі,сім'я,волонтери. Транспорту для евакуації поранених нема. Виробництва касок нема,..... нема,нема,нема
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16.07.2022 16:19 Ответить
Так точно. Этим занимается министр обороны. А где это всё? А дристович скажет: подумаешь прое*али.
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16.07.2022 16:25 Ответить
+
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16.07.2022 16:06 Ответить
Хлопчики, бережи та допомагай вам Господь
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16.07.2022 16:07 Ответить
... прочел - сепарам ...и офигел
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16.07.2022 16:41 Ответить
+
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16.07.2022 16:42 Ответить
Столько машин пригнали,неужели одну не могут дать .Мою заберите
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16.07.2022 18:27 Ответить
 
 