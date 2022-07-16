Саперам в Донецкой области нужна машина. СБОР СРЕДСТВ
Журналистка Алина Шеремета собирает средства на машину для своего брата-сапера и его побратимов.
Об этом она написала в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мой родной брат Dmytro Sheremeta с первых дней полномасштабного вторжения сменил журналистскую работу на саперскую. И вот сейчас он #башит на передовой в Донецкой области. Но у них нет машины, а она им очень нужна! Поэтому мы с его женой Светланка Шеремета начинаем сбор средств", — написала она.
Хороший автомобиль, по словам журналистки, стоит около 8 тысяч евро.
Приобщиться к сбору можно, переведя деньги на карточку "Монобанка" 5375 4114 1649 6649 (Светлана Шеремета).
Топ комментарии
+16 Бандерівець
показать весь комментарий16.07.2022 14:22
+11 Solomon #418722
показать весь комментарий16.07.2022 14:24
+11 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий16.07.2022 14:42
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Зає.....али нещасний Народ просити, у Коломойського і його ручних суддів просіть!
А Ур о д и при владі ще будуть відповідати!
Та брешуть чувакі Артистовіча...типа Штирлица...
знайти та відібрати всі авто у так званої тероборони центральних та західних областей.
там сотні, якщо не тисячі пікапів та позашляховиків.
і чому ці авто не на фронті, питати у воєнкомів та відповідальних за місцеві тро.
Скільки можна виїзджати на волонтерах.
Між іншим під виглядом волонтерів збільшилась кількість аферистів, які зловживать довірою до волонтерів!
Просіть у Коломойського, Ахметова, Порошенка, Пінчука, суддів, прокурорів, мусарні... Приїб.....лись до Народу голозадого!
И контроль за тратами , предложенный Викторией Спарт , - он конечно - ни к чему ворюгам из Офиса Пройобов.