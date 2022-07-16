Саперам на Донеччині потрібна машина. ЗБІР КОШТІВ

Журналістка Аліна Шеремета збирає кошти на машину для свого брата-сапера та його побратимів.

Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мій рідний брат Dmytro Sheremeta з перших днів повномасштабного вторгнення змінив журналістську роботу на саперську. І ось зараз він #башить на передовій в Донецькій області. Але у них немає машини, а вона їм дуже треба! Тому ми з його дружиною Світланка Шеремета розпочинаємо збір коштів", - написала вона.

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Хороший автомобіль, за словами журналістки, коштує близько 8 тис. євро.

Долучитися до збору можна, переказавши гроші на картку "Монобанка" 5375 4114 1649 6649 (Світлана Шеремета).