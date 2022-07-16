Саперам на Донеччині потрібна машина. ЗБІР КОШТІВ
Журналістка Аліна Шеремета збирає кошти на машину для свого брата-сапера та його побратимів.
Про це вона написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мій рідний брат Dmytro Sheremeta з перших днів повномасштабного вторгнення змінив журналістську роботу на саперську. І ось зараз він #башить на передовій в Донецькій області. Але у них немає машини, а вона їм дуже треба! Тому ми з його дружиною Світланка Шеремета розпочинаємо збір коштів", - написала вона.
Хороший автомобіль, за словами журналістки, коштує близько 8 тис. євро.
Долучитися до збору можна, переказавши гроші на картку "Монобанка" 5375 4114 1649 6649 (Світлана Шеремета).
Топ коментарі
+16 Бандерівець
показати весь коментар16.07.2022 14:22
+11 Solomon #418722
показати весь коментар16.07.2022 14:24
+11 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар16.07.2022 14:42
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Зає.....али нещасний Народ просити, у Коломойського і його ручних суддів просіть!
А Ур о д и при владі ще будуть відповідати!
Та брешуть чувакі Артистовіча...типа Штирлица...
знайти та відібрати всі авто у так званої тероборони центральних та західних областей.
там сотні, якщо не тисячі пікапів та позашляховиків.
і чому ці авто не на фронті, питати у воєнкомів та відповідальних за місцеві тро.
Скільки можна виїзджати на волонтерах.
Між іншим під виглядом волонтерів збільшилась кількість аферистів, які зловживать довірою до волонтерів!
Просіть у Коломойського, Ахметова, Порошенка, Пінчука, суддів, прокурорів, мусарні... Приїб.....лись до Народу голозадого!
И контроль за тратами , предложенный Викторией Спарт , - он конечно - ни к чему ворюгам из Офиса Пройобов.