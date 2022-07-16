Переселенцев нельзя выселять из учебных учреждений без предоставления альтернативного жилья, - Верещук

Внутренне перемещенных лиц нельзя выселять из учебных учреждений без предоставления им альтернативного жилья.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуацию с переселенцами, временно живущими в учебных учреждениях, обсудили в Кабмине на межведомственном совещании под председательством вице-премьера Ирины Верещук", - говорится в сообщении.

В Минрегион накануне нового учебного года начали поступать жалобы от ВПЛ о том, что некоторые учебные учреждения намерены их выселять. По словам Верещука, с 7 по 13 июля на горячие линии Минрегиона поступило 312 таких сообщений.

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Также нередки случаи, когда с переселенцев пытаются взимать арендную плату за временное жилье.

Участники межведомственного совещания решили, что власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения ВПЛ, а временное жилье будет реконструировано или отремонтировано до холодов.

"Люди, которые были вынуждены временно переселиться в учебные учреждения, к началу учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем - пригодным к проживанию, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселения их недопустимо", - подчеркнула вице-премьер-министр.