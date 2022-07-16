Переселенцев нельзя выселять из учебных учреждений без предоставления альтернативного жилья, - Верещук
Внутренне перемещенных лиц нельзя выселять из учебных учреждений без предоставления им альтернативного жилья.
Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуацию с переселенцами, временно живущими в учебных учреждениях, обсудили в Кабмине на межведомственном совещании под председательством вице-премьера Ирины Верещук", - говорится в сообщении.
В Минрегион накануне нового учебного года начали поступать жалобы от ВПЛ о том, что некоторые учебные учреждения намерены их выселять. По словам Верещука, с 7 по 13 июля на горячие линии Минрегиона поступило 312 таких сообщений.
Также нередки случаи, когда с переселенцев пытаются взимать арендную плату за временное жилье.
Участники межведомственного совещания решили, что власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения ВПЛ, а временное жилье будет реконструировано или отремонтировано до холодов.
"Люди, которые были вынуждены временно переселиться в учебные учреждения, к началу учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем - пригодным к проживанию, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселения их недопустимо", - подчеркнула вице-премьер-министр.
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- Прівіт, як ти?
- Привіт... та я не їв вже три дні...
- Так не можна, треба себе заставити..
І селили - де тільки можна !
Але час іде ... і кінця цій війні - не видно (покищо надіюсь).
А зараз - треба віддилити пенсіонерів та непрацездатних - є купа баз відпочинку і т.п. - де можна їх поселити і ще і кормити !
А працездатним з родинами - у великих містах - 2-3 місяці на пошук роботи ... і не найшли - у села
Там і житла є , і роботи - робити не перобити