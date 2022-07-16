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Новости Война
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Переселенцев нельзя выселять из учебных учреждений без предоставления альтернативного жилья, - Верещук

верещук

Внутренне перемещенных лиц нельзя выселять из учебных учреждений без предоставления им альтернативного жилья.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуацию с переселенцами, временно живущими в учебных учреждениях, обсудили в Кабмине на межведомственном совещании под председательством вице-премьера Ирины Верещук", - говорится в сообщении.

В Минрегион накануне нового учебного года начали поступать жалобы от ВПЛ о том, что некоторые учебные учреждения намерены их выселять. По словам Верещука, с 7 по 13 июля на горячие линии Минрегиона поступило 312 таких сообщений.

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Также нередки случаи, когда с переселенцев пытаются взимать арендную плату за временное жилье.

Участники межведомственного совещания решили, что власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения ВПЛ, а временное жилье будет реконструировано или отремонтировано до холодов.

"Люди, которые были вынуждены временно переселиться в учебные учреждения, к началу учебного года должны быть обеспечены альтернативным жильем - пригодным к проживанию, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселения их недопустимо", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Автор: 

жилье (908) переселенцы (530) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+16
Курва тупа, а де взяти стільки того житла, може з асфальту набудувати.
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16.07.2022 18:13
+15
Це мені нагадало діалог:
- Прівіт, як ти?
- Привіт... та я не їв вже три дні...
- Так не можна, треба себе заставити..
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16.07.2022 18:17
+13
"Навіщо вирішувати складні питання, якщо можна пустити все на самотік, і питання самі якось розруляться" - це і є сутність правління Zекоманди.
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16.07.2022 18:32
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Правила форума Совет форумчан
Курва тупа, а де взяти стільки того житла, може з асфальту набудувати.
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16.07.2022 18:13 Ответить
Та шо ви причепилися до тих переселенців. Дорослих оформити сторожами без зарплати, а дітей - школярами. І хай далі там мешкають.
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16.07.2022 18:14 Ответить
Усі дорослі та адекватні переселенці мають вивчити українську мову, як бажають отримувати соцдопомогу, лікуватися, працювати, навчатися тощо. Усе буде Україно!
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16.07.2022 18:17 Ответить
Це мені нагадало діалог:
- Прівіт, як ти?
- Привіт... та я не їв вже три дні...
- Так не можна, треба себе заставити..
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16.07.2022 18:17 Ответить
"Навіщо вирішувати складні питання, якщо можна пустити все на самотік, і питання самі якось розруляться" - це і є сутність правління Zекоманди.
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16.07.2022 18:32 Ответить
якби пустили це на самотік було би непогано, але ж зе-лупа в кожній бочці затичка... Не розуміють зе-банати, що відповідальність все-одно наступить, навіть, якщо і відкладена.
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16.07.2022 18:43 Ответить
Мери Поппенс в действии. Да вы зае...бали, зеленые идиоты, у вас вся власть в руках, делайте или сь..битесь. Ваши крокодиловые слезы не нужны Украине!!!
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16.07.2022 18:35 Ответить
почему это чучело еще не в тюрячке?
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16.07.2022 18:42 Ответить
Звичайне зелене тупе і нахабне бидло. Людей поселили у гарячці, тимчасово, за чотири місяці ця **** мала б вирішити проблему їхнього проживання. Замісь цього воно умило ратиці, хто має платити за воду- світло, скоро зима і піде опалення, але школи не працюватимуть, тому гроші на комуналку виділятись не будуть... ,хтось ще буде стверджувати що у цієї влади є мізки?
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16.07.2022 18:42 Ответить
немає таких. Всім відомо, що це влада зе-банатів.
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16.07.2022 18:44 Ответить
кого винить если 75% выбрали себе ту власть, которую заслужили
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16.07.2022 18:59 Ответить
В селах пустують хати, придатні до житла, трохи прикласти рук і ось вам будинки з кількома кімнатами навіть пригідні для того, щоб перезимувати не одній сім'ї. Треба тільки інформація від влади. От тільки там шкода не має ресторанів, але свіже повітря і не пахана, відпочила від праці, земля.
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16.07.2022 19:12 Ответить
Це точно! На Поліссі в селах пустує від третини до половини будинків!
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16.07.2022 19:18 Ответить
Не знаю, в яких селах пустують хати... Нещодавно шукала житло длоя переселенців у селі. Обдзвонила знайомих, сільради в своєму регіоні, там дали телефони власників... Усе забите. Усе! Навіть ті хати, де вже кілька років немає світла-газу.
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16.07.2022 19:49 Ответить
О! "Випендрилася"! Знову "рятівниця" всіх і всього вилізла на арену!
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16.07.2022 19:17 Ответить
По мнению этой сердобольной, обучение может и подождать? Если коротко - дура!
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16.07.2022 19:21 Ответить
А нах вчитись,хех..
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16.07.2022 20:01 Ответить
В ОТСТАВКУ!!!!!
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16.07.2022 21:41 Ответить
Так ! Приймали терміново усіх !
І селили - де тільки можна !
Але час іде ... і кінця цій війні - не видно (покищо надіюсь).
А зараз - треба віддилити пенсіонерів та непрацездатних - є купа баз відпочинку і т.п. - де можна їх поселити і ще і кормити !
А працездатним з родинами - у великих містах - 2-3 місяці на пошук роботи ... і не найшли - у села
Там і житла є , і роботи - робити не перобити
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17.07.2022 00:21 Ответить
 
 