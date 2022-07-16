В Черкасской области враг ударил в сельхозпредприятие

16 июля во время воздушной тревоги в одном из сел Чигиринской тергромады прогремели два взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале.

"В Черкасской области очевидцы сообщают о звуках взрыва", - сказано в сообщении.

Впоследствии информацию подтвердил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По словам чиновника, два взрыва прогремели в одном из сел Чигиринской территориальной громады.

"Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота", — отметил начальник ОВА.

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