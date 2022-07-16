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В Черкасской области враг ударил в сельхозпредприятие

вибух,обстріл

16 июля во время воздушной тревоги в одном из сел Чигиринской тергромады прогремели два взрыва.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале.

"В Черкасской области очевидцы сообщают о звуках взрыва", - сказано в сообщении.

Впоследствии информацию подтвердил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По словам чиновника, два взрыва прогремели в одном из сел Чигиринской территориальной громады.

"Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота", — отметил начальник ОВА.

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взрыв (6731) Черниговская область (1127)


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Воюють з худобою і технікою. Моя Черкащина. Тримайтесь, ця порохова бочка має кінець
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16.07.2022 18:50 Ответить
Черкащина це колиска України.
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16.07.2022 19:33 Ответить
👍
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16.07.2022 19:47 Ответить
Было 6 ракет, 4 сбили, 2 попали
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16.07.2022 18:50 Ответить
и попадают не в дороги или посадки, а в предприятия, школы, институты, дома
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16.07.2022 18:56 Ответить
Ви ж розумієте,що навкруги в Чигиринщині "нацбатальоёні". Навіть на сільгосппідприємстві.😱
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16.07.2022 19:46 Ответить
в Україні, на думку росіян, навіть корови записуються в націоналістичні батальйони...
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16.07.2022 19:57 Ответить
Чигиринщина - це Холодний Яр.
Вони думають, що тут українські повстанці брати Чучупаки досі воюють проти москалів.
Певно, користуються штабними картами 1920 року.

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16.07.2022 21:57 Ответить
 
 