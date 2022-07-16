На Черкащині ворог поцілив у сільгосппідприємство

16 липня під час повітряної тривоги в одному із сіл Чигиринської тергромади пролунало два вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Суспільне Черкаси

"На Черкащині очевидці повідомляють про звуки вибуху", - сказано в повідомленні.

Згодом інформацію підтвердив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За словами посадовця, два вибухи пролунали в одному із сіл Чигиринської територіальної громади.

"Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби", — зазначив начальник ОВА.

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