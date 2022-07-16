На Черкащині ворог поцілив у сільгосппідприємство
16 липня під час повітряної тривоги в одному із сіл Чигиринської тергромади пролунало два вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Суспільне Черкаси
"На Черкащині очевидці повідомляють про звуки вибуху", - сказано в повідомленні.
Згодом інформацію підтвердив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За словами посадовця, два вибухи пролунали в одному із сіл Чигиринської територіальної громади.
"Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби", — зазначив начальник ОВА.
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Вони думають, що тут українські повстанці брати Чучупаки досі воюють проти москалів.
Певно, користуються штабними картами 1920 року.