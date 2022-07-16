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Новини
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На Черкащині ворог поцілив у сільгосппідприємство

вибух,обстріл

16 липня під час повітряної тривоги в одному із сіл Чигиринської тергромади пролунало два вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі Суспільне Черкаси

"На Черкащині очевидці повідомляють про звуки вибуху", - сказано в повідомленні.

Згодом інформацію підтвердив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За словами посадовця, два вибухи пролунали в одному із сіл Чигиринської територіальної громади.

"Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби", — зазначив начальник ОВА.

Читайте також: Ракетний удар по Черкащині: два прильоти поблизу обласного центру, 1 загиблий, 5 травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури

Автор: 

вибух (4444) Чернігівська область (901)


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Воюють з худобою і технікою. Моя Черкащина. Тримайтесь, ця порохова бочка має кінець
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16.07.2022 18:50 Відповісти
Черкащина це колиска України.
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16.07.2022 19:33 Відповісти
👍
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16.07.2022 19:47 Відповісти
Было 6 ракет, 4 сбили, 2 попали
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16.07.2022 18:50 Відповісти
и попадают не в дороги или посадки, а в предприятия, школы, институты, дома
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16.07.2022 18:56 Відповісти
Ви ж розумієте,що навкруги в Чигиринщині "нацбатальоёні". Навіть на сільгосппідприємстві.😱
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16.07.2022 19:46 Відповісти
в Україні, на думку росіян, навіть корови записуються в націоналістичні батальйони...
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16.07.2022 19:57 Відповісти
Чигиринщина - це Холодний Яр.
Вони думають, що тут українські повстанці брати Чучупаки досі воюють проти москалів.
Певно, користуються штабними картами 1920 року.

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16.07.2022 21:57 Відповісти
 
 