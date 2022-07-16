США продает Эстонии 6 РСЗО HIMARS
Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) информирует, что внешнеполитическое ведомство страны одобрило продажу Эстонии до шести ракетных комплексов M142 HIMARS и сопутствующего оборудования, стоимость которых составит $500 млн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает эстонский национальный вещатель ERR.
DSCA заявило, что продажа ракетных систем поддерживает внешнюю политику США и безопасность союзников по НАТО, а также целые силы обороны Эстонии. Ракетные системы изготовит американская компания Lockheed Martin.
На прошлой неделе командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем заявлял, что в текущем году Эстония планирует подписать контракт на закупку реактивных систем залпового огня.
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+17 andi Mir
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+14 Andy S #414870
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+13 Михаил Сомов #454446
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эстонцы ведь будут строить теперь меньше дорог !!!!
Саме ми показуємо як пасують військовим Хаймарси, Цезарі, Панцергаубиці-2000 та інші прикиди 😊
вечером - Хаймарсы и проч. печенюхи
Якщо потрібні Україні на 300км - то Порох купить!
Щодо нас, то деяку кількість XM403/404 ми отримали.
и мне все равно кто их купит Порошенко или Ахметов
или все олигархи обьеденятся
это было б здорово