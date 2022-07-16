США продает Эстонии 6 РСЗО HIMARS

Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) информирует, что внешнеполитическое ведомство страны одобрило продажу Эстонии до шести ракетных комплексов M142 HIMARS и сопутствующего оборудования, стоимость которых составит $500 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает эстонский национальный вещатель ERR.

DSCA заявило, что продажа ракетных систем поддерживает внешнюю политику США и безопасность союзников по НАТО, а также целые силы обороны Эстонии. Ракетные системы изготовит американская компания Lockheed Martin.

На прошлой неделе командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем заявлял, что в текущем году Эстония планирует подписать контракт на закупку реактивных систем залпового огня.

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