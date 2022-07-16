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США продает Эстонии 6 РСЗО HIMARS

himars

Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) информирует, что внешнеполитическое ведомство страны одобрило продажу Эстонии до шести ракетных комплексов M142 HIMARS и сопутствующего оборудования, стоимость которых составит $500 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает эстонский национальный вещатель ERR.

DSCA заявило, что продажа ракетных систем поддерживает внешнюю политику США и безопасность союзников по НАТО, а также целые силы обороны Эстонии. Ракетные системы изготовит американская компания Lockheed Martin.

На прошлой неделе командующий Сил обороны Эстонии Мартин Герем заявлял, что в текущем году Эстония планирует подписать контракт на закупку реактивных систем залпового огня.

Читайте: HIMARS’ами ВСУ уничтожили командование российской 106 дивизии ВДВ, - ISW

оружие (10208) США (26542) Эстония (1420) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+17
Як тільки дєрьмака на нари кинуть .
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16.07.2022 19:55
+14
Беларусы, когда разберемся с мордором, к вам будет много вопросов у ваших соседей.
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16.07.2022 19:54
+13
Даже если Эстонии, а не нам - все равно хорошо. Во первых Эстония наш союзник, а во вторых растет запрос на это РСЗО и боеприпас. Значит через производство и нам перепадет больше.
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16.07.2022 20:16
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Можно, кстати, с двух сторон жарить русню, почему нет, там же люди не живуь.
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16.07.2022 19:50 Ответить
После того как полупокер Трюдо возвращает кацапам турбину стало очевидно, что нато в махач не полезет и мы с орками 1 на 1. Так что второй фронт откроется в случае, если ватные долбоебы перепутают координаты и ****** по германии, прямо шольцу в бассейн, когда он там будет в бассейне гонять своего шольца...
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16.07.2022 20:01 Ответить
А може краще в твій басейн, бо реальність тебе покинула. Чому вас так хвилюють другі,у самих є що похаять
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16.07.2022 20:06 Ответить
Война касается всех, так что не блей тут. Для нас любые положительные развития событий в нашу пользу только на руку
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16.07.2022 21:36 Ответить
Трюдо отдаёт турбину Германии,потому как Германия отдавала её в ремонт,а что будет делать Шольц,это вопрос к Германии!
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16.07.2022 20:25 Ответить
а дороги ?

эстонцы ведь будут строить теперь меньше дорог !!!!
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16.07.2022 20:20 Ответить
Я зараз перебуваю в Естонії як заробітчанин. Тут з дорогами все гаразд, повір мені. Але. На одну маленькуЕстонію, яка не воює, і яка за населенням становить як один Харків, Штати дають аж 6 Хаймарсів. А на всю Україну скільки? 20, чи що?
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16.07.2022 21:50 Ответить
Ти читати умієш , заробітчанин ? Не "дають " а продають , на відміну від 20 які нам подарують безкоштовно .Бажаєш мати більше - купуй , хто тобі не дає , не дороги крадівництва ліпи , а купуй зброю ! P.S. Як виявилося у Хімарсі не сама установка головне , а те чим вона стріляє - одна касета із шести пострілів коштує ОДИН МІЛЬЙОН доларів США , так що подякуй американцям що вони до тих 20 іще і ********** постачають так само безкоштовно !
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17.07.2022 01:10 Ответить
ЗСУ це топ-модель західного ВПК.

Саме ми показуємо як пасують військовим Хаймарси, Цезарі, Панцергаубиці-2000 та інші прикиди 😊
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16.07.2022 21:07 Ответить
ага, Естонії, так так. ) чекаємо під Херсоном
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16.07.2022 19:50 Ответить
Як тільки дєрьмака на нари кинуть .
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16.07.2022 19:55 Ответить
вам не по темі всюди перднуть треба?
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16.07.2022 20:02 Ответить
утром дьЕрмак на нарах,
вечером - Хаймарсы и проч. печенюхи
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16.07.2022 20:25 Ответить
Мерзота падалЬяковска іди вздрочни на дристовіча виродок.
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16.07.2022 22:20 Ответить
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16.07.2022 20:02 Ответить
Беларусы, когда разберемся с мордором, к вам будет много вопросов у ваших соседей.
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16.07.2022 19:54 Ответить
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16.07.2022 20:02 Ответить
будемо робити деруни! на кацапському- дранікі, ***..ні.
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16.07.2022 20:11 Ответить
ну вот и на 300 км карандаши приехали к нам
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16.07.2022 20:00 Ответить
кто сказал карандаши? Дайте заточить. Пожалейте завхоза
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16.07.2022 20:03 Ответить
знову в тебе бада бум Друзяко?
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16.07.2022 20:13 Ответить
пока нет( только 150.
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16.07.2022 23:05 Ответить
Eto ne skoro polucat,kak i Litva s Latvijej takze po 8 i 6 stuk kupit.Poliaki bolse vsego zakazali 500 stuk Himars,poliaki takze zakazali mnogo Patriot sistemi PAC3 realno kotoryje mozet sbyvat daze jadernyje raketi
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16.07.2022 20:01 Ответить
500 хаймарсов? Польша? Ох$еть
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16.07.2022 21:38 Ответить
Сподіваюся, що десь з половину тих Хаймарсів, що запросила Польща, пройдуть бойове хрещення на полях Запоріжжя, Херсонщини і Донбасу.
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16.07.2022 21:53 Ответить
Нет, не успеют. Это долгосрочный контракт с максимальной локализацией производства, расчитаный лет на 15. Может больше.
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16.07.2022 23:04 Ответить
Відасик щось наплутав, 500 Хімарсів навіть в США нема, та і якщо 6 коштують 0,5 млрд, то 500 ....
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16.07.2022 22:09 Ответить
нет, не напутал. В США нет, потому что им не надо. Поэтому Польша будет их производить для себя сама.
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16.07.2022 22:58 Ответить
був присутній при роботі хімарсів. вражений- не те слово! супер цяцька! у кацапів відразу ковід з летальними випадками.
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16.07.2022 20:07 Ответить
Тому в них і істерика вже який день.
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16.07.2022 20:16 Ответить
такое наверное, на всю жизнь запомнится
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16.07.2022 21:40 Ответить
Даже если Эстонии, а не нам - все равно хорошо. Во первых Эстония наш союзник, а во вторых растет запрос на это РСЗО и боеприпас. Значит через производство и нам перепадет больше.
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16.07.2022 20:16 Ответить
Не перепадёт. Больше чем дадут не дадут)) Польша планирует для себя законтрактовать в производство 500 установок М142, больше, чем есть в США. Для этого поляки собираются локализовать производство у себя. Так что в будущем - на поклон в Варшаву. Правда, это будет проще, чем в Вашингтон.
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16.07.2022 21:15 Ответить
Производственная база и в США есть. Производство не стоит. И это частный бизнес, который заинтересован в продажах.
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16.07.2022 22:19 Ответить
Есть. Но при этом поляки что-то знают. Поэтому нам с ними проще.
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16.07.2022 22:55 Ответить
Ну ось. Тепер ***** буде демілітаризувати ще і Естонію.
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16.07.2022 20:17 Ответить
Список ракет, на які подала запит Естонія, наступний: це 36 ракет М30А2, 36 ракет M31A2, 36 ракет XM403 і також 36 XM404, і, зрештою, 18 далекобійних ракет ATACMS.
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16.07.2022 20:28 Ответить
Не ракет, а кассет (pods) по 6 ракет, в общей сложности 882 штук.
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18.07.2022 14:43 Ответить
... А в якості головного рекламіста M142 HIMARS виступає ЗСУ !)
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16.07.2022 20:58 Ответить
Ну от і добре, якщо країни балтії будуть чудово озброєні, це добре.
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16.07.2022 21:13 Ответить
Учитывая как 9 (или 12) Химарсов 3,14здили на ОГРОМНОЙ территории рашистов, то Эстония способна помочь Латвии и Эстонии. Главное нам, Латвии не облажаться и для начала хотя бы от мразей типа Татьяны Жданок и Владимира Линдермана (Абель) избавить страну. Мне покеру, они уберутся на паРАШУ или сядут на парашу, но их наличие на свободе в Латвии это плевок в лицо любому украинцу!
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16.07.2022 21:14 Ответить
Перебільшуєте, 99 відсотків українців навіть не знають хто це, ну а покидьки повсюди є, питання в кількості.
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16.07.2022 22:12 Ответить
ti preuvilichivaesh v samoi UA v porjadok bolshe takih zhdanok-lindermanov na kvadratny kilometr
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17.07.2022 08:44 Ответить
Цікаво, ракети якої дальності додаються до цієї батареї...
Якщо потрібні Україні на 300км - то Порох купить!
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16.07.2022 21:19 Ответить
стопудово купить )
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16.07.2022 21:44 Ответить
Список ракет, на які подала запит Естонія, наступний: це 36 ракет М30А2, 36 ракет M31A2, 36 ракет XM403 і також 36 XM404, і, зрештою, 18 далекобійних ракет ATACMS.
Щодо нас, то деяку кількість XM403/404 ми отримали.
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16.07.2022 21:52 Ответить
да 6 установок нам бы не помешали
и мне все равно кто их купит Порошенко или Ахметов
или все олигархи обьеденятся
это было б здорово
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16.07.2022 22:00 Ответить
 
 