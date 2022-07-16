США продають Естонії 6 РСЗВ HIMARS
Агентство США зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) інформує, що зовнішньополітичне відомство країни схвалило продаж Естонії до шести ракетних комплексів M142 HIMARS та супутнього обладнання, вартість яких становитиме $500 млн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє естонський національний мовник ERR.
DSCA заявило, що продаж ракетних систем підтримує зовнішню політику США та безпеку союзників по НАТО, а також цілі Сил оборони Естонії. Ракетні системи виготовить американська компанія Lockheed Martin.
Минулого тижня командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем заявляв, що цього року Естонія планує підписати контракт на закупівлю реактивних систем залпового вогню.
Топ коментарі
+17 andi Mir
показати весь коментар16.07.2022 19:55
+14 Andy S #414870
показати весь коментар16.07.2022 19:54
+13 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар16.07.2022 20:16
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эстонцы ведь будут строить теперь меньше дорог !!!!
Саме ми показуємо як пасують військовим Хаймарси, Цезарі, Панцергаубиці-2000 та інші прикиди 😊
вечером - Хаймарсы и проч. печенюхи
Якщо потрібні Україні на 300км - то Порох купить!
Щодо нас, то деяку кількість XM403/404 ми отримали.
и мне все равно кто их купит Порошенко или Ахметов
или все олигархи обьеденятся
это было б здорово