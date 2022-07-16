США продають Естонії 6 РСЗВ HIMARS

Агентство США зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) інформує, що зовнішньополітичне відомство країни схвалило продаж Естонії до шести ракетних комплексів M142 HIMARS та супутнього обладнання, вартість яких становитиме $500 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє естонський національний мовник ERR.

DSCA заявило, що продаж ракетних систем підтримує зовнішню політику США та безпеку союзників по НАТО, а також цілі Сил оборони Естонії. Ракетні системи виготовить американська компанія Lockheed Martin.

Минулого тижня командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем заявляв, що цього року Естонія планує підписати контракт на закупівлю реактивних систем залпового вогню.

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