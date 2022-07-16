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Новини
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США продають Естонії 6 РСЗВ HIMARS

himars

Агентство США зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) інформує, що зовнішньополітичне відомство країни схвалило продаж Естонії до шести ракетних комплексів M142 HIMARS та супутнього обладнання, вартість яких становитиме $500 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє естонський національний мовник ERR.

DSCA заявило, що продаж ракетних систем підтримує зовнішню політику США та безпеку союзників по НАТО, а також цілі Сил оборони Естонії. Ракетні системи виготовить американська компанія Lockheed Martin.

Минулого тижня командувач Сил оборони Естонії Мартін Герем заявляв, що цього року Естонія планує підписати контракт на закупівлю реактивних систем залпового вогню.

Також читайте: HIMARS’ами ЗСУ знищили командування російської 106 дивізії ВДВ, - ISW

Автор: 

зброя (7451) США (22685) Естонія (1609) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+17
Як тільки дєрьмака на нари кинуть .
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16.07.2022 19:55
+14
Беларусы, когда разберемся с мордором, к вам будет много вопросов у ваших соседей.
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16.07.2022 19:54
+13
Даже если Эстонии, а не нам - все равно хорошо. Во первых Эстония наш союзник, а во вторых растет запрос на это РСЗО и боеприпас. Значит через производство и нам перепадет больше.
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16.07.2022 20:16
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Можно, кстати, с двух сторон жарить русню, почему нет, там же люди не живуь.
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16.07.2022 19:50 Відповісти
После того как полупокер Трюдо возвращает кацапам турбину стало очевидно, что нато в махач не полезет и мы с орками 1 на 1. Так что второй фронт откроется в случае, если ватные долбоебы перепутают координаты и ****** по германии, прямо шольцу в бассейн, когда он там будет в бассейне гонять своего шольца...
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16.07.2022 20:01 Відповісти
А може краще в твій басейн, бо реальність тебе покинула. Чому вас так хвилюють другі,у самих є що похаять
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16.07.2022 20:06 Відповісти
Война касается всех, так что не блей тут. Для нас любые положительные развития событий в нашу пользу только на руку
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16.07.2022 21:36 Відповісти
Трюдо отдаёт турбину Германии,потому как Германия отдавала её в ремонт,а что будет делать Шольц,это вопрос к Германии!
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16.07.2022 20:25 Відповісти
а дороги ?

эстонцы ведь будут строить теперь меньше дорог !!!!
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16.07.2022 20:20 Відповісти
Я зараз перебуваю в Естонії як заробітчанин. Тут з дорогами все гаразд, повір мені. Але. На одну маленькуЕстонію, яка не воює, і яка за населенням становить як один Харків, Штати дають аж 6 Хаймарсів. А на всю Україну скільки? 20, чи що?
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16.07.2022 21:50 Відповісти
Ти читати умієш , заробітчанин ? Не "дають " а продають , на відміну від 20 які нам подарують безкоштовно .Бажаєш мати більше - купуй , хто тобі не дає , не дороги крадівництва ліпи , а купуй зброю ! P.S. Як виявилося у Хімарсі не сама установка головне , а те чим вона стріляє - одна касета із шести пострілів коштує ОДИН МІЛЬЙОН доларів США , так що подякуй американцям що вони до тих 20 іще і ********** постачають так само безкоштовно !
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17.07.2022 01:10 Відповісти
ЗСУ це топ-модель західного ВПК.

Саме ми показуємо як пасують військовим Хаймарси, Цезарі, Панцергаубиці-2000 та інші прикиди 😊
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16.07.2022 21:07 Відповісти
ага, Естонії, так так. ) чекаємо під Херсоном
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16.07.2022 19:50 Відповісти
Як тільки дєрьмака на нари кинуть .
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16.07.2022 19:55 Відповісти
вам не по темі всюди перднуть треба?
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16.07.2022 20:02 Відповісти
утром дьЕрмак на нарах,
вечером - Хаймарсы и проч. печенюхи
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16.07.2022 20:25 Відповісти
Мерзота падалЬяковска іди вздрочни на дристовіча виродок.
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16.07.2022 22:20 Відповісти
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16.07.2022 20:02 Відповісти
Беларусы, когда разберемся с мордором, к вам будет много вопросов у ваших соседей.
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16.07.2022 19:54 Відповісти
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16.07.2022 20:02 Відповісти
будемо робити деруни! на кацапському- дранікі, ***..ні.
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16.07.2022 20:11 Відповісти
ну вот и на 300 км карандаши приехали к нам
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16.07.2022 20:00 Відповісти
кто сказал карандаши? Дайте заточить. Пожалейте завхоза
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16.07.2022 20:03 Відповісти
знову в тебе бада бум Друзяко?
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16.07.2022 20:13 Відповісти
пока нет( только 150.
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16.07.2022 23:05 Відповісти
Eto ne skoro polucat,kak i Litva s Latvijej takze po 8 i 6 stuk kupit.Poliaki bolse vsego zakazali 500 stuk Himars,poliaki takze zakazali mnogo Patriot sistemi PAC3 realno kotoryje mozet sbyvat daze jadernyje raketi
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16.07.2022 20:01 Відповісти
500 хаймарсов? Польша? Ох$еть
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16.07.2022 21:38 Відповісти
Сподіваюся, що десь з половину тих Хаймарсів, що запросила Польща, пройдуть бойове хрещення на полях Запоріжжя, Херсонщини і Донбасу.
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16.07.2022 21:53 Відповісти
Нет, не успеют. Это долгосрочный контракт с максимальной локализацией производства, расчитаный лет на 15. Может больше.
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16.07.2022 23:04 Відповісти
Відасик щось наплутав, 500 Хімарсів навіть в США нема, та і якщо 6 коштують 0,5 млрд, то 500 ....
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16.07.2022 22:09 Відповісти
нет, не напутал. В США нет, потому что им не надо. Поэтому Польша будет их производить для себя сама.
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16.07.2022 22:58 Відповісти
був присутній при роботі хімарсів. вражений- не те слово! супер цяцька! у кацапів відразу ковід з летальними випадками.
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16.07.2022 20:07 Відповісти
Тому в них і істерика вже який день.
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16.07.2022 20:16 Відповісти
такое наверное, на всю жизнь запомнится
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16.07.2022 21:40 Відповісти
Даже если Эстонии, а не нам - все равно хорошо. Во первых Эстония наш союзник, а во вторых растет запрос на это РСЗО и боеприпас. Значит через производство и нам перепадет больше.
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16.07.2022 20:16 Відповісти
Не перепадёт. Больше чем дадут не дадут)) Польша планирует для себя законтрактовать в производство 500 установок М142, больше, чем есть в США. Для этого поляки собираются локализовать производство у себя. Так что в будущем - на поклон в Варшаву. Правда, это будет проще, чем в Вашингтон.
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16.07.2022 21:15 Відповісти
Производственная база и в США есть. Производство не стоит. И это частный бизнес, который заинтересован в продажах.
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16.07.2022 22:19 Відповісти
Есть. Но при этом поляки что-то знают. Поэтому нам с ними проще.
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16.07.2022 22:55 Відповісти
Ну ось. Тепер ***** буде демілітаризувати ще і Естонію.
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16.07.2022 20:17 Відповісти
Список ракет, на які подала запит Естонія, наступний: це 36 ракет М30А2, 36 ракет M31A2, 36 ракет XM403 і також 36 XM404, і, зрештою, 18 далекобійних ракет ATACMS.
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16.07.2022 20:28 Відповісти
Не ракет, а кассет (pods) по 6 ракет, в общей сложности 882 штук.
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18.07.2022 14:43 Відповісти
... А в якості головного рекламіста M142 HIMARS виступає ЗСУ !)
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16.07.2022 20:58 Відповісти
Ну от і добре, якщо країни балтії будуть чудово озброєні, це добре.
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16.07.2022 21:13 Відповісти
Учитывая как 9 (или 12) Химарсов 3,14здили на ОГРОМНОЙ территории рашистов, то Эстония способна помочь Латвии и Эстонии. Главное нам, Латвии не облажаться и для начала хотя бы от мразей типа Татьяны Жданок и Владимира Линдермана (Абель) избавить страну. Мне покеру, они уберутся на паРАШУ или сядут на парашу, но их наличие на свободе в Латвии это плевок в лицо любому украинцу!
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16.07.2022 21:14 Відповісти
Перебільшуєте, 99 відсотків українців навіть не знають хто це, ну а покидьки повсюди є, питання в кількості.
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16.07.2022 22:12 Відповісти
ti preuvilichivaesh v samoi UA v porjadok bolshe takih zhdanok-lindermanov na kvadratny kilometr
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17.07.2022 08:44 Відповісти
Цікаво, ракети якої дальності додаються до цієї батареї...
Якщо потрібні Україні на 300км - то Порох купить!
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16.07.2022 21:19 Відповісти
стопудово купить )
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16.07.2022 21:44 Відповісти
Список ракет, на які подала запит Естонія, наступний: це 36 ракет М30А2, 36 ракет M31A2, 36 ракет XM403 і також 36 XM404, і, зрештою, 18 далекобійних ракет ATACMS.
Щодо нас, то деяку кількість XM403/404 ми отримали.
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16.07.2022 21:52 Відповісти
да 6 установок нам бы не помешали
и мне все равно кто их купит Порошенко или Ахметов
или все олигархи обьеденятся
это было б здорово
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16.07.2022 22:00 Відповісти
 
 