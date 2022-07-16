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Грузия получила статус оперативного партнера НАТО по морской операции

грузія

НАТО предоставила Грузии статус оперативного партнера по операции "Морской страж".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Отмечено, что Альянс принял положительное решение после того, как тактические подразделения береговой охраны Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО.

Морская операция НАТО по обеспечению безопасности "MSO SEA GUARDIAN" стартовала в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию "Активные усилия" (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-й статьи НАТО в 2001–2016 годах. Она проходит в Средиземном море.

Основная цель операции — обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы. Упомянутая операция направлена ​​на предотвращение любых попыток террористической деятельности на море.

Как сообщалось ранее, Грузия хочет вступить в НАТО, но перед этим необходимо устранить все территориальные проблемы с Россией.

При этом Еврокомиссия не рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии.

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Автор: 

Грузия (4499) НАТО (9975) Средиземное море (85)


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Топ комментарии
+6
Ну, ось це нормально? Грузинський уряд підтримує Росію, не запровадив жодних санкцій, повністю проросійський і НАТО дав їм статус оперативного партнера, це якийсь сюр.
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16.07.2022 20:38
+4
Більше більше шпигунів, вам мало мадярщини, кретіно ідіото імбецило
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16.07.2022 20:43
+2
Братам грузинам-вітання...
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16.07.2022 20:43
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Кагбэ утешительный приз.
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16.07.2022 20:38 Ответить
Ну, ось це нормально? Грузинський уряд підтримує Росію, не запровадив жодних санкцій, повністю проросійський і НАТО дав їм статус оперативного партнера, це якийсь сюр.
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16.07.2022 20:38 Ответить
Это не сюр , это чоколадка. Будешь с нами дружить еще бубль гум дадим . К тому же это партнёрство ни о чем. ВМФ Грузии сейчас чуть больше ВМФ Украины
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16.07.2022 21:21 Ответить
спецоперативний партнер тамта Грузія
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16.07.2022 20:42 Ответить
Братам грузинам-вітання...
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16.07.2022 20:43 Ответить
Більше більше шпигунів, вам мало мадярщини, кретіно ідіото імбецило
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16.07.2022 20:43 Ответить
Что за истерика.? Что там грузины в НАТО могут нашпионить. У нас один Ермак чего стоит
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16.07.2022 21:23 Ответить
Ну ну , видно мало ****** мадяр в НАТО. Пригласите подкацапскую Грузию , что оркам и надо
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16.07.2022 20:59 Ответить
а может Грузины хотят денацифицироваться? А тут НАТО. Но в принципе збс. Фашизм не пройдёт, да московиты?
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16.07.2022 21:09 Ответить
Чому ви нервуєте хай вступає Грузія в НАТО якщо зможе.Нам треба робити своє і бити кацапів.а коли переможемо будем будемо і ми в НАТО.
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16.07.2022 22:03 Ответить
 
 