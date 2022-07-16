Грузия получила статус оперативного партнера НАТО по морской операции

НАТО предоставила Грузии статус оперативного партнера по операции "Морской страж".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Отмечено, что Альянс принял положительное решение после того, как тактические подразделения береговой охраны Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО.

Морская операция НАТО по обеспечению безопасности "MSO SEA GUARDIAN" стартовала в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию "Активные усилия" (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-й статьи НАТО в 2001–2016 годах. Она проходит в Средиземном море.

Основная цель операции — обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы. Упомянутая операция направлена ​​на предотвращение любых попыток террористической деятельности на море.

Как сообщалось ранее, Грузия хочет вступить в НАТО, но перед этим необходимо устранить все территориальные проблемы с Россией.

При этом Еврокомиссия не рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии.

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