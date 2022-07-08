Решение исторически ошибочно, - Зеленский об отказе принять Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает отказ принять Украину в НАТО "исторически ошибочным решением".

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень рад, что Швеция и Финляндия сделали этот выбор", – сказал он.

"Это легче, умнее кровавой войны. Выбор мира, чтобы принять Швецию и Финляндию - это именно те превентивные шаги, о которых я много раз говорил. Сделайте эти превентивные шаги, чтобы не давать возможности России атаковать территории и людей", — добавляет глава страны.

Зеленский подчеркнул, что "весь мир помогает Украине. Кто гуманитарно, кто финансово, оружием, оружия не хватает... США поддерживают, двухпалатная поддержка. Мир многое делает, а можно было просто принять Украину в НАТО".

Он напомнил выражение: "Если Украина будет в НАТО – Россия нападет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию", - Кулеба о членстве Украины

"Мы не в НАТО, Россия напала. У меня не обида, это объединенное решение всех членов НАТО. Мы говорим о гарантиях безопасности, об оружии, финансовой поддержке. А просто можно было, объединившись, принять Украину в НАТО", – сказал он.

"Для Украины находили причины, почему нам там не быть. А Швецию и Финляндию приняли. Решение – правильное, в отношении Украины – решение исторически ошибочное", — заявил Зеленский.