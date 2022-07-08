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Новости Война
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Решение исторически ошибочно, - Зеленский об отказе принять Украину в НАТО

нато

Президент Украины Владимир Зеленский считает отказ принять Украину в НАТО "исторически ошибочным решением".

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень рад, что Швеция и Финляндия сделали этот выбор", – сказал он.

"Это легче, умнее кровавой войны. Выбор мира, чтобы принять Швецию и Финляндию - это именно те превентивные шаги, о которых я много раз говорил. Сделайте эти превентивные шаги, чтобы не давать возможности России атаковать территории и людей", — добавляет глава страны.

Зеленский подчеркнул, что "весь мир помогает Украине. Кто гуманитарно, кто финансово, оружием, оружия не хватает... США поддерживают, двухпалатная поддержка. Мир многое делает, а можно было просто принять Украину в НАТО".

Он напомнил выражение: "Если Украина будет в НАТО – Россия нападет".

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"Мы не в НАТО, Россия напала. У меня не обида, это объединенное решение всех членов НАТО. Мы говорим о гарантиях безопасности, об оружии, финансовой поддержке. А просто можно было, объединившись, принять Украину в НАТО", – сказал он.

"Для Украины находили причины, почему нам там не быть. А Швецию и Финляндию приняли. Решение – правильное, в отношении Украины – решение исторически ошибочное", — заявил Зеленский.

Зеленский Владимир (20234) НАТО (9963) Финляндия (956) членство в НАТО (1506) Швеция (998)


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Топ комментарии
+40
А ще ракетну програму зупиняв 100500 разів, звернув фінансування армії і направив гроші в асвальт, закатав на межі з Кримом дорожній хаб замість оборонних споруд, розпочав і продовжує під час війни переслідування патріотів, за рік! до ковіду одразу після приходу нової влади ВВП почало стрімко обвалюватись. Транші у МВФ клянчили, вимоги ЄС не виконували. Скільки скандалів через суддів і обрання голови САП ще не було ніколи. Але так, продовжуйте тримати язик біля задниці бубочки і вірити що вона медом помазана. 👍
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08.07.2022 13:52
+27
tak zelebobike zhe sami sdelali vse shtobi ih tuda nevzjali...shto vono nese ?
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08.07.2022 13:36
+23
НАТО не ліше військовий блок, але і політичний. У наш корупмована держава, де не діють закони. Не працює механізм противаг і стримуваннь. Ручні суди. Процвіта. кумівство и хабарництво. Хіба НАТО це потрібно? Проблема не в НАТО, а у нас.
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08.07.2022 13:41
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Хибним є твердження, що членство України в НАТО убезпечило б нашу Державу від нападу рашистської пітьми. Не для того ця вражина впродовж 20 років вела гібридну війну проти України і готувалась до повномасштабного вторгнення і окупації всієї її території, щоби зважати на якусь-там 5 статтю.
Це прекрасно розуміють на Заході не лише шольци з макронами, але й американці.
"Сумніви роблять боягузів з нас" - це правило про них, наших союзників, бо вони помірковані і відповідальні.
Саме тому Україна до цього часу не отримала навіть обіцянок з постачання ******** важких озброєнь, таких як танки, літаки та ракетні системи малої і середньої дальності. Бо ж пуйло може чого доброго і по західно-європейських містах пальнути, технічна можливість у нього така є. Що тоді накажете робити? Стріляти у відповідь чи знову ще якісь санкції запроваджувати ?
Цілком ймовірно, тому й змусили піти у відставку Бориса Джонсона за надуманим приводом, бо всі відчували, що його ненависть до рашистів і воля до перемоги багатократно переважає всі жорсткі установки дотримуватись макіавелівських правил.
Ще трохи і Україна змогла б отримати від GB ракетне озброєння стримування (не відплати), але, нажаль, не склалося.
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08.07.2022 14:46 Ответить
Так точно. Надо просто перестать стрелять и переасфальтировать заново асфальтированные дороги
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08.07.2022 16:02 Ответить
От кругом НАТО винувате ? А ми що тридцять років робили, де наша армія ? Ми даже звичайний трактор хорошої якості неспромоглись зробить, про телевізор, айфон ітд я вже мовчу. Нема чого на дзеркало, якщо рожа крива.
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08.07.2022 19:01 Ответить
З такими підорами у владі Україну ніколи в НАТО не візьмуть.
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08.07.2022 14:48 Ответить
Бл-я-я-я-я-я-я-я-
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08.07.2022 14:57 Ответить
https://zn.ua/WORLD/amerikanskij-heneral-filip-bridlav-prizval-ukrainu-vzorvat-krymskij-most-the-times.html https://zn.ua/WORLD/amerikanskij-heneral-filip-bridlav-prizval-ukrainu-vzorvat-krymskij-most-the-times.html

вже носом тикають,але він не хоче....
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08.07.2022 14:58 Ответить
Ні нада правацировать. А то путін нападе.
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08.07.2022 15:02 Ответить
Совсем недавно оно говорило противоположное. Какое мерзкое и двуличное ЗЕлёное ЧМО.
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08.07.2022 15:11 Ответить
8.07.2022 Зе про відмову прийняти Україну в НАТО: "Рішення історично помилкове."

Цей же персонаж раніше:
25.12.2018 "https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. "

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08.07.2022 15:50 Ответить
Я думала, почему в Украине столько бед? Оказывается у нас народ безмозглый, который из покон веков ( не всегда, но часто) выбирает какого то недоумка и идиота.
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08.07.2022 16:45 Ответить
Негативний відбір
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09.07.2022 17:05 Ответить
Українська еліта: негативний відбір у дії
https://espreso.tv/article/2020/03/11/*****************************************
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09.07.2022 17:10 Ответить
Основна маса нашого народу, це туполобий люмпен, який заздрить лютою ненавистю всім хто більш-менш успішний. Наш люмпен мріє про те, що якби мав можливість то крав би так само, або іще більше. І на цьому словесний і розумовий запас закінчується (типовий фанат 95 ...).
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09.07.2022 17:20 Ответить
А ты заявку подавал? Мурло гундосное.
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08.07.2022 17:12 Ответить
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