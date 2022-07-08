Решение исторически ошибочно, - Зеленский об отказе принять Украину в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский считает отказ принять Украину в НАТО "исторически ошибочным решением".
Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень рад, что Швеция и Финляндия сделали этот выбор", – сказал он.
"Это легче, умнее кровавой войны. Выбор мира, чтобы принять Швецию и Финляндию - это именно те превентивные шаги, о которых я много раз говорил. Сделайте эти превентивные шаги, чтобы не давать возможности России атаковать территории и людей", — добавляет глава страны.
Зеленский подчеркнул, что "весь мир помогает Украине. Кто гуманитарно, кто финансово, оружием, оружия не хватает... США поддерживают, двухпалатная поддержка. Мир многое делает, а можно было просто принять Украину в НАТО".
Он напомнил выражение: "Если Украина будет в НАТО – Россия нападет".
"Мы не в НАТО, Россия напала. У меня не обида, это объединенное решение всех членов НАТО. Мы говорим о гарантиях безопасности, об оружии, финансовой поддержке. А просто можно было, объединившись, принять Украину в НАТО", – сказал он.
"Для Украины находили причины, почему нам там не быть. А Швецию и Финляндию приняли. Решение – правильное, в отношении Украины – решение исторически ошибочное", — заявил Зеленский.
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Це прекрасно розуміють на Заході не лише шольци з макронами, але й американці.
"Сумніви роблять боягузів з нас" - це правило про них, наших союзників, бо вони помірковані і відповідальні.
Саме тому Україна до цього часу не отримала навіть обіцянок з постачання ******** важких озброєнь, таких як танки, літаки та ракетні системи малої і середньої дальності. Бо ж пуйло може чого доброго і по західно-європейських містах пальнути, технічна можливість у нього така є. Що тоді накажете робити? Стріляти у відповідь чи знову ще якісь санкції запроваджувати ?
Цілком ймовірно, тому й змусили піти у відставку Бориса Джонсона за надуманим приводом, бо всі відчували, що його ненависть до рашистів і воля до перемоги багатократно переважає всі жорсткі установки дотримуватись макіавелівських правил.
Ще трохи і Україна змогла б отримати від GB ракетне озброєння стримування (не відплати), але, нажаль, не склалося.
вже носом тикають,але він не хоче....
Цей же персонаж раніше:
25.12.2018 "https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. "
https://espreso.tv/article/2020/03/11/*****************************************