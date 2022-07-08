Рішення історично помилкове, - Зеленський про відмову прийняти Україну в НАТО
Президент України Володимир Зеленський вважає відмову прийняти Україну до НАТО "історично помилковим рішенням".
Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже радий, що Швеція та Фінляндія зробили цей вибір", - сказав він.
"Це легше, розумніше, ніж кривава війна. Вибір світу, щоб прийняти Швецію та Фінляндію - це саме ті превентивні кроки, про які я багато разів говорив. Зробіть ці превентивні кроки, щоб не давати можливості Росії атакувати території та людей", - додає глава держави.
Зеленський наголосив, що "весь світ допомагає Україні. Хтось гуманітарно, хтось фінансово, зброєю, зброї не вистачає... США підтримують, двопалатна підтримка. Світ багато чого робить, а можна було просто прийняти Україну до НАТО".
Він нагадав вираз "Якщо Україна буде в НАТО - Росія нападе".
"Ми не в НАТО, Росія напала. У мене не образа, це об'єднане рішення всіх членів НАТО. Ми говоримо про гарантії безпеки, про зброю, фінансову підтримку. А просто можна було, об'єднавшись, прийняти Україну до НАТО", - сказав він.
"Для України знаходили причини, чому нам там не бути. А Швецію та Фінляндію прийняли. Рішення – правильне, щодо України – рішення історично помилкове", - заявив Зеленський.
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Це прекрасно розуміють на Заході не лише шольци з макронами, але й американці.
"Сумніви роблять боягузів з нас" - це правило про них, наших союзників, бо вони помірковані і відповідальні.
Саме тому Україна до цього часу не отримала навіть обіцянок з постачання ******** важких озброєнь, таких як танки, літаки та ракетні системи малої і середньої дальності. Бо ж пуйло може чого доброго і по західно-європейських містах пальнути, технічна можливість у нього така є. Що тоді накажете робити? Стріляти у відповідь чи знову ще якісь санкції запроваджувати ?
Цілком ймовірно, тому й змусили піти у відставку Бориса Джонсона за надуманим приводом, бо всі відчували, що його ненависть до рашистів і воля до перемоги багатократно переважає всі жорсткі установки дотримуватись макіавелівських правил.
Ще трохи і Україна змогла б отримати від GB ракетне озброєння стримування (не відплати), але, нажаль, не склалося.
вже носом тикають,але він не хоче....
Цей же персонаж раніше:
25.12.2018 "https://gordonua.com/publications/zelenskiy-esli-menya-vyberut-prezidentom-snachala-budut-oblivat-gryazyu-zatem-uvazhat-a-potom-plakat-kogda-uydu-609294.html Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. "
https://espreso.tv/article/2020/03/11/*****************************************