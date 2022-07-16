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Новини
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Грузія отримала статус оперативного партнера НАТО в морській операції

грузія

НАТО надав Грузії статус оперативного партнера по операції "Морський страж".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Грузія Онлайн".

Зазначено, що Альянс прийняв позитивне рішення після того, як тактичні підрозділи берегової охорони Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Грузії успішно завершили чотирирівневу оцінку НАТО.

Морська операція НАТО із забезпечення безпеки "MSO Sea Guardian" стартувала в листопаді 2016 року і замінила військово-морську операцію "Активні зусилля" (Operation Active Endeavor), що діяла в рамках 5-ої статті НАТО в 2001-2016 роках. Вона проводиться в Середземному морі.

Основна мета операції - забезпечення безпеки на морі та своєчасного реагування на загрози. Вона спрямована на запобігання будь-яких спроб терористичної діяльності на морі.

Як повідомлялося раніше, Грузія хоче вступити в НАТО, але перед цим необхідно вирішити всі територіальні проблеми з Росією.

При цьому Єврокомісія не рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Грузії.

Також читайте: РФ не готова до війни з НАТО, - депутат Європарламенту Білан

Автор: 

Грузія (1844) НАТО (6436) Середземне море (101)


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Топ коментарі
+6
Ну, ось це нормально? Грузинський уряд підтримує Росію, не запровадив жодних санкцій, повністю проросійський і НАТО дав їм статус оперативного партнера, це якийсь сюр.
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16.07.2022 20:38
+4
Більше більше шпигунів, вам мало мадярщини, кретіно ідіото імбецило
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16.07.2022 20:43
+2
Братам грузинам-вітання...
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16.07.2022 20:43
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16.07.2022 20:38 Відповісти
Ну, ось це нормально? Грузинський уряд підтримує Росію, не запровадив жодних санкцій, повністю проросійський і НАТО дав їм статус оперативного партнера, це якийсь сюр.
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16.07.2022 20:38 Відповісти
Это не сюр , это чоколадка. Будешь с нами дружить еще бубль гум дадим . К тому же это партнёрство ни о чем. ВМФ Грузии сейчас чуть больше ВМФ Украины
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16.07.2022 21:21 Відповісти
спецоперативний партнер тамта Грузія
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16.07.2022 20:42 Відповісти
Братам грузинам-вітання...
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16.07.2022 20:43 Відповісти
Більше більше шпигунів, вам мало мадярщини, кретіно ідіото імбецило
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16.07.2022 20:43 Відповісти
Что за истерика.? Что там грузины в НАТО могут нашпионить. У нас один Ермак чего стоит
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16.07.2022 21:23 Відповісти
Ну ну , видно мало ****** мадяр в НАТО. Пригласите подкацапскую Грузию , что оркам и надо
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16.07.2022 20:59 Відповісти
а может Грузины хотят денацифицироваться? А тут НАТО. Но в принципе збс. Фашизм не пройдёт, да московиты?
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16.07.2022 21:09 Відповісти
Чому ви нервуєте хай вступає Грузія в НАТО якщо зможе.Нам треба робити своє і бити кацапів.а коли переможемо будем будемо і ми в НАТО.
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16.07.2022 22:03 Відповісти
 
 