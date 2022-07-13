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Новини Війна
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РФ не готова до війни з НАТО, - депутат Європарламенту Білан

путин,путін

Путін не готовий до конвенційної війни з НАТО. Натомість він використовує енергетичний шантаж, кібератаки та міграційну кризу.

Таку думку висловив польський депутат Європарламенту Адам Білан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Rzeczpospolita.

За його словами, сьогодні у військовому плані Росія не готова наважитися на звичайну, конвенційну війну з НАТО.

"У НАТО вже багато років кажуть, що є три основні методи нападу росіян на країни Альянсу. Росія не готова сьогодні у військовому відношенні зважитися на звичайну, конвенційну війну з НАТО, але атакує країни НАТО через кібератаки, енергетичний шантаж, особливо ті країни, які досі отримують вуглеводні з Росії", - сказав політик.

Також, за словами Білана, РФ створює міграційну кризу на кордонах.

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Він зазначив, що Путін застосував щодо Польщі всі три методи.

"Якби польський уряд був дестабілізований, якби держава була послаблена десятками тисяч мігрантів, які б перетнули польсько-білоруський кордон, якби в Польщі закінчилася електроенергія через те, що ми не мали б підготовленої інфраструктури в останній час та за кілька років стати незалежними від російського газу - Путіну, звичайно, було б набагато легше перемогти Україну, тому що транспортні потоки не могли б іти через Польщу", - наголосив депутат.

Також читайте: Головною метою Путіна у війні проти України є відновлення імперії, - очільник МЗС Латвії Рінкевич

Автор: 

НАТО (6429) Польща (8489) путін володимир (23772) росія (65002)


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Топ коментарі
+20
Яке там НАТО. Їх в Україні кілька HIMARSів їбе так, що одне пір'я летить. З ким вони там воювати збираються
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13.07.2022 12:30
+19
Да тут как бы попутно выяснилось, шо в НАТО к войне с московией готовы только США, ВБ, Польша и Страны Балтии. Остальные 30 лет усиленно разоружались.
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13.07.2022 12:38
+14
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13.07.2022 12:32
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Яке там НАТО. Їх в Україні кілька HIMARSів їбе так, що одне пір'я летить. З ким вони там воювати збираються
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13.07.2022 12:30 Відповісти
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13.07.2022 12:41 Відповісти
Вони не готові до війни з ЗСУ, а з НАТОЮ і подавно.
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13.07.2022 12:30 Відповісти
НАТО можемо прийняти ну на приклад у 93 бригаду)))
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13.07.2022 12:39 Відповісти
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13.07.2022 12:32 Відповісти
Те, що вони не готові, дякуйте ЗСУ!
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13.07.2022 12:33 Відповісти
Скоріше нато не готово до війни. Перед війною те саме казали Україні, що рф не готова до війни.
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13.07.2022 13:40 Відповісти
Зато ми дєлаєм ракєти,. і пєрєкрилі єнісєй... а так же в області балету, ми впєрєді планєти всєй (с) свінособакі
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13.07.2022 12:35 Відповісти
Да тут как бы попутно выяснилось, шо в НАТО к войне с московией готовы только США, ВБ, Польша и Страны Балтии. Остальные 30 лет усиленно разоружались.
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13.07.2022 12:38 Відповісти
є деякі роздуми на цю тему... все вимальовується так. що була змова франції мінетчини італії і расіі, щоб *випхати* США з Європи, і це майже вийшло
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13.07.2022 12:44 Відповісти
#многа хадов ачка
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13.07.2022 12:40 Відповісти
Звичайно. Україна кацапам вже роги повідшибала, зосталось все інше доламати в цього козла.
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13.07.2022 12:47 Відповісти
в Пу і плани ленінські. Революція у всьому світі. Росія керує світом (разом з Китаем). А 4 Хаймерси .....двадцать дней которие перевернули Россию. Рузге сообщает, что "подняли" около 100 тис. тонн б\к а лаптеногие уже готовились воевать с НАТО а президент РОСЛиги Сексуальних Меншин" і по випадковості голова Госдури вже дібрався до Аляски.
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13.07.2022 13:04 Відповісти
«РФ не готова до війни з НАТО, - депутат Європарламенту Білан»
Я теж таке можу сказати - оберіть мене депутатом Європарламенту!
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13.07.2022 13:06 Відповісти
Нічого дивного...
Вони від розвалу "совка" до нині, знового усе чому навчились, так це срати в чемодан...
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13.07.2022 13:07 Відповісти
Тут кстати можно рассматривать и с другой стороны. Путин не готов драться стенка на стенку, но как раз созданием голода, холода и прочих кризисов он наносит ничуть не меньше вреда как физически, так и психологически. Как раз он то и ведёт войну с западом современно, а запад все ещё на конвенции смотрит! Та срал он на ваши конвенции!
Ответьте ему тем же, только жёстче и будет вам счастье
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13.07.2022 14:36 Відповісти
 
 