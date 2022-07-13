«РФ не готова до війни з НАТО, - депутат Європарламенту Білан»

Путін не готовий до конвенційної війни з НАТО. Натомість він використовує енергетичний шантаж, кібератаки та міграційну кризу.

Таку думку висловив польський депутат Європарламенту Адам Білан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Rzeczpospolita.

За його словами, сьогодні у військовому плані Росія не готова наважитися на звичайну, конвенційну війну з НАТО.

"У НАТО вже багато років кажуть, що є три основні методи нападу росіян на країни Альянсу. Росія не готова сьогодні у військовому відношенні зважитися на звичайну, конвенційну війну з НАТО, але атакує країни НАТО через кібератаки, енергетичний шантаж, особливо ті країни, які досі отримують вуглеводні з Росії", - сказав політик.

Також, за словами Білана, РФ створює міграційну кризу на кордонах.

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Він зазначив, що Путін застосував щодо Польщі всі три методи.

"Якби польський уряд був дестабілізований, якби держава була послаблена десятками тисяч мігрантів, які б перетнули польсько-білоруський кордон, якби в Польщі закінчилася електроенергія через те, що ми не мали б підготовленої інфраструктури в останній час та за кілька років стати незалежними від російського газу - Путіну, звичайно, було б набагато легше перемогти Україну, тому що транспортні потоки не могли б іти через Польщу", - наголосив депутат.

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