РФ не готова до війни з НАТО, - депутат Європарламенту Білан
Путін не готовий до конвенційної війни з НАТО. Натомість він використовує енергетичний шантаж, кібератаки та міграційну кризу.
Таку думку висловив польський депутат Європарламенту Адам Білан, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Rzeczpospolita.
За його словами, сьогодні у військовому плані Росія не готова наважитися на звичайну, конвенційну війну з НАТО.
"У НАТО вже багато років кажуть, що є три основні методи нападу росіян на країни Альянсу. Росія не готова сьогодні у військовому відношенні зважитися на звичайну, конвенційну війну з НАТО, але атакує країни НАТО через кібератаки, енергетичний шантаж, особливо ті країни, які досі отримують вуглеводні з Росії", - сказав політик.
Також, за словами Білана, РФ створює міграційну кризу на кордонах.
Він зазначив, що Путін застосував щодо Польщі всі три методи.
"Якби польський уряд був дестабілізований, якби держава була послаблена десятками тисяч мігрантів, які б перетнули польсько-білоруський кордон, якби в Польщі закінчилася електроенергія через те, що ми не мали б підготовленої інфраструктури в останній час та за кілька років стати незалежними від російського газу - Путіну, звичайно, було б набагато легше перемогти Україну, тому що транспортні потоки не могли б іти через Польщу", - наголосив депутат.
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Я теж таке можу сказати - оберіть мене депутатом Європарламенту!
Вони від розвалу "совка" до нині, знового усе чому навчились, так це срати в чемодан...
Ответьте ему тем же, только жёстче и будет вам счастье