После встречи с Байденом наследный принц Саудовской Аравии согласился существенно увеличить добычу нефти.

Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти после встречи президента Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии.

Об этом сообщает в субботу американское издание Insider, ссылаясь на речь принца на саммите лидеров арабских государств, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман согласился увеличить добычу примерно на 4 миллиона баррелей в день – до 13 миллионов, выступая на открытии саммита с арабскими лидерами", - отмечается в сообщении.

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Важность Саудовской Аравии как производителя энергии существенно увеличилась после вторжения России в Украину и введения санкций против РФ, что привело к стремительному росту цен на нефть.