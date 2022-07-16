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Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым Кулинич

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, источники подтверждают факт задержания Кулинича.

В пресс-службе СБУ отмечают, что в ее рядах за последние годы были резонансные разоблачения российских агентов.

"Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года", - отметили в пресс-службе.

Отметим, в июне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о масштабной инспекции в рядах правоохранительных органов из-за вторжения России. В частности, на фоне слухов о том, что якобы минные поля на административной границе с Крымом были разминированы, что позволило оккупантам быстро захватить Херсон.

В марте 2022 года Зеленский уволил Кулинича и назначил на его место Александра Власенко. Кулинич занимал должность с октября 2020 года.

Смотрите: В ГУР допускают применение HIMARS по военным объектам РФ в Крыму: "Это одна из целей". ВИДЕО

Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым Кулинич 01

задержание (6675) Крым (26376) СБУ (19878) ГБР (2980)


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Топ комментарии
+61
Бо напевне тоді дуже гостро постало б питання, чому отак відразу заарештували Кулинича, якого і на посаду не так давно, а кінці 2020 року призначив той же Зєлєнскій. Розумієте? А зняв-то патріота, шоб призначити зрадника Кулініча. От яких кчдрів він привів з собою.
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16.07.2022 22:27
+58
спочатку набрали кацапських агентів, а тепер з ними борються.
чудасія від плісняви

22 октября 2020 года.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Про це йдеться в Указі голови держави.

Наступним Указом Зеленський призначив Олега Кулініча на його місце.
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16.07.2022 22:25
+42
не розумію чого я його не затримали як звільняли..що за цирк?
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16.07.2022 22:21
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не розумію чого я його не затримали як звільняли..що за цирк?
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16.07.2022 22:21 Ответить
Бо напевне тоді дуже гостро постало б питання, чому отак відразу заарештували Кулинича, якого і на посаду не так давно, а кінці 2020 року призначив той же Зєлєнскій. Розумієте? А зняв-то патріота, шоб призначити зрадника Кулініча. От яких кчдрів він привів з собою.
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16.07.2022 22:27 Ответить
Потому что сейчас из-за пары твитов Спартц они зашевелились. Они же чувствуют что печет, просто не знают где. Ты еще не заметил что ЗСУ в фейсбуке опубликовало, что солдаты там защищали юг. Короче, они пытаются по пунктам которые она написала пойти в плане пиара как могут.
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16.07.2022 22:28 Ответить
Імітують гру на піаніно.
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16.07.2022 23:31 Ответить
Всі ці хвилі, щоб забули про дєрьмака. А дерьмак, тим часом, з переговорщиками, під видом вивозу зерна, заборонить стріляти у бік Херсону і Криму. Комбінація не хитра і скоро вспливе, як тільки оголосять результати перемови, але буде важко потім воювати.
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16.07.2022 22:53 Ответить
Зелені кадри!
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16.07.2022 22:24 Ответить
Новий ліца
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17.07.2022 00:44 Ответить
спочатку набрали кацапських агентів, а тепер з ними борються.
чудасія від плісняви

22 октября 2020 года.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Про це йдеться в Указі голови держави.

Наступним Указом Зеленський призначив Олега Кулініча на його місце.
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16.07.2022 22:25 Ответить
У цій боротьбі, головне - не вийти на самих себе)
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17.07.2022 00:23 Ответить
25 березня Президент України своїми Указами https://www.president.gov.ua/documents/decrees №№ 170-174 присвоїв звання бригадного генерала полковникам-керівникам Служби безпеки України та її управлінь.

Серед нових українських генералів - заступник Голови Служби безпеки України та чотири очільника управлінь у п'яти областях України:
БЕЗРУКИЙ Борис Васильович - начальник Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

ЛИСАК Сергій Петрович - начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

НЕТУЖИЛОВ Євген Володимирович - начальник Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

ПЕТРИЧЕНКО Володимир Геннадійович - начальник Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

МАЛЮК Василь Васильович - перший заступник Голови Служби безпеки України.
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17.07.2022 11:58 Ответить
В тоже время Верещук начала активно заниматся шатлами в Крим - обьедините два события
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17.07.2022 02:21 Ответить
А, що "нібито минні поля" були заміновані?
Хоч одна одиниця кацапської техніки підірвалась при виході з Криму?
Навіщо тут слово "нібито"?
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16.07.2022 22:26 Ответить
Так зелені кажуть, що мінні поля були "нібито" розмінрвані. Хоча про це Верещук верещала ще за два тижні до 24 лютого. А тепер - "нібито"...
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16.07.2022 22:31 Ответить
«Еле встигла» , цука
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17.07.2022 02:22 Ответить
Це типова риторика гебнява,якоби-нібито,а ви дакажите
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16.07.2022 22:43 Ответить
Интересно кто же его пропихнул на эту должность. Я впрочем догадываюсь.
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16.07.2022 22:27 Ответить
Скорее всего Ермак Он и Верещук тянул в кабмин из-за Крыма , бо другие министры в эту грязную аферуне лезли
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17.07.2022 02:23 Ответить
Попался, курчавенький! (с)
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16.07.2022 22:28 Ответить
на тлі чуток про те, що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано, що дозволило окупантам швидко захопити Херсон. Джерело:
что значит слухи ???? не понял , то есть Чонгар не был вообще заминирован ? или паРашники дошли до Херсона за 16 часов по минам ? словоблудие у этих зеленых просто на уровне кпсс.
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16.07.2022 22:29 Ответить
Какие 16 часов? Они через 5 часов были уже на плотине водохранилища, на танках.
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16.07.2022 22:30 Ответить
А чего про разминиррвание это слухи? Есть прямая речь Ермака, как где и что разводили и разминировали. Зебилье продолжает играть в дурочку, авось зебилята совсем тупые и изберут эту х...скую консерву еще раз.
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16.07.2022 22:29 Ответить
...и всё это говно - креатура Верховного.. и СБУ и ДБР и ГПУ... - назначил Зеленский и назначил виноватыми тоже Зеленский.. короче, виноваты все кроме его, "найвэлычнишого".. неплохо устроился, шаровик-затейник
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16.07.2022 22:30 Ответить
Квартал та свати продовжується. Новий сезон. Хто винен
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16.07.2022 22:30 Ответить
У всьому винний Барига! Ви що, не в курсі?!
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16.07.2022 22:33 Ответить
Нужно задержать подонка-предателя зеЛю! который его назначил!
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16.07.2022 22:32 Ответить
і віддав розпорядження зняти мінні поля
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16.07.2022 22:42 Ответить
Входил в состав комиссии Ермак-Хуйло, которая до войны занималась минными заграждениям на Чонгаре
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16.07.2022 22:34 Ответить
здав карту мінних полів, які були вже зняті ?
єто как ?

чому не були розгорнуті війська на Перекопі - ширина його всього 7 км !!!!!

ЗЄ-лячка, не відкрутишся від оманського пройоба Патрушеву !!!!!
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16.07.2022 22:38 Ответить
Щоб не заважати визволенню
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16.07.2022 22:55 Ответить
почти пять месяцев войны уже наблюдаю - никаких задержаний, ни в той же ж оп-е дерьмака, как и ни одного из его подчинённых, начиная с преза. всі колишні відававші накази по півдню так і залишаються діючими. ловлять мілких блох, крупна риба цих керуль не цікавить (((
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16.07.2022 22:39 Ответить
Помогу сбу, укажу на предателя

До кінця місяця - перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни - зняти, вказавши це у відповідних документах. Продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові», - доручив Глава держави.

https://www.mil.gov.ua/special/news.html?article=61646
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16.07.2022 22:47 Ответить
Нужно заскринить на будущее.
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16.07.2022 22:54 Ответить
Четырежды уклонист ни дня не служивший в армии не знает таких слов и терминов.
Явно это ему кто-то внушил и подсунул на подпись.
А кто имеет влияние на президента? Опять все сходится все на одном и том же человеке...
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17.07.2022 00:23 Ответить
Зеленые такие-врали,врут и будут врать,это у них неизлечимо!
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16.07.2022 22:49 Ответить
Ах да,и еще и их слова и их дела всегда "выбрасывают из констекста".
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16.07.2022 22:51 Ответить
"Зазначимо, у червні президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабну інспекцію у лавах правоохоронних органів через вторгнення Росії. Зокрема, на тлі чуток про те, що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано, що дозволило окупантам швидко захопити Херсон". пля, такого нахабства ще треба пошукати.... Андрюша твій Дермак дав наказ розмінувати
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16.07.2022 22:52 Ответить
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі. (с) ермак

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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16.07.2022 22:56 Ответить
Та то человечек Деркача. А де Деркач там і кастелянша з ОПи. Ну а якже без Сівковича, А за ними гордо виглядає фігура сутулого спікера, який і протегував спочатку дрібним шахраям а потім і шпигунам. Таки був правий Грозев, що з ФСБ витекла вся інфа про шпигунів в Україні, і передана і в ЦРУ і в Мі 6, вже докотилось і до України. Жду, коли будуть так брати управдома з 12 стільців гр. Коробейнікова, тьху, вони просто схожі, Гетьманчикова. Теж кадр Сівковича. Щось притих, як щур, який відчуває небезпеку.
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16.07.2022 22:58 Ответить
Бакланов всіх агентів рашки пригрів.
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16.07.2022 22:58 Ответить
Чергова "ХУПЦА" від Зермака.
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16.07.2022 23:01 Ответить
перед самым вторжением на подготовку путей наступления россиян с крыма отправили верещук

Крім того, наразі ДП Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на ТОТ та виїзду з неї. Віце-прем'єр-міністр зазначила, що наразі розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, які перевозитимуть людей.

https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-u-2022-roci-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-budut-dostupni-regulyarni
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16.07.2022 23:02 Ответить
Невже цап відбувайло ?
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16.07.2022 23:08 Ответить
На шибеницю, шакала!
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16.07.2022 23:09 Ответить
Така хрень: "Зокрема, на тлі чуток про те, що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано". Це Олег Кулинич збирався відкрити туристичні хаби на адмінкордоні з Кримом? https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/?fbclid=IwAR0QLRtprkQvUmuVnqcKts4WNf1wRCHnHSuIkJ_y6FhC1epGR_sg3Pv4IMQ
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16.07.2022 23:11 Ответить
на тлі чуток що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано...

Які ж це чутки? 10 ГРУДНЯ 2020 року Єрмак звітував про виконання домовленостей та зобов'язань, які взяв Боневтік на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/ Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
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16.07.2022 23:13 Ответить
https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/ Як розміновували Чонгар для безперешкодного наступу фашистської московщини на Україну

23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
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16.07.2022 23:17 Ответить
@EuroMaydan

Повідомляють про затримання за державну зраду керівника СБУ в АРК Кулініча, якого Зеленський призначив в кінці 2020 року.

Журналісти неодноразово звертали увагу, що Кулуніч на проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював в контррозвідці Федеральної служби Росії.
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16.07.2022 23:17 Ответить
Але факт навчання тіла в академії ФСБ не став для преЗЕдента перешкодою для призначення ху@йловця Кулініча відповідальним за безпеку на Кримському напрямку.

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16.07.2022 23:20 Ответить
Числился офицером по особым поручениям Баканова - связным с ФСБ?
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17.07.2022 00:58 Ответить
Підозрюваний у держзраді Кулініч користувався довірою Баканова і вважався «офіцером з особливих доручень» голови СБУ.

Саме Кулініч протягував до СБУ Сєргія Короткіх («Боцмана»), якого пов'язують з роботою на спецслужби Росії та Білорусі, зокрема, https://zn.ua/WORLD/zamestitelju-shishova-zapreta-vezd-v-ukrainu-na-tri-hoda-sredi-eho-kruha-obshchenija-uchenik-shkoly-khb-i-neonatsist.html справою про вбивство у Києві очільника «Білоруського дому» Віталія Шишова .
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17.07.2022 01:17 Ответить
І хто ж це його назначав? Цікаво, а по яких критеріях вони набирали оцих гнид-зрадників? Типу, о навчався в академії фсб. Клас. О, ще й працював в фсб? Беремо без питань.
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16.07.2022 23:50 Ответить
Там не только разминирование было, а целый комплекс "услуг".

Dobryi Den

Людина з Чаплинки. Пару тижнів тому вийшов на зв'язок старий товариш звідти, написав ледь не слово в слово.
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17.07.2022 00:22 Ответить
На чем его хлопнули?! То, что он был гбешником по Крыму при януковиче?? Если он такой ценный - его надо было выдоить, а на писать на одном из самых популярных новостных ресурсов!!
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17.07.2022 00:34 Ответить
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1548419387631079424 5 мин

Тіло навчається в академії ФСБ, потім працює в контррозвідці ФСБ, після цих досягнень, Зе призначає його головою СБУ в АР Крим. Здавалося б що може піти не так?
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17.07.2022 00:34 Ответить
Головне, щоб він не підтримував "майданутих" і ненавидів Пороха)))
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17.07.2022 09:37 Ответить
У МУЙЛА СПРОСИТЕ. Оно ж планировало в 3 дня оккупировать Украину. СМЕРТЬ ГНИДАМ!!!
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17.07.2022 05:04 Ответить
Цікаво було б дізнатись: хто порекомендував призначити кулініча.
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17.07.2022 05:54 Ответить
Да поздно все для власти! Такие действия уже только прямо и доказывают, кто все завалил, на юге особо. И для нас, простых людей тоже поздно все. Осознавать кого выбрали сдуру в 19 г.
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17.07.2022 07:29 Ответить
Нужно признать провал политики кадровой проводимой Бакановым ( это и Наумов ,и Херсонское СБУ ,и теперь Крымское СБУ ) и Зеля как ответствееный за безопастность страны должен уволить Баканова ,в этом суть демократических государств , но тут для него важнее личная привязанность ,а не дело
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17.07.2022 07:54 Ответить
А назначающій там як себе почуває
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17.07.2022 08:22 Ответить
Призначити КУ ЛІНІЧА Олега Миколайовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

21 жовтня 2020 року

https://www.president.gov.ua/documents/4632020-35421
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17.07.2022 08:27 Ответить
Поверну і цю гілку в ТОП для обговорення
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17.07.2022 10:18 Ответить
Нарешті додзвонився Баканову? Хто б тепер шодо самого Баканова кудись подзвонив?.. 🤔
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17.07.2022 14:48 Ответить
 
 