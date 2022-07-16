Затримано колишнього начальника СБУ в Автономній республіці Крим Кулинича. ФОТО
Служба безпеки України та Держбюро розслідувань затримали колишнього начальника управління СБУ в Автономній республіці Крим Олега Кулинича.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Зокрема, джерела підтверджують факт затримання Кулинича.
У прес-службі СБУ зазначають, що в її лавах за останні роки були резонансні викриття російських агентів.
"Безпосередньо в рамках даної справи СБУ готова надати максимальне сприяння і всю необхідну інформацію для подальшого розслідування. Окремо нагадаємо: фігурант кримінального провадження був звільнений з посади в березні цього року", - зазначили в прес-службі.
Зазначимо, у червні президент України Володимир Зеленський повідомив про масштабну інспекцію у лавах правоохоронних органів через вторгнення Росії. Зокрема, на тлі чуток про те, що нібито мінні поля на адміністративному кордоні з Кримом було розміновано, що дозволило окупантам швидко захопити Херсон.
У березні 2022 року Зеленський звільнив Кулинича та призначив на його місце Олександра Власенка. Кулинич обіймав посаду з жовтня 2020 року.
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чудасія від плісняви
22 октября 2020 года.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Нетужилова з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.
Про це йдеться в Указі голови держави.
Наступним Указом Зеленський призначив Олега Кулініча на його місце.
Серед нових українських генералів - заступник Голови Служби безпеки України та чотири очільника управлінь у п'яти областях України:
БЕЗРУКИЙ Борис Васильович - начальник Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
ЛИСАК Сергій Петрович - начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області.
НЕТУЖИЛОВ Євген Володимирович - начальник Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.
ПЕТРИЧЕНКО Володимир Геннадійович - начальник Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
МАЛЮК Василь Васильович - перший заступник Голови Служби безпеки України.
Хоч одна одиниця кацапської техніки підірвалась при виході з Криму?
Навіщо тут слово "нібито"?
что значит слухи ???? не понял , то есть Чонгар не был вообще заминирован ? или паРашники дошли до Херсона за 16 часов по минам ? словоблудие у этих зеленых просто на уровне кпсс.
єто как ?
чому не були розгорнуті війська на Перекопі - ширина його всього 7 км !!!!!
ЗЄ-лячка, не відкрутишся від оманського пройоба Патрушеву !!!!!
До кінця місяця - перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни - зняти, вказавши це у відповідних документах. Продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові», - доручив Глава держави.
https://www.mil.gov.ua/special/news.html?article=61646
Явно это ему кто-то внушил и подсунул на подпись.
А кто имеет влияние на президента? Опять все сходится все на одном и том же человеке...
Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі. (с) ермак
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
Крім того, наразі ДП Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на ТОТ та виїзду з неї. Віце-прем'єр-міністр зазначила, що наразі розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, які перевозитимуть людей.
https://minre.gov.ua/news/iryna-vereshchuk-u-2022-roci-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-budut-dostupni-regulyarni
Які ж це чутки? 10 ГРУДНЯ 2020 року Єрмак звітував про виконання домовленостей та зобов'язань, які взяв Боневтік на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/ Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
23 ЛИСТОПАДА 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
14 ЛЮТОГО 2022 року на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі. На тиждень раніше ніж обіцяли.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Повідомляють про затримання за державну зраду керівника СБУ в АРК Кулініча, якого Зеленський призначив в кінці 2020 року.
Журналісти неодноразово звертали увагу, що Кулуніч на проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював в контррозвідці Федеральної служби Росії.
Саме Кулініч протягував до СБУ Сєргія Короткіх («Боцмана»), якого пов'язують з роботою на спецслужби Росії та Білорусі, зокрема, https://zn.ua/WORLD/zamestitelju-shishova-zapreta-vezd-v-ukrainu-na-tri-hoda-sredi-eho-kruha-obshchenija-uchenik-shkoly-khb-i-neonatsist.html справою про вбивство у Києві очільника «Білоруського дому» Віталія Шишова .
Dobryi Den
Людина з Чаплинки. Пару тижнів тому вийшов на зв'язок старий товариш звідти, написав ледь не слово в слово.
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1548419387631079424 5 мин
Тіло навчається в академії ФСБ, потім працює в контррозвідці ФСБ, після цих досягнень, Зе призначає його головою СБУ в АР Крим. Здавалося б що може піти не так?
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
21 жовтня 2020 року
https://www.president.gov.ua/documents/4632020-35421