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Вінниця (433) війна (56913) затримання (4127) обстріл (21411) Монастирський (370)

Після обстрілу Вінниці затримано кілька десятків осіб, їх наразі допитують СБУ та Нацполіція, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,вінниця

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив про затримання кількох десятків людей після ракетних ударів у Вінниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Їх зараз опитують в органах поліції та Служби безпеки України. Після цього можна буде щось сказати", - зазначив глава МВС.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Відомо про 22 загиблих внаслідок обстрілу.

Читайте: США разом з Україною, поки Україна не переможе, - пані посол Брінк у відповідь на удар РФ по Вінниці

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
У Вінниці і області зараз стільки переселенців, що я абсолютно не здивуюсь, що там сотні агентів ФСБ.
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14.07.2022 18:38
+33
Это немытое чмо не учитывает одного,что, лично у меня,реакция теперь не заканчивать войну,а бомбить их роддома ,чтоб они свой выводок даже домой не успели донести
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14.07.2022 18:46
+32
В тилу повно зрадників, колаборантів та й серед переселених осіб можуть бути.
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14.07.2022 18:31
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когда идет война стрим на улицах города не ведут
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14.07.2022 18:23 Відповісти
И со спутников фотографии не делают.
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14.07.2022 19:00 Відповісти
Глонас в режиме реального времени не работает на рефии
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14.07.2022 19:04 Відповісти
Дєлают, тільки со спутніка неможливо відобразити деталі відірваних ніг, рук ну все таке з чого можна кацапсячим нелюдам та і маньякам смакувати. Зрозуміло?
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14.07.2022 19:10 Відповісти
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14.07.2022 18:24 Відповісти
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14.07.2022 18:30 Відповісти
У песонажа у прізвищі дві ліиери переплутані та м'якого знаку не вистачає
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14.07.2022 18:31 Відповісти
Этот пи%ар должен был зигонуть под занавес. Хреново что они все такие, и их дохрена
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14.07.2022 18:33 Відповісти
,,Пусть оно трижды не право,но это мое отечество,,--это нацизм!!!!!!!!!!!!
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14.07.2022 18:40 Відповісти
Это немытое чмо не учитывает одного,что, лично у меня,реакция теперь не заканчивать войну,а бомбить их роддома ,чтоб они свой выводок даже домой не успели донести
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14.07.2022 18:46 Відповісти
Треба нищити не тільки кацапсячих самців, а й їхніх свиноматок, бо вони дуже плодовиті. За обіцяні 7 лямів кацапських срублів вони б робили помьоти б кожний день. Але матінка природа відвела на це 9 місяців...
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14.07.2022 19:13 Відповісти
Problema u tomu scho vony perekladayut' na ukraintziv svoe bachennya svitu.Niyak ne mozshut' zbagnuty,scho my inshi ta u bi'shosti taki metody vedennya viyny vyklykayut' ne zshah, a lyut'. Idioty. I'm ne bude bilshe spokoyu, nide.
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15.07.2022 00:42 Відповісти
Хтось помітив, про що саме сказала ця худоба? Насправді вона сказала дуже важливу і саме головне ПРАВДИВУ фразу "Только давление населения на Зеленского может..." і т.д Тобто худоба визнає, що вони не здобубуть перемоги. Перемога буде за нами. Слава Україні!!!
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14.07.2022 18:58 Відповісти
Оно конечно мудень, но он описывает вполне рабочую тактику победы. Уж какая есть но .... да , это война. Более того это война с парашей, а по другому они воевать не умеют... да и не хотят.
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14.07.2022 18:59 Відповісти
А мы все в белых перчаточках... Пора бы переносить войну спецслужбами на територию паРаши да так, что бы там у них земля под ногами горела.
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14.07.2022 19:02 Відповісти
Вони давно так воюють з Україною, починаючи з мокшинського князя так званого "Багалюбскага"- першого кацапа.
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14.07.2022 19:18 Відповісти
Стратегія залякування мирного населення повітряним бомбардуванням міст була розроблена одним італійським поетом під час Першої світової.
Застосовувалась обома воюючими сторонами під час Другої світової.
Результат - зростання ненавісті не до власного уряду, а до ворога.

Хутін та його стратеги тупі недосвідчені невігласи

Українці від їхніх бомбардувань стають лиши злішими і затятішими
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14.07.2022 19:37 Відповісти
Цей мудак не знає історію Другої Світової. Бомбардування Лондона німцями і бомбардування союзниками всієї Німеччини нічого крім ще більшої ненависті до ворога, який знищує мирних, не викликало. Тому бомбардувати мирних - це акт безсилля, який грає не на користь агресору, а якраз навпаки. Кацапам варто було б уявити свою реакцію якби ми почали бомбардувати їх мирні міста. Навряд що це був би страх. Тому і про наш страх і паніку нехий навіть не мріють. Кацапів будемо убивати при першій ліпшій можливості!
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14.07.2022 21:45 Відповісти
а можно как- то скинуться,чтобы свинособаки-сослуживцы 3,14дорка нам его сдали ?
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14.07.2022 19:01 Відповісти
Системная ошибка всех россиян в том, что они не понимают, что даже если Зеленский захочет капитулировать, ему этого не позволит ни украинская армия, ни украинский народ.
Они не в состоянии понять, что Украина это таки не Россия и от желаний или прихоти одного человека, даже если он и президент, здесь ничего не зависит.
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14.07.2022 19:04 Відповісти
Незважаючи на безмежне бажання персонажу злити Україну. Так буде вірно
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14.07.2022 19:28 Відповісти
О да. Армия насильников, педофилов, гомосексуалистов и мародеров потеряет свой престиж
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14.07.2022 19:20 Відповісти
Престиж армії та рашки вони просрали після перших трьох днів "спецоперації".
Зараз йде Третя світова по знищенню рашки як суб'єкта
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14.07.2022 19:40 Відповісти
В тилу повно зрадників, колаборантів та й серед переселених осіб можуть бути.
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14.07.2022 18:31 Відповісти
Більще 5 відсотків, стандартний розподіл. Статистика
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14.07.2022 19:29 Відповісти
Дивно,а чому незатримували підозрюваних до обстрілу???
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14.07.2022 18:31 Відповісти
а тут прям штабелями укладали..знову чос по вухам
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14.07.2022 18:37 Відповісти
Шо? Як?
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14.07.2022 19:30 Відповісти
У Вінниці і області зараз стільки переселенців, що я абсолютно не здивуюсь, що там сотні агентів ФСБ.
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14.07.2022 18:38 Відповісти
все на это закрывают глаза, нет проверок завезенных
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14.07.2022 18:41 Відповісти
Безвідповідальна й злочинна влада здатна лише на безвідповідальність й злочинність. Обирали зеленського,його й маємо
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14.07.2022 19:32 Відповісти
они вели прямой репортаж на мокшан-TV... в таком случае кирпичи на голову за углом пададают
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14.07.2022 18:40 Відповісти
а что они делали???
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14.07.2022 18:45 Відповісти
Україна не має чим знищувати підводні човни. з яких були запущені ці "калібри". Але ж екіпажі цих човнів не перебувають на них безвилазно, вони сходять на сушу (де не мають, м'яко кажучи,100 відсоткового захисту), ходять по вулицях, десь сплять (в казармах чи квартирах) -- ось там їх і треба знищувати (бо човни без екіпажів це лише купа заліза).
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14.07.2022 18:52 Відповісти
Як ви гадаєте, хто служить на човнах? Так є найманці (так звані контрактники) але більшість персоналу це строковики, яких не випускають за теріторію бази. Але це не означає, що не потрібно знищувати найманців.
До того, для переговорів про далекобійну артилерію (HIMARS) для їх успішного завершення.
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14.07.2022 19:03 Відповісти
Казарма зі строковиками є найкращою ціллю для знищення (через значну щільність розміщення особового складу). До того ж, наприклад, в частині, де я колись служив, казарми мали лише один вхід...
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14.07.2022 19:18 Відповісти
Нужно все корабли утопить в Севастопольской бухте.
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14.07.2022 19:18 Відповісти
Могу прислать ручную дрель - надежно работает под водой!
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15.07.2022 11:24 Відповісти
Як знищують човни на причалах? Спитайте у італійських водолазів. Якщо,щлсь неробиться,то те комусь потрібно
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14.07.2022 19:35 Відповісти
В Севастополе все стоянки закрыты противоводолазными сетями, и внутри боевые дельфины, захваченные в 14-м у ЗСУ.
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14.07.2022 22:38 Відповісти
Бойові плавці князя Боргезе підривали кораблі союзників не лише в бухтах чи на рейді, а навіть на ходу (для чого мали спеціальні торпеди з від'єднуваною бойовою частиною).
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15.07.2022 10:46 Відповісти
Чтобы поговорить с лучшим итальянским водолазом-диверсантом, князем Валерио Боргезе, нужно сначала геройски погибнуть в бою где-нибудь под Лисичанском, а потом, в Вальгалле побеседовать с ним, как утопить москаля в Северной бухте...
Кстати, взрыв "Новороссийска" тоже на него хотели повесить...
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15.07.2022 11:27 Відповісти
Міжнародне законодавство дозволяє Україні (як і будь-якій іншій державі) під час війни тимчасово відновити застосування смертної кари. Зрадників-колаборантів, членів ДРГ, шпигунів (а до них юридично належать й ті, хто наводить ракети) треба просто почати вішати, як це робилося під час 2-ї світової. Після перших страт кількість бажаючих допомагати російським агресорам має значно зменшитися.
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14.07.2022 18:58 Відповісти
Починати з єлдака?
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14.07.2022 19:36 Відповісти
И кто будет выбирать кого вешать - Печерский военно-полевой трибунал под председательством судьи Волка?
Да их самих вначале нужно повесить. Так шо не надо такой карательный инструмент в руки барыгам без чести и совести - не облегчайте им задачу борьбы с инакомыслящими.
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15.07.2022 11:30 Відповісти
Крыс путлера и координаторов радистов в Украине больше чем было Штирлицов в братской Германии...было с 1941 по 1945гг
РюZZkiх крыс надо мочить в сортире похлеще чем в любой другой ситуации..
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14.07.2022 19:03 Відповісти
А смысл? Там реально нет рядом военных объектов, на что наводили? На людей?
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14.07.2022 19:04 Відповісти
Взагалі то схоже що на пологовий
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14.07.2022 19:30 Відповісти
Нащо наводили три ракети поцілівши в 1 місце? Так нащо...?
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14.07.2022 19:38 Відповісти
Взагалі то шість ракет - три збили.

А питання гарне, враховуючи, що експортна вартість Калібру 6,5 млн. дол. і їх вже не так багато залишилось.

Безумовно, що це була показова каральна акція проти українців
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14.07.2022 19:46 Відповісти
е американські і англійські котрі ми отримали пускові установки ракети котрі досягають по чорному морю і крим але влада не хоче злити путіна не бье по кораблям,а страждають люди
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14.07.2022 19:05 Відповісти
Як вона може злити, коли в нього на зарплаті вся Банкова з Кварталом 95.
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14.07.2022 20:51 Відповісти
і партнови з суркісами та шуфричами поїхали за вказівками....
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14.07.2022 21:39 Відповісти
Їх потрібно було затримувати до того як,а не після,в сраку тепер їх поцьомайте!!!
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14.07.2022 19:07 Відповісти
До подсЄлЄнців дуже уважно потрібно придивлятись, якщо воно рузьгЄговорящЄ й Українську не розуміє, й ще нервово-агресивне -то такого подсЄлЄнца треба або пакувати, або депортувати в путлєрашку, бо скоріше за все то агент кгб...
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14.07.2022 19:07 Відповісти
ZeКодломойские крысы...счетчик Байден и Пентагон включили...у вас 2 варианта на сутки...или Украина...или дЕрмак...
Время пошло...
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14.07.2022 19:10 Відповісти
серед переселенців-ватного лайна через одного!!!! ту виродь навіть не рухає мусорва з воєнкоматами,я жодного утирка не бачив з повісткою в зубах!!!! це ***** твориться повний бардак і саботаж на місцях!
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14.07.2022 19:25 Відповісти
Ну дак ціль же знищити саме українську націю, а то манкурти, а при владі взагалі євреї продажні
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14.07.2022 19:32 Відповісти
Поки ми, украінці, не помочемось на руіни кремля, це зло буде існувати. Вперед до перемоги, Слава ЗСУ!
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14.07.2022 19:30 Відповісти
учасники. ворог - параша. путлер, його підручні і всі рашисти.
всю енергію треба направляти на боротьбу з ними.
ну і їхніми приспішниками в українській владі (єрмак, портнов, татаров, демченко, безугла, третьякова, арахамія, подоляк, баканов, геращенко та ін)
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14.07.2022 20:05 Відповісти
Панове, а як зрозуміти, що хтось є тим самим коригувальнимком? Це істота, яка знаходиться безпосередньо недалеко від місця прильоту і веде відео-, фотозйомку чи пише щось в телефоні (на 500 метрів правіше і т.п.)? Тоді у всіх на місці події треба перевіряти телефони, включно з постраждалими. Чи може це хтось робити на відстані, за допомогою дрону чи відеокамер чи бінокля?
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14.07.2022 22:32 Відповісти
Корабель,з якого було вчинено акт тероризму,повинні ЗСУ затопити,особовий склад ліквідувати!
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14.07.2022 22:59 Відповісти
Йес, капитан-судья Дредд прогревает двигатели "Звезды Смерти"... Но есть еще один вопрос - а шо с их имуществом делать? Поделить с командой или передать правительству Украины на восстановление дорог в Луганской области?
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15.07.2022 11:34 Відповісти
Меня беспокоит задержание подозреваемых в корректировании огня.
Как бывший военный я понимаю всю безмозглость термина "корректировщик огня крылатыми и баллистически ракетами большой дальности". Это из разряда той же глупости, как светомаскировка в тылу, потому что русские ракеты как комары летят на свет.
А ведь лучшие умы СБУ и МВД уже арестовали кажись больше 10 подозреваемых. И ведь для оправдания своей нужности и своих зарплат их обвинят, и как ведьм на костре в свое время "сожгут". Блин, аналог возникает со средневековой инквизицией во главе с лыйтинантом Баканов и пулковником-коммисаром Монастырским. Блин, только недавно отпустили разоблаченных "по походке" убийц Шеремета, а тут целая организация корректировщиков огня. А может это они кстати сняли минный поля под Перекопом и перевезли мины под Киев, чтобы заминировать Крещатик ко Дню Независимости?
Ребята, а слабо запретить сервис Google Maps и Google Earth запретить?
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15.07.2022 11:45 Відповісти
 
 