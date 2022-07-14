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После обстрела Винницы задержаны несколько десятков человек, их допрашивают СБУ и Нацполиция, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил о задержании нескольких десятков человек после ракетных ударов в Виннице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Их сейчас опрашивают в органах полиции и Службы безопасности Украины. После этого можно будет что-нибудь сказать", - отметил глава МВД.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Известно о 22 погибших вследствие обстрела.
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Застосовувалась обома воюючими сторонами під час Другої світової.
Результат - зростання ненавісті не до власного уряду, а до ворога.
Хутін та його стратеги тупі недосвідчені невігласи
Українці від їхніх бомбардувань стають лиши злішими і затятішими
Они не в состоянии понять, что Украина это таки не Россия и от желаний или прихоти одного человека, даже если он и президент, здесь ничего не зависит.
Зараз йде Третя світова по знищенню рашки як суб'єкта
До того, для переговорів про далекобійну артилерію (HIMARS) для їх успішного завершення.
Кстати, взрыв "Новороссийска" тоже на него хотели повесить...
Да их самих вначале нужно повесить. Так шо не надо такой карательный инструмент в руки барыгам без чести и совести - не облегчайте им задачу борьбы с инакомыслящими.
РюZZkiх крыс надо мочить в сортире похлеще чем в любой другой ситуации..
А питання гарне, враховуючи, що експортна вартість Калібру 6,5 млн. дол. і їх вже не так багато залишилось.
Безумовно, що це була показова каральна акція проти українців
Время пошло...
всю енергію треба направляти на боротьбу з ними.
ну і їхніми приспішниками в українській владі (єрмак, портнов, татаров, демченко, безугла, третьякова, арахамія, подоляк, баканов, геращенко та ін)
Как бывший военный я понимаю всю безмозглость термина "корректировщик огня крылатыми и баллистически ракетами большой дальности". Это из разряда той же глупости, как светомаскировка в тылу, потому что русские ракеты как комары летят на свет.
А ведь лучшие умы СБУ и МВД уже арестовали кажись больше 10 подозреваемых. И ведь для оправдания своей нужности и своих зарплат их обвинят, и как ведьм на костре в свое время "сожгут". Блин, аналог возникает со средневековой инквизицией во главе с лыйтинантом Баканов и пулковником-коммисаром Монастырским. Блин, только недавно отпустили разоблаченных "по походке" убийц Шеремета, а тут целая организация корректировщиков огня. А может это они кстати сняли минный поля под Перекопом и перевезли мины под Киев, чтобы заминировать Крещатик ко Дню Независимости?
Ребята, а слабо запретить сервис Google Maps и Google Earth запретить?