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Новости Война
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Вероятно, Путин приказал захватить Харьков и область, - ISW

харків

Как отмечают аналитики ISW, есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить город Харьков и всю остальную неоккупированную Харьковскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

ISW предлагает это наблюдение как гипотезу, а не как оценку, поскольку доказательства и показатели для него ограничены и косвенные. Отмечается, что с 26 июня войска РФ пытаются взять Дементиевку севернее Харькова, хотя захват Дементиевки имеет ограниченное значение для обороны территории России от наступательных действий Украины.

Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор 16 июля, в котором российский солдат заявил, что его командир не занимается своими потерями, а только хочет дойти до Харькова.

Также в ISW добавляют, что российские гауляйтеры с временно оккупированных территорий Харьковской области начали сотрудничать с главарями террористической организации "ЛНР". По мнению аналитиков, это указывает на попытки России создать условия для долгосрочной оккупации.

Также читайте: Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Чугуеву. Разрушена школа и несколько домов, 3 человека погибли (обновлено). ФОТО

Аналитики ISW считают крайне маловероятной возможность успеха россиян в захвате Харькова и всей области.

"В ближайшие дни армия РФ, вероятно, будет непоследовательно активизировать попытки атак к северу от Харькова, но вряд ли сможет добиться серьезных территориальных успехов", - отмечают аналитики.

В ISW добавили, что РФ продолжает бить из артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Автор: 

оккупация (10133) путин владимир (31237) Харьков (7466) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+81
Ймовірно, Путін дав наказ захопити Україну, але є лише непрямі докази...
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17.07.2022 08:57
+54
Куй им по всему рылу, а не Харьков!
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17.07.2022 08:54
+49
Ми ж не знаємо яка доля Харкова визначена у оманських паперах, які "підписав" Zє.
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17.07.2022 09:01
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Правила форума Совет форумчан
Куй им по всему рылу, а не Харьков!
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17.07.2022 08:54 Ответить
Обригстович ще не коментував цю ситуацію, в нього все нормально.
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17.07.2022 09:12 Ответить
Абдрыстович уже 5 раз войну закончил.
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17.07.2022 09:17 Ответить
Ймовірно, Путін дав наказ захопити Україну, але є лише непрямі докази...
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17.07.2022 08:57 Ответить
ага, експерти - вони такі
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17.07.2022 12:10 Ответить
Американцы "эвакуируются", опять путиноидов "приготовили" к очередному провалу, чреватому потерей ишемельича.
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17.07.2022 08:58 Ответить
Ого , кацапам і Харків потрібний , а ху ху , не хо хо , ваш ботоксний фюрер?
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17.07.2022 08:58 Ответить
Ми ж не знаємо яка доля Харкова визначена у оманських паперах, які "підписав" Zє.
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17.07.2022 09:01 Ответить
Правильно, але перед Харковом здадуть персонально тебе, бо ти спалив стратегію зелених.
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17.07.2022 09:03 Ответить
А потім тебе за те, що знав та не повідомив
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17.07.2022 11:25 Ответить
Так он еще давно говорил, что Харьков перейдет к Путину! Видать что-то тогда уже знал
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17.07.2022 09:15 Ответить
Гнуснявий ще перед війною бухтів, що Хврьков эта русскаязчный город и мы с этим уже ничего не поделаем
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17.07.2022 16:49 Ответить
Що за хрінь? Які ще за "оманські папери"? Якщо Харків уже домовилися "здати", то чому він усе ще під нашим контролем? Чому не усе так як з Херсоном? За вашими словами це мала б бути однакова ситуація
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17.07.2022 17:22 Ответить
А, вона така й була....Дати окуляри,аби роздивитися картину входу? Невже,треба в мільйонний раз нагадувати очевидне. Що,за нав'язливе намання тулити рожеві окуляри. Прокрутіть картинку,додайте безсумніне й щезне місце для облуди
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17.07.2022 17:52 Ответить
Ну мало-ли о чем проблеет старый пирдун, срущий в чемодан, *****. Это у него старческая деменция началась.
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17.07.2022 09:00 Ответить
Нєє,дуже суттєво. 22.02.24 він віддав наказ,але невіддав. А,тепер:- начебто віддав Дуже суттєві зміни
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17.07.2022 17:54 Ответить
Нету никаких сомнений. ***** нужна вся Украино, но получит он ,,Новичок" в виде соуса к мясу и здохнет в своём бункере
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17.07.2022 09:00 Ответить
План нормальний! Затверджено!
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17.07.2022 09:02 Ответить
Долина,Чуйская долина!!!)))
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17.07.2022 09:08 Ответить
Лучше как каддафи, оно заслужило удесятеренную такую же казнь.
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17.07.2022 11:17 Ответить
Жінки завше відчувають й віщують майбутнє. Вдячний
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17.07.2022 17:56 Ответить
путин дал приказ захватить харьков

зеленский дал приказ освободить юг Украины

Я та Зеленський не вчимо Залужного воювати, - Резніков
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17.07.2022 09:02 Ответить
Світ залежить від ляпарів. До того,ж істоти своєрідні
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17.07.2022 17:57 Ответить
«Ймовірно хутін перестане срати в чемодан» підозрюю буде наступною темою обговорення ISW.
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17.07.2022 09:02 Ответить
з валізами ху@лу пороблено з часів насільника чємоданів сабчака
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17.07.2022 09:05 Ответить
Інтринує стратегічна значимість фекальної теми в цього персонажа. Пройдуть віки,інтрига лишиться
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17.07.2022 18:00 Ответить
А Київ ?
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17.07.2022 09:04 Ответить
І Лондон з Рейк'явіком !!!))))
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17.07.2022 09:06 Ответить
А,ще чоботи в Індійському Океані...
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17.07.2022 18:01 Ответить
Це лише вологі мрії кремлівського недопалка ,параноїдного шизофреніка!!!)))
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17.07.2022 09:04 Ответить
Спочатку Харків, потім Запоріжжя, Одесу і т.д
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17.07.2022 09:05 Ответить
..в його(*уйла) маразматчиних мріях.
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17.07.2022 09:09 Ответить
Повзуча експансія. Недійдуть,повзтимуть
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17.07.2022 18:02 Ответить
Я все більше і більше схиляюся до думки, що вже давно нема ніякого "Путіна" Існує "колективна кремлівська істота", яка і керує Росією Цьому багато ознак: і те що він щез із публічного простору, і те, що дуже його оточення "обзадачене" приховуванням можливих витоків його генетичного матеріалу, і те, що Лавров, Шойгу, Патрушев та інші дозволяють собі висловлювання, які має право висловить лише перша особа держави Останні півроку ми чуємо лише: "Путін сказав", "Путін розпорядився" Але ми не чуємо звуків цих розпоряджень! Тільки посилання на них
Здається - Путін, як фізична особа, давно "склеїв ласти" І його роль почали виконувать двійники - за рішенням тієї самої "колективної кремлівської істоти" Рішення це спочатку було "тимчасовим" - до "розрулювання" питання з правонаступником Але поки вони пробували "поділить трон", їм сподобалося використання "імітатора на троні" - бо у випадку чого ті, що керують від його імені, можуть "відпетлять" у випадку виникнення "проблем" Адже вони "не при ділах" - це "Путін винен"! Ну а зараз вони продовжують те саме - бо "бліцкріг" в Україні не вийшов і їм потрібен "цап-відбувайло" на майбутнє!
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17.07.2022 09:07 Ответить
«Приховуванням можливих витоків його генетичного матеріалу»

цікава думка .
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17.07.2022 09:18 Ответить
А чого за Путіним уже років з п"ятнадцять возять особистий "стульчак"?! Ствердження, що "це - для запобігання стороннього контролю за станом його здоров"я" виглядить "блідо" і малоймовірно - всі знають про стан здоров"я багатьох правителів світу - і це не є ні для однієї держави проблемою А тут - така "секретність" А от приховування дійсної особи людини, яка представляє державу на міжнародній арені - цілком реально! Логіка - невмолима штука!
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17.07.2022 09:54 Ответить
а от російський телеграм "Генерал СВР" постійно в курсі подробиць з життя кацапофюрера - аж до інфи про його розмови з Кабаєвою, що чекає наступної дитини від охоронця, або про те, як фюрер нещодавно всрався вночі, або про невдалу розмову з бульбофюрером про проголошення СРСР-2...
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17.07.2022 11:26 Ответить
клізьму семивідерну-щоб з ротового отвєрстія пішло
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17.07.2022 11:37 Ответить
Або клізьму зі скігеєм... тьху... зі скіпідаром. Ефект буде - мамо не сумуй.

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17.07.2022 12:18 Ответить
На публіці ****, здається, все ж з'являється. Звісно, це може бути двійник (або кілька двійників). Хоча, який двійник ризикнув би так опустити Наришкіна (за кілька днів до війни)?
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17.07.2022 11:15 Ответить
А не подумав про те, що то може буть "вистава для публіки"? А міг буть і "ексцес виконавця" - коли особа, яка виконує якісь конкретно окреслені дії, виходить за їх межі і діє всупереч "сценарію"? Двійників же не тільки за зовнішнім виглядом вибирають - але й за розумовими здібностями! От він і "поправив" Наришкіна (зробивши тому "ведмежу послугу")
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17.07.2022 11:56 Ответить
Що епізод з Наришкіним міг бути постановочним - це перше, що спало на думку. Але чи не завелика репутаційнав ціна? Адже Наришкін - це голова зовнішньої розвідки запоребрика; троллінг такої персони є ударом по репутації цієї силової структури, і, опосередковано - усіх силових структур. ІМХО, таке міг собі дозволити *****-оригінал, а ось двійник, навіть розумніший за ***** - навряд чи Та й навіщо таку постановку розігрувати? Ззовні це все ж було більш схоже на експромт: Наришкін розгубився і почав плутатись, а ***** скористався нагодою познущатися і отримати задоволення.
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17.07.2022 13:41 Ответить
Все простіше. Патрушев,Наришкін,Козак стояли за переговори з Україною і повзучого виконання Мінська 2, В Києві у них сильні позиції в ОПі в особі Єрмака. І зараз ця кліка стоїть за "переговори". А Царь не захотів чекати, в нього як у всякого диктатора, виробився комплекс своєї виключності, що без нього ніхто не зуміє зробити, а в нього катастрофічно "невистачає" часу. Тому і оголосив Гнусавого маленьким брехуном і нікчемним керівником, якого в Україні більшість ненавидить, і самої держави як такої немає.

За стінами Кремля йдуть тіж процеси, що і у Гітлера в 1939 році Герінг топив за мир з бритами, туди ж тягнулась партія (Гесс) а Рібентроп завжди топив за Росію. Саме він був ініціатором зближення Гітлера із Сталіним. Але все пішло прахом. так і Царь всіх с воїх советчиков, як і Гітлер, послав....
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17.07.2022 16:37 Ответить
Наришкін тремтів посправжньому. Й ледь нездихав від переляку. Таке незіграти
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17.07.2022 18:04 Ответить
Там керує секта шкуродерів, і вже навіть не так важливо чи живе саме *****, чи це його двійник, чи взагалі голограма. Ми ніколи цього не дізнаємося, тому, коли кажуть, що він за все відповість на якомусь там суді, то це навіть смішно.
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17.07.2022 11:32 Ответить
Суттєвість колективної кремлівської чи колективної розійської істоти? Є ?
А,стосовно генного ідентифікаційного дослідження сюжетної лініїї, дуже суттєво. Всі суміжні обставини,й прояви
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17.07.2022 12:43 Ответить
Ось тобi, а не Харкiв.
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17.07.2022 09:08 Ответить
Потрібно запитати у Резнікова. Якщо він не бачить вдарних угрупувать орди - значить фуйло дав наказ захопити Харків і там збирають сили ординці.
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17.07.2022 09:09 Ответить
Силы где на это? Особенно на фоне "...з 26 червня війська РФ намагаються взяти Дементіївку ..." Что бы взять Харьков, им надо серьезно усилиться.
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17.07.2022 09:09 Ответить
Оху@нна аналітика!!!
23 лютого він, ймовірно, не давав наказ захопити Харків. А вчора, ймовірно, дав...
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17.07.2022 09:09 Ответить
Не бачу приводів до сарказму і стьобу. Особливо після 24.02. Тотальний по ***** та не усвідомлення загроз привів нас до того стану справ, які маємо на зараз.
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17.07.2022 09:31 Ответить
Я бачу привід до сарказму. Він - у тому ґабсурдному факті, що ***** кортить захопити Харків. ***, місяцями беруть якусь дерєвню на кілька тисяч мешканців... і тут - "аррряяяяя!!! ******* хотеть!!! и Харьков хотеть!!! Кабаеву и Харьков подавайте мне сюда!!!.."
********** йому на комірчину, а не Харків.

8=✊==Э
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17.07.2022 12:39 Ответить
Абсолютно точно, что путин-***** и не захватит Харьков=)
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17.07.2022 09:12 Ответить
На временно оккупированной Херсонщине ночью 17 июля загорелся очередной склад войск РФ, который те обустроили на побережье Черного моря в поселке Лазурное. Предварительно, российская ПВО пыталась сбить украинскую ракету, но не смогла.О ночном "чрезвычайном событии" на базе врага сообщил Telegram-канал https://t.me/AFUStratCom/4282 "СтратКом ВСУ" . Местные жители опубликовали серию кадров, зафиксировавших взрывы от детонации боеприпасов врага "Утро - не утро, без жареной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". В этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного", - написали в сети.Отмечается, что на месте, откуда звучали "салюты", была база оккупантов, на которой после сильного взрыва началась детонация боекомплекта к их оружию."Орки решили покайфовать, обустроив у моря штаб, казармы и склад, но не долго. ВСУ - это еще те "кайфоломы" для оккупантов", - прокомментировали авторы сообщения.Взрывы в Лазурном подтвердили херсонские https://t.me/hueviyherson/22261 Telegram-каналы , ссылаясь на информацию от местных жителей. По их словам, "хлопки" доносились из разных уголков поселка, но больше всего - в районе санатория "Чайка".По некоторым данным, там сработала противовоздушная оборона врага и начался пожар.
"Пансионат "Чайка" в Лазурном горит. Сначала эти п*дары выпустили ракеты, а потом к ним прилетело две. Сейчас весь поселок в дыму", "ПВО работала, но ракету не достала", "Чайку" еще не погасили, и периодически слышны взрывы. Пишут, что там был штаб оккупантов и несколько сотен "ДНРовцев"? "После долгой детонации боеприпасов стоит смог!
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17.07.2022 09:13 Ответить
Скільки можна вкидувати в інформпростір подібні " гіпотези" взяті зі стелі?
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17.07.2022 09:20 Ответить
***** еще 23 февраля дал приказ захватить всю Украину. А там как кривая ляжет. Рашисты остановятся там где им выбьют зубы и поставят раком
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17.07.2022 09:20 Ответить
Homer
@ItechVK
·
15 лип.
1. Боже, що зараз намолов альоша орєстовіч у фейгіна! При чому навіть фейгін опуїв і намагався опонувати. Тому що це звиздець. Коротко: в тому що росіяни ненавидять українців винні українці. Тому що закликають вбивати росіян за Винницю і цим всім нервують цивілізантів.
"Українци када нєнавідят росіян за Вінніцу і прізивают іх всєх убівать, тєм самим сплачівают росіян. Тєпєрь оні єщьо з большим ентузіасмом будут убівать українцев. Тому українци далжни ета прєкратіть. Пропаганда у нас очєнь плахая. Ана ні нравітца європєйцам

Рефреном цього всього було макроновське "не можна принижувати російський нарот, тре зберегти їм всім обличчя". Кароч альоша зловив новий гайп. І в цілому тре вже мати імунітет на його висери. Але сьогодні він навіть мене довів до сказу. Вибачте. Не одному ж мені страждати.
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17.07.2022 09:20 Ответить
льоша арестович з 2005 року бореться з США і Заходом, разом з Вітренко і Дугіним, альо... він рашист совкодрочера до кісток... взагалі н ерозумію, чому не знайдеться патріотичного азовця чи воїна ЗСУ, який його *випадково* пристрелить, куля-дура.
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17.07.2022 09:30 Ответить
Те, що він прихований совкодроч, особисто мені було зрозуміло вже давно. Майже у кожному його інтерв'ю з 14 року проскакували недвозначні фрази. Як кажуть, той, що має вуха - почує.
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17.07.2022 09:47 Ответить
Думаю, таке спало на думку не лише нам. Та й люська, хоч і мерзотник, проте не ідіот, та й інстинкт самозбереження відключати не збирається. Тому без охорони не пхається навіть у нужник.
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17.07.2022 12:17 Ответить
Це які потрібно мати залізні нерви дивитися оту тріпню . Я один раз подивився із мене хватило , алергія на його понти
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17.07.2022 11:31 Ответить
Не повірите - був випадок, коли я дивився із задоволенням інтерв'ю з цією паскудою. То було десь рік назад, на "Апостроф ТБ" у програмі "Всьо по бєзпрєдєлу" з Роксаною Руно. Від тої програми я отримав садистське задоволення. Переказувати її нема сенсу - то треба бачити: люська в буквальному сенсі аж підскакувало на стільчику, коли Роксана раз-пораз заганяла його у глухий кут...
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17.07.2022 12:26 Ответить
а до этого пять месяцев они что делали? какие то дебильные аналитики ISW
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17.07.2022 09:23 Ответить
Шо он там взять хочет?? Они ***** Дементиевку с 26 июня взять не могут, 17 км от Харькова. Салтовка, ХТЗ, Пятихатки, Алексеевка- крепость. Про РОП северного и восточного и говорить нечего. Очередной вброс от Арестович#2.
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17.07.2022 09:25 Ответить
АдрестоВІЧ - хвора потвора і слухати його ні в якому разі не можна ,
так як це шкідливо для здоров'я !
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17.07.2022 09:27 Ответить
Стольный Киев-град уже взяли за три дня...На очереди Харьков...
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17.07.2022 09:36 Ответить
речь не о силовом захвате Харькова и области, а о договорняке с зелёными: сдайте Юг, Донбасс и Харьков - и тогда мы, возможно, на время прекратим войну
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17.07.2022 09:36 Ответить
параллельно панические слухи распространяются и среди харьковчан - население готовят к будущему договорняку
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17.07.2022 09:38 Ответить
Гарного хлопця знайшов у Ютьюбі...випадково...Молодий та талановитий...звуть Січень...
Підписався не роздумуючи...чого й Вам бажаю...
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17.07.2022 09:41 Ответить
Мабуть кацапня не насмокталася у квітні і знову хоче ,Харків зараз дуже змінився і оркам тільки можу побажати скоріш здохнути десь під Тишками )))
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17.07.2022 09:45 Ответить
В росіян немає сили щоби захопити Харків. Вони просто відволікають ЗСУ від Донбасу і Півдня.
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17.07.2022 09:48 Ответить
Басня о хитром Шакале

Лев умер. Прибежал Шакал,

Он шкуру с трупа тайно снял,

В нее залез: "Пойдет молва,

Что Небеса послали Льва.

Хотя толпа хитра, лукава,

Но не узнает в мне Шакала,

Ведь я последних года два

Запоминал повадки Льва,

Все по следам его шатался,

Его объедками питался."

Без боя-драки, без войны

Стал Лев-Шакал царем страны.

Но мозг царя терзает мысль:

- Почуять могут Еж иль Рысь,

Иль любопытная лягушка,

Или неведома зверушка,

Что Львины грива, морда, лапы,

Но из-под них - Шакалий запах.

Чтоб не попал к Зверью я в плен,

Создам-ка гвардию Гиен,

Чтоб гнуть в бараний рог народ,

Чтобы ничей нахальный рот

Вдруг из кустов не прорычал,

Что я не Лев, а лишь Шакал!

Собрал Гиен голодных царь

В огромный полк, как было встарь.

Они усердно служат, рьяно,

Их служба радует тирана,

Но вопль Звериный, стон окрест:

Гиенья стража хочет есть!

Сожрали Зебр, Ослов, Коров,

Баранов съели и Котов,

Жираф погиб, и Оцелот,

Вон Муравьеда стая жрет…

Слон взял с собой жену и дочь

И за поребрик скрылся в ночь:

- Обычай знаю я Гиен:

Возьмут семью внезапно в плен

Чтоб нас троих в два дня сожрать -

Гиены стали голодать!

Да, полк гиений отощал -

Зверь или съеден, иль сбежал

И деградирует страна…

Гиенам царь взрычал: "Война!

Платить должны нам мясом дань

Страны соседней Зебры, Лань,

Ослы и Антилопы Гну -

Я объявляю им войну!

Пусть дань заплатит мясом Лис -

Коварный той страны фашист…

Все в бой! Прославите меня -

Война всего лишь на три дня!"

Пошли Гиены резво в бой.

Навстречу Зебр шагает строй,

Копытом Зубр о камень бьет,

Заходит с фланга Бегемот,

В тылу вдруг вылезли из ила

Два очень строгих Крокодила…

Потери там и жертвы тут -

К царю гонца Гиены шлют:

- О Лев! Явись, веди нас в бой -

И погребем мы вражий строй.

Всех Зебр - на фарш (ведь мы эстеты),

Плоть Бегемота - на котлеты,

Двух Крокодилов на гуляш…

Веди нас в бой, надежа наш!

Что ж Лев-Шакал? Он от Зверей

Укрылся в бункере-норе,

Там мясо жрет и пьет компот,

С гонцами в полк приказы шлет.

В рядах солдатских слышен стон:

- Да Крыса бункерная он!..

Норою бункер под Кремлем.

Больной Шакал укрылся в нем

(Устал носить он шкуру Льва).

Напишет в день приказа два -

И суши ест да пьет компот,

А где-то там Война идет…

Мораль? Запомни: никогда

(Ведь очень много в том вреда)

Народ, не смей в бреду пустом

Назвать Шакала храбрым Львом!
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17.07.2022 09:49 Ответить
Эпик!
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17.07.2022 10:30 Ответить
интересно какая зарплата у аналитиков? Половина коментаторов Цензора легко могла бы работать, выдавая такие гипотезы )
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17.07.2022 09:56 Ответить
Це точно)...на початку ставиш слове" ймовірно" і далі пишеш в залежності від настрою
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17.07.2022 10:09 Ответить
Цей дивний інстітут вайни не завадило б назвати в честь знаменитого прєдсказатєля - Люськи Арестовіча , бо вони - одного поля ягоди . За весь період війни , він вже дістав своєю аналітикою , в 90% випадків - "взятою зі стелі " . От і зараз , хвахівці інституту , роблять висновки на основі того що сказав - десь , якийсь кацапський солдат ,, може ще й - под шофе . .
Схоже , єдина мета цього закладу , накручувати паніку в Україні ,, бо справжньою аналітикою тут і не пахне . Аналітика , це в першу чергу аналіз можливостей , а не - хотєлок . А саме хотєлки кацапні , він і озвучує постійно . Немов би - тиснучи на психіку українців .
Ну так , вони визнають - це ми мовляв - так гадаємо , хоча прямих доказів нашої теорії - немає .. Якщо немає твердих доказів , то навіщо ви публікуєте свої дебільні прогнози . ? .
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17.07.2022 10:06 Ответить
Інститут вивчення війни -інститут братів Каганів і дружини меншого. Вона стажирувалась і у ВестПойнті, в Москві як військовий аналітик. Це звичайний політичний проект, Старший із Каганів є чоловіком Нуланд. Останнім часо, як і Політеко, працює в інтересах Єрмака.
До речі, патологічний ворог України Лазарь Каганович сам з бесарабських євреїв, призвіще його предків Каган, а Кагановичами стали при переселенні в Київську губернію. Всі його близькі родичі, які виїхали у США ще до революції, обрали призвіще саме Каган. Матір Лазаря носила призвіще Дубінська і теж була з бессарабії. Недаремно Сашко, мама якого любить швидкість, обирав друге громадянство саме Румунії, це таж Бессарабія.
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17.07.2022 16:49 Ответить
Вотэтода!
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17.07.2022 11:13 Ответить
Наказую захопити (точніше повернути споконвічно українські території) - Білгород, Курськ, Воронеж, Брянськ, Кубань.
По кацапах - ВОГОНЬ!!
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17.07.2022 11:28 Ответить
Пуцін - ***** дав наказ захопити ВСЕ! Якщо кажуть що дав наказ захопити Харків, це означає, що будуть захоплювати Одесу.
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17.07.2022 11:35 Ответить
Интересно как они собираются его захватить. Постоянно долбя артой и ракетами? Превратив город в развалины? Ну так развалины еще труднее захватить чем неразбитый город. Привет Сталинграду, Монтекассино и славному городу-герою Грозному. Попытаются обхватить с флангов как Лисичанск? Вообще, Харьков для руссни, в военном отношении - проклятый город. Сколько раз там отхватывали... Сперва Паулюс. Потом Манштейн. Потом в наше время рюзки миръ там не шмогла и все у них там пошло по звизде. И вот в наши дни - сколько там колон этих ********* пожгли? Если бы не было Харькова, его стоило бы придумать.
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17.07.2022 11:39 Ответить
Не треба бути експертом, щоб зрозуміти: Харків та Суми - міста, які ворог може обстрілювати деякими видами артилерії навіть зі своєї території (30-40 км), поки не переживаючи за удари у відповідь. Це напрямки, які найбільше зручні для орків з точки зору військової логістики.
Тому, якщо не захопити, то почати методично знищувати населені пункти Харківщини орки можуть. Вони, в принципі, це вже роблять вскрізь - спочатку знищують міста і села, а потім захоплюють, якщо вдасться.
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17.07.2022 11:47 Ответить
А може це просто дебільний варіант - повернення у 1919 рік.

6 січня 1919 року «Тимчасовим робітничо-селянським урядом України» вперше затверджено назву «Українська Соціалістична Радянська Республіка». На противагу Києву, який був столицею Української Народної Республіки, столицею маріонеткової УСРР було проголошено Харків.

Хрєн їх мам знає, що у хворих головах...там тільки психіатри можуть щось прогнозувати
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17.07.2022 13:00 Ответить
Ху@@ ло розуміє , що Харків їм не по зубах , а розмови про захоплення,
це всього навсього для того , щоби відволікти увагу наших військ
від
Півдня Украіни !!
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17.07.2022 15:36 Ответить
Ну не скажи. В 2014му кассаби обламались зі створенням ХНР, хоча дуже цього хотіли. Тим більш прикордонний регіон. Москало-ублюдків викручує і плющить від усвідомлення, що Харків - це Україна. Хоча впевнений, у Харкові немалий відсоток ватних "ждунів", які з нетерпінням чекають, коли прийде рюзкє мір.
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17.07.2022 15:57 Ответить
Геніально, капітан очевидність! Цілий "Інститут вивчення війни" робить припущення, що кассаби хочуть присвоїти Харків. А може, кассаби ще й війною підуть? На місці американських платників, податків я б поцікавився, як прожирають мої гроші всі ці "інститути".
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17.07.2022 15:52 Ответить
Так янелох Дурбецало оманський ще до війни патякав ,що Харків можуть захопити.
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17.07.2022 16:29 Ответить
Всі плотоядні хижаки одним шляхом двічі на полювання не виходять, Як фіксують "стратеги" з ОПи противник ще не сформував ярко виражені ударні угрупування, не вивів БТГ в район очікування і т.д. в стилі маршала Жори.Другі віщують, щотам стоять дві дивізії в повній готовності, навіть називають їх кількість. А зараз демонструють "традиції" підворотні" - вдарь меня, ну вдарь ! після втрати боєздатності авіації,БТВ, і артилерія частково втратила боєздатність (по нормах орків) І все, відповідно до сил та засобів, перейшло в локальні операції, які ведуться розчепіреними пальцями.
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17.07.2022 17:15 Ответить
 
 