Вероятно, Путин приказал захватить Харьков и область, - ISW
Как отмечают аналитики ISW, есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить город Харьков и всю остальную неоккупированную Харьковскую область.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
ISW предлагает это наблюдение как гипотезу, а не как оценку, поскольку доказательства и показатели для него ограничены и косвенные. Отмечается, что с 26 июня войска РФ пытаются взять Дементиевку севернее Харькова, хотя захват Дементиевки имеет ограниченное значение для обороны территории России от наступательных действий Украины.
Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор 16 июля, в котором российский солдат заявил, что его командир не занимается своими потерями, а только хочет дойти до Харькова.
Также в ISW добавляют, что российские гауляйтеры с временно оккупированных территорий Харьковской области начали сотрудничать с главарями террористической организации "ЛНР". По мнению аналитиков, это указывает на попытки России создать условия для долгосрочной оккупации.
Аналитики ISW считают крайне маловероятной возможность успеха россиян в захвате Харькова и всей области.
"В ближайшие дни армия РФ, вероятно, будет непоследовательно активизировать попытки атак к северу от Харькова, но вряд ли сможет добиться серьезных территориальных успехов", - отмечают аналитики.
В ISW добавили, что РФ продолжает бить из артиллерии вдоль всей линии столкновения.
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зеленский дал приказ освободить юг Украины
Я та Зеленський не вчимо Залужного воювати, - Резніков
Здається - Путін, як фізична особа, давно "склеїв ласти" І його роль почали виконувать двійники - за рішенням тієї самої "колективної кремлівської істоти" Рішення це спочатку було "тимчасовим" - до "розрулювання" питання з правонаступником Але поки вони пробували "поділить трон", їм сподобалося використання "імітатора на троні" - бо у випадку чого ті, що керують від його імені, можуть "відпетлять" у випадку виникнення "проблем" Адже вони "не при ділах" - це "Путін винен"! Ну а зараз вони продовжують те саме - бо "бліцкріг" в Україні не вийшов і їм потрібен "цап-відбувайло" на майбутнє!
цікава думка .
За стінами Кремля йдуть тіж процеси, що і у Гітлера в 1939 році Герінг топив за мир з бритами, туди ж тягнулась партія (Гесс) а Рібентроп завжди топив за Росію. Саме він був ініціатором зближення Гітлера із Сталіним. Але все пішло прахом. так і Царь всіх с воїх советчиков, як і Гітлер, послав....
А,стосовно генного ідентифікаційного дослідження сюжетної лініїї, дуже суттєво. Всі суміжні обставини,й прояви
23 лютого він, ймовірно, не давав наказ захопити Харків. А вчора, ймовірно, дав...
********** йому на комірчину, а не Харків.
8=✊==Э
"Пансионат "Чайка" в Лазурном горит. Сначала эти п*дары выпустили ракеты, а потом к ним прилетело две. Сейчас весь поселок в дыму", "ПВО работала, но ракету не достала", "Чайку" еще не погасили, и периодически слышны взрывы. Пишут, что там был штаб оккупантов и несколько сотен "ДНРовцев"? "После долгой детонации боеприпасов стоит смог!
@ItechVK
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15 лип.
1. Боже, що зараз намолов альоша орєстовіч у фейгіна! При чому навіть фейгін опуїв і намагався опонувати. Тому що це звиздець. Коротко: в тому що росіяни ненавидять українців винні українці. Тому що закликають вбивати росіян за Винницю і цим всім нервують цивілізантів.
"Українци када нєнавідят росіян за Вінніцу і прізивают іх всєх убівать, тєм самим сплачівают росіян. Тєпєрь оні єщьо з большим ентузіасмом будут убівать українцев. Тому українци далжни ета прєкратіть. Пропаганда у нас очєнь плахая. Ана ні нравітца європєйцам
Рефреном цього всього було макроновське "не можна принижувати російський нарот, тре зберегти їм всім обличчя". Кароч альоша зловив новий гайп. І в цілому тре вже мати імунітет на його висери. Але сьогодні він навіть мене довів до сказу. Вибачте. Не одному ж мені страждати.
так як це шкідливо для здоров'я !
Підписався не роздумуючи...чого й Вам бажаю...
Лев умер. Прибежал Шакал,
Он шкуру с трупа тайно снял,
В нее залез: "Пойдет молва,
Что Небеса послали Льва.
Хотя толпа хитра, лукава,
Но не узнает в мне Шакала,
Ведь я последних года два
Запоминал повадки Льва,
Все по следам его шатался,
Его объедками питался."
Без боя-драки, без войны
Стал Лев-Шакал царем страны.
Но мозг царя терзает мысль:
- Почуять могут Еж иль Рысь,
Иль любопытная лягушка,
Или неведома зверушка,
Что Львины грива, морда, лапы,
Но из-под них - Шакалий запах.
Чтоб не попал к Зверью я в плен,
Создам-ка гвардию Гиен,
Чтоб гнуть в бараний рог народ,
Чтобы ничей нахальный рот
Вдруг из кустов не прорычал,
Что я не Лев, а лишь Шакал!
Собрал Гиен голодных царь
В огромный полк, как было встарь.
Они усердно служат, рьяно,
Их служба радует тирана,
Но вопль Звериный, стон окрест:
Гиенья стража хочет есть!
Сожрали Зебр, Ослов, Коров,
Баранов съели и Котов,
Жираф погиб, и Оцелот,
Вон Муравьеда стая жрет…
Слон взял с собой жену и дочь
И за поребрик скрылся в ночь:
- Обычай знаю я Гиен:
Возьмут семью внезапно в плен
Чтоб нас троих в два дня сожрать -
Гиены стали голодать!
Да, полк гиений отощал -
Зверь или съеден, иль сбежал
И деградирует страна…
Гиенам царь взрычал: "Война!
Платить должны нам мясом дань
Страны соседней Зебры, Лань,
Ослы и Антилопы Гну -
Я объявляю им войну!
Пусть дань заплатит мясом Лис -
Коварный той страны фашист…
Все в бой! Прославите меня -
Война всего лишь на три дня!"
Пошли Гиены резво в бой.
Навстречу Зебр шагает строй,
Копытом Зубр о камень бьет,
Заходит с фланга Бегемот,
В тылу вдруг вылезли из ила
Два очень строгих Крокодила…
Потери там и жертвы тут -
К царю гонца Гиены шлют:
- О Лев! Явись, веди нас в бой -
И погребем мы вражий строй.
Всех Зебр - на фарш (ведь мы эстеты),
Плоть Бегемота - на котлеты,
Двух Крокодилов на гуляш…
Веди нас в бой, надежа наш!
Что ж Лев-Шакал? Он от Зверей
Укрылся в бункере-норе,
Там мясо жрет и пьет компот,
С гонцами в полк приказы шлет.
В рядах солдатских слышен стон:
- Да Крыса бункерная он!..
Норою бункер под Кремлем.
Больной Шакал укрылся в нем
(Устал носить он шкуру Льва).
Напишет в день приказа два -
И суши ест да пьет компот,
А где-то там Война идет…
Мораль? Запомни: никогда
(Ведь очень много в том вреда)
Народ, не смей в бреду пустом
Назвать Шакала храбрым Львом!
Схоже , єдина мета цього закладу , накручувати паніку в Україні ,, бо справжньою аналітикою тут і не пахне . Аналітика , це в першу чергу аналіз можливостей , а не - хотєлок . А саме хотєлки кацапні , він і озвучує постійно . Немов би - тиснучи на психіку українців .
Ну так , вони визнають - це ми мовляв - так гадаємо , хоча прямих доказів нашої теорії - немає .. Якщо немає твердих доказів , то навіщо ви публікуєте свої дебільні прогнози . ? .
До речі, патологічний ворог України Лазарь Каганович сам з бесарабських євреїв, призвіще його предків Каган, а Кагановичами стали при переселенні в Київську губернію. Всі його близькі родичі, які виїхали у США ще до революції, обрали призвіще саме Каган. Матір Лазаря носила призвіще Дубінська і теж була з бессарабії. Недаремно Сашко, мама якого любить швидкість, обирав друге громадянство саме Румунії, це таж Бессарабія.
По кацапах - ВОГОНЬ!!
Тому, якщо не захопити, то почати методично знищувати населені пункти Харківщини орки можуть. Вони, в принципі, це вже роблять вскрізь - спочатку знищують міста і села, а потім захоплюють, якщо вдасться.
6 січня 1919 року «Тимчасовим робітничо-селянським урядом України» вперше затверджено назву «Українська Соціалістична Радянська Республіка». На противагу Києву, який був столицею Української Народної Республіки, столицею маріонеткової УСРР було проголошено Харків.
Хрєн їх мам знає, що у хворих головах...там тільки психіатри можуть щось прогнозувати
це всього навсього для того , щоби відволікти увагу наших військ
від
Півдня Украіни !!