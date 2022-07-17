Вероятно, Путин приказал захватить Харьков и область, - ISW

Как отмечают аналитики ISW, есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить город Харьков и всю остальную неоккупированную Харьковскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

ISW предлагает это наблюдение как гипотезу, а не как оценку, поскольку доказательства и показатели для него ограничены и косвенные. Отмечается, что с 26 июня войска РФ пытаются взять Дементиевку севернее Харькова, хотя захват Дементиевки имеет ограниченное значение для обороны территории России от наступательных действий Украины.

Главное управление разведки Украины обнародовало перехваченный разговор 16 июля, в котором российский солдат заявил, что его командир не занимается своими потерями, а только хочет дойти до Харькова.

Также в ISW добавляют, что российские гауляйтеры с временно оккупированных территорий Харьковской области начали сотрудничать с главарями террористической организации "ЛНР". По мнению аналитиков, это указывает на попытки России создать условия для долгосрочной оккупации.

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Аналитики ISW считают крайне маловероятной возможность успеха россиян в захвате Харькова и всей области.

"В ближайшие дни армия РФ, вероятно, будет непоследовательно активизировать попытки атак к северу от Харькова, но вряд ли сможет добиться серьезных территориальных успехов", - отмечают аналитики.

В ISW добавили, что РФ продолжает бить из артиллерии вдоль всей линии столкновения.