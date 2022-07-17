Ймовірно, Путін дав наказ захопити Харків та область, - ISW

Як зазначають аналітики ISW, є лише непрямі докази, які можуть вказувати на наказ Путіна захопити місто Харків та решту неокупованої Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW пропонує це спостереження як гіпотезу, а не як оцінку, оскільки докази та показники для нього обмежені та непрямі.Зазначається, що з 26 червня війська РФ намагаються взяти Дементіївку на північ від Харкова, хоча захоплення Дементіївки має обмежене значення для оборони території Росії від наступальних дій України.

Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову 16 липня, у якій російський солдат заявив, що його командир не переймається своїми втратами, а лише хоче дійти до Харкова.

Також в ISW додають, що російські гауляйтери з тимчасово окупованих територій Харківської області почали співпрацювати з ватажками терористичної організації ЛНР. На думку аналітиків, це вказує на "спроби Росії створити умови для довгострокової окупації".

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Аналітики ISW вважають вкрай малоймовірною можливість успіху росіян у захопленні Харкова і всієї області.

"Найближчими днями армія РФ, ймовірно, буде непослідовно активізувати спроби атак на півночі від Харкова, але навряд чи зможе домогтися серйозних територіальних успіхів", - зазначають аналітики.

У ISW додали, що РФ продовжує бити з артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.