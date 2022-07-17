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Новини Війна
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Ймовірно, Путін дав наказ захопити Харків та область, - ISW

харків

Як зазначають аналітики ISW, є лише непрямі докази, які можуть вказувати на наказ Путіна захопити місто Харків та решту неокупованої Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW пропонує це спостереження як гіпотезу, а не як оцінку, оскільки докази та показники для нього обмежені та непрямі.Зазначається, що  з 26 червня війська РФ намагаються взяти Дементіївку на північ від Харкова, хоча захоплення Дементіївки має обмежене значення для оборони території Росії від наступальних дій України.

 Головне управління розвідки України оприлюднило перехоплену розмову 16 липня, у якій російський солдат заявив, що його командир не переймається своїми втратами, а лише хоче дійти до Харкова.

Також в ISW додають, що російські гауляйтери з тимчасово окупованих територій Харківської області почали співпрацювати з ватажками терористичної організації ЛНР. На думку аналітиків, це вказує на "спроби Росії створити умови для довгострокової окупації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали масованого ракетного удару по Чугуєву. Зруйновано школу та декілька будинків, 3 людей загинули (оновлено). ФОТО

Аналітики ISW вважають вкрай малоймовірною можливість успіху росіян у захопленні Харкова і всієї області. 

"Найближчими днями армія РФ, ймовірно, буде непослідовно активізувати спроби атак на півночі від Харкова, але навряд чи зможе домогтися серйозних територіальних успіхів", - зазначають аналітики.

У ISW додали, що РФ продовжує бити з артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

окупація (6683) путін володимир (23787) Харків (5581) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+81
Ймовірно, Путін дав наказ захопити Україну, але є лише непрямі докази...
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17.07.2022 08:57
+54
Куй им по всему рылу, а не Харьков!
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17.07.2022 08:54
+49
Ми ж не знаємо яка доля Харкова визначена у оманських паперах, які "підписав" Zє.
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17.07.2022 09:01
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Куй им по всему рылу, а не Харьков!
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17.07.2022 08:54 Відповісти
Обригстович ще не коментував цю ситуацію, в нього все нормально.
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17.07.2022 09:12 Відповісти
Абдрыстович уже 5 раз войну закончил.
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17.07.2022 09:17 Відповісти
Ймовірно, Путін дав наказ захопити Україну, але є лише непрямі докази...
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17.07.2022 08:57 Відповісти
ага, експерти - вони такі
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17.07.2022 12:10 Відповісти
Американцы "эвакуируются", опять путиноидов "приготовили" к очередному провалу, чреватому потерей ишемельича.
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17.07.2022 08:58 Відповісти
Ого , кацапам і Харків потрібний , а ху ху , не хо хо , ваш ботоксний фюрер?
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17.07.2022 08:58 Відповісти
Ми ж не знаємо яка доля Харкова визначена у оманських паперах, які "підписав" Zє.
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17.07.2022 09:01 Відповісти
Правильно, але перед Харковом здадуть персонально тебе, бо ти спалив стратегію зелених.
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17.07.2022 09:03 Відповісти
А потім тебе за те, що знав та не повідомив
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17.07.2022 11:25 Відповісти
Так он еще давно говорил, что Харьков перейдет к Путину! Видать что-то тогда уже знал
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17.07.2022 09:15 Відповісти
Гнуснявий ще перед війною бухтів, що Хврьков эта русскаязчный город и мы с этим уже ничего не поделаем
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17.07.2022 16:49 Відповісти
Що за хрінь? Які ще за "оманські папери"? Якщо Харків уже домовилися "здати", то чому він усе ще під нашим контролем? Чому не усе так як з Херсоном? За вашими словами це мала б бути однакова ситуація
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17.07.2022 17:22 Відповісти
А, вона така й була....Дати окуляри,аби роздивитися картину входу? Невже,треба в мільйонний раз нагадувати очевидне. Що,за нав'язливе намання тулити рожеві окуляри. Прокрутіть картинку,додайте безсумніне й щезне місце для облуди
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17.07.2022 17:52 Відповісти
Ну мало-ли о чем проблеет старый пирдун, срущий в чемодан, *****. Это у него старческая деменция началась.
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17.07.2022 09:00 Відповісти
Нєє,дуже суттєво. 22.02.24 він віддав наказ,але невіддав. А,тепер:- начебто віддав Дуже суттєві зміни
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17.07.2022 17:54 Відповісти
Нету никаких сомнений. ***** нужна вся Украино, но получит он ,,Новичок" в виде соуса к мясу и здохнет в своём бункере
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17.07.2022 09:00 Відповісти
План нормальний! Затверджено!
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17.07.2022 09:02 Відповісти
Долина,Чуйская долина!!!)))
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17.07.2022 09:08 Відповісти
Лучше как каддафи, оно заслужило удесятеренную такую же казнь.
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17.07.2022 11:17 Відповісти
Жінки завше відчувають й віщують майбутнє. Вдячний
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17.07.2022 17:56 Відповісти
путин дал приказ захватить харьков

зеленский дал приказ освободить юг Украины

Я та Зеленський не вчимо Залужного воювати, - Резніков
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17.07.2022 09:02 Відповісти
Світ залежить від ляпарів. До того,ж істоти своєрідні
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17.07.2022 17:57 Відповісти
«Ймовірно хутін перестане срати в чемодан» підозрюю буде наступною темою обговорення ISW.
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17.07.2022 09:02 Відповісти
з валізами ху@лу пороблено з часів насільника чємоданів сабчака
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17.07.2022 09:05 Відповісти
Інтринує стратегічна значимість фекальної теми в цього персонажа. Пройдуть віки,інтрига лишиться
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17.07.2022 18:00 Відповісти
А Київ ?
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17.07.2022 09:04 Відповісти
І Лондон з Рейк'явіком !!!))))
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17.07.2022 09:06 Відповісти
А,ще чоботи в Індійському Океані...
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17.07.2022 18:01 Відповісти
Це лише вологі мрії кремлівського недопалка ,параноїдного шизофреніка!!!)))
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17.07.2022 09:04 Відповісти
Спочатку Харків, потім Запоріжжя, Одесу і т.д
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17.07.2022 09:05 Відповісти
..в його(*уйла) маразматчиних мріях.
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17.07.2022 09:09 Відповісти
Повзуча експансія. Недійдуть,повзтимуть
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17.07.2022 18:02 Відповісти
Я все більше і більше схиляюся до думки, що вже давно нема ніякого "Путіна" Існує "колективна кремлівська істота", яка і керує Росією Цьому багато ознак: і те що він щез із публічного простору, і те, що дуже його оточення "обзадачене" приховуванням можливих витоків його генетичного матеріалу, і те, що Лавров, Шойгу, Патрушев та інші дозволяють собі висловлювання, які має право висловить лише перша особа держави Останні півроку ми чуємо лише: "Путін сказав", "Путін розпорядився" Але ми не чуємо звуків цих розпоряджень! Тільки посилання на них
Здається - Путін, як фізична особа, давно "склеїв ласти" І його роль почали виконувать двійники - за рішенням тієї самої "колективної кремлівської істоти" Рішення це спочатку було "тимчасовим" - до "розрулювання" питання з правонаступником Але поки вони пробували "поділить трон", їм сподобалося використання "імітатора на троні" - бо у випадку чого ті, що керують від його імені, можуть "відпетлять" у випадку виникнення "проблем" Адже вони "не при ділах" - це "Путін винен"! Ну а зараз вони продовжують те саме - бо "бліцкріг" в Україні не вийшов і їм потрібен "цап-відбувайло" на майбутнє!
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17.07.2022 09:07 Відповісти
«Приховуванням можливих витоків його генетичного матеріалу»

цікава думка .
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17.07.2022 09:18 Відповісти
А чого за Путіним уже років з п"ятнадцять возять особистий "стульчак"?! Ствердження, що "це - для запобігання стороннього контролю за станом його здоров"я" виглядить "блідо" і малоймовірно - всі знають про стан здоров"я багатьох правителів світу - і це не є ні для однієї держави проблемою А тут - така "секретність" А от приховування дійсної особи людини, яка представляє державу на міжнародній арені - цілком реально! Логіка - невмолима штука!
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17.07.2022 09:54 Відповісти
а от російський телеграм "Генерал СВР" постійно в курсі подробиць з життя кацапофюрера - аж до інфи про його розмови з Кабаєвою, що чекає наступної дитини від охоронця, або про те, як фюрер нещодавно всрався вночі, або про невдалу розмову з бульбофюрером про проголошення СРСР-2...
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17.07.2022 11:26 Відповісти
клізьму семивідерну-щоб з ротового отвєрстія пішло
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17.07.2022 11:37 Відповісти
Або клізьму зі скігеєм... тьху... зі скіпідаром. Ефект буде - мамо не сумуй.

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17.07.2022 12:18 Відповісти
На публіці ****, здається, все ж з'являється. Звісно, це може бути двійник (або кілька двійників). Хоча, який двійник ризикнув би так опустити Наришкіна (за кілька днів до війни)?
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17.07.2022 11:15 Відповісти
А не подумав про те, що то може буть "вистава для публіки"? А міг буть і "ексцес виконавця" - коли особа, яка виконує якісь конкретно окреслені дії, виходить за їх межі і діє всупереч "сценарію"? Двійників же не тільки за зовнішнім виглядом вибирають - але й за розумовими здібностями! От він і "поправив" Наришкіна (зробивши тому "ведмежу послугу")
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17.07.2022 11:56 Відповісти
Що епізод з Наришкіним міг бути постановочним - це перше, що спало на думку. Але чи не завелика репутаційнав ціна? Адже Наришкін - це голова зовнішньої розвідки запоребрика; троллінг такої персони є ударом по репутації цієї силової структури, і, опосередковано - усіх силових структур. ІМХО, таке міг собі дозволити *****-оригінал, а ось двійник, навіть розумніший за ***** - навряд чи Та й навіщо таку постановку розігрувати? Ззовні це все ж було більш схоже на експромт: Наришкін розгубився і почав плутатись, а ***** скористався нагодою познущатися і отримати задоволення.
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17.07.2022 13:41 Відповісти
Все простіше. Патрушев,Наришкін,Козак стояли за переговори з Україною і повзучого виконання Мінська 2, В Києві у них сильні позиції в ОПі в особі Єрмака. І зараз ця кліка стоїть за "переговори". А Царь не захотів чекати, в нього як у всякого диктатора, виробився комплекс своєї виключності, що без нього ніхто не зуміє зробити, а в нього катастрофічно "невистачає" часу. Тому і оголосив Гнусавого маленьким брехуном і нікчемним керівником, якого в Україні більшість ненавидить, і самої держави як такої немає.

За стінами Кремля йдуть тіж процеси, що і у Гітлера в 1939 році Герінг топив за мир з бритами, туди ж тягнулась партія (Гесс) а Рібентроп завжди топив за Росію. Саме він був ініціатором зближення Гітлера із Сталіним. Але все пішло прахом. так і Царь всіх с воїх советчиков, як і Гітлер, послав....
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17.07.2022 16:37 Відповісти
Наришкін тремтів посправжньому. Й ледь нездихав від переляку. Таке незіграти
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17.07.2022 18:04 Відповісти
Там керує секта шкуродерів, і вже навіть не так важливо чи живе саме *****, чи це його двійник, чи взагалі голограма. Ми ніколи цього не дізнаємося, тому, коли кажуть, що він за все відповість на якомусь там суді, то це навіть смішно.
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17.07.2022 11:32 Відповісти
Суттєвість колективної кремлівської чи колективної розійської істоти? Є ?
А,стосовно генного ідентифікаційного дослідження сюжетної лініїї, дуже суттєво. Всі суміжні обставини,й прояви
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17.07.2022 12:43 Відповісти
Ось тобi, а не Харкiв.
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17.07.2022 09:08 Відповісти
Потрібно запитати у Резнікова. Якщо він не бачить вдарних угрупувать орди - значить фуйло дав наказ захопити Харків і там збирають сили ординці.
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17.07.2022 09:09 Відповісти
Силы где на это? Особенно на фоне "...з 26 червня війська РФ намагаються взяти Дементіївку ..." Что бы взять Харьков, им надо серьезно усилиться.
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17.07.2022 09:09 Відповісти
Оху@нна аналітика!!!
23 лютого він, ймовірно, не давав наказ захопити Харків. А вчора, ймовірно, дав...
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17.07.2022 09:09 Відповісти
Не бачу приводів до сарказму і стьобу. Особливо після 24.02. Тотальний по ***** та не усвідомлення загроз привів нас до того стану справ, які маємо на зараз.
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17.07.2022 09:31 Відповісти
Я бачу привід до сарказму. Він - у тому ґабсурдному факті, що ***** кортить захопити Харків. ***, місяцями беруть якусь дерєвню на кілька тисяч мешканців... і тут - "аррряяяяя!!! ******* хотеть!!! и Харьков хотеть!!! Кабаеву и Харьков подавайте мне сюда!!!.."
********** йому на комірчину, а не Харків.

8=✊==Э
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17.07.2022 12:39 Відповісти
Абсолютно точно, что путин-***** и не захватит Харьков=)
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17.07.2022 09:12 Відповісти
На временно оккупированной Херсонщине ночью 17 июля загорелся очередной склад войск РФ, который те обустроили на побережье Черного моря в поселке Лазурное. Предварительно, российская ПВО пыталась сбить украинскую ракету, но не смогла.О ночном "чрезвычайном событии" на базе врага сообщил Telegram-канал https://t.me/AFUStratCom/4282 "СтратКом ВСУ" . Местные жители опубликовали серию кадров, зафиксировавших взрывы от детонации боеприпасов врага "Утро - не утро, без жареной русни. Тем более, если горит и взрывается очередной "склад с селитрой и гуманитаркой". В этот раз много взрывов доносится со стороны Лазурного", - написали в сети.Отмечается, что на месте, откуда звучали "салюты", была база оккупантов, на которой после сильного взрыва началась детонация боекомплекта к их оружию."Орки решили покайфовать, обустроив у моря штаб, казармы и склад, но не долго. ВСУ - это еще те "кайфоломы" для оккупантов", - прокомментировали авторы сообщения.Взрывы в Лазурном подтвердили херсонские https://t.me/hueviyherson/22261 Telegram-каналы , ссылаясь на информацию от местных жителей. По их словам, "хлопки" доносились из разных уголков поселка, но больше всего - в районе санатория "Чайка".По некоторым данным, там сработала противовоздушная оборона врага и начался пожар.
"Пансионат "Чайка" в Лазурном горит. Сначала эти п*дары выпустили ракеты, а потом к ним прилетело две. Сейчас весь поселок в дыму", "ПВО работала, но ракету не достала", "Чайку" еще не погасили, и периодически слышны взрывы. Пишут, что там был штаб оккупантов и несколько сотен "ДНРовцев"? "После долгой детонации боеприпасов стоит смог!
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17.07.2022 09:13 Відповісти
Скільки можна вкидувати в інформпростір подібні " гіпотези" взяті зі стелі?
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17.07.2022 09:20 Відповісти
***** еще 23 февраля дал приказ захватить всю Украину. А там как кривая ляжет. Рашисты остановятся там где им выбьют зубы и поставят раком
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17.07.2022 09:20 Відповісти
Homer
@ItechVK
·
15 лип.
1. Боже, що зараз намолов альоша орєстовіч у фейгіна! При чому навіть фейгін опуїв і намагався опонувати. Тому що це звиздець. Коротко: в тому що росіяни ненавидять українців винні українці. Тому що закликають вбивати росіян за Винницю і цим всім нервують цивілізантів.
"Українци када нєнавідят росіян за Вінніцу і прізивают іх всєх убівать, тєм самим сплачівают росіян. Тєпєрь оні єщьо з большим ентузіасмом будут убівать українцев. Тому українци далжни ета прєкратіть. Пропаганда у нас очєнь плахая. Ана ні нравітца європєйцам

Рефреном цього всього було макроновське "не можна принижувати російський нарот, тре зберегти їм всім обличчя". Кароч альоша зловив новий гайп. І в цілому тре вже мати імунітет на його висери. Але сьогодні він навіть мене довів до сказу. Вибачте. Не одному ж мені страждати.
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17.07.2022 09:20 Відповісти
льоша арестович з 2005 року бореться з США і Заходом, разом з Вітренко і Дугіним, альо... він рашист совкодрочера до кісток... взагалі н ерозумію, чому не знайдеться патріотичного азовця чи воїна ЗСУ, який його *випадково* пристрелить, куля-дура.
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17.07.2022 09:30 Відповісти
Те, що він прихований совкодроч, особисто мені було зрозуміло вже давно. Майже у кожному його інтерв'ю з 14 року проскакували недвозначні фрази. Як кажуть, той, що має вуха - почує.
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17.07.2022 09:47 Відповісти
Думаю, таке спало на думку не лише нам. Та й люська, хоч і мерзотник, проте не ідіот, та й інстинкт самозбереження відключати не збирається. Тому без охорони не пхається навіть у нужник.
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17.07.2022 12:17 Відповісти
Це які потрібно мати залізні нерви дивитися оту тріпню . Я один раз подивився із мене хватило , алергія на його понти
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17.07.2022 11:31 Відповісти
Не повірите - був випадок, коли я дивився із задоволенням інтерв'ю з цією паскудою. То було десь рік назад, на "Апостроф ТБ" у програмі "Всьо по бєзпрєдєлу" з Роксаною Руно. Від тої програми я отримав садистське задоволення. Переказувати її нема сенсу - то треба бачити: люська в буквальному сенсі аж підскакувало на стільчику, коли Роксана раз-пораз заганяла його у глухий кут...
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17.07.2022 12:26 Відповісти
а до этого пять месяцев они что делали? какие то дебильные аналитики ISW
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17.07.2022 09:23 Відповісти
Шо он там взять хочет?? Они ***** Дементиевку с 26 июня взять не могут, 17 км от Харькова. Салтовка, ХТЗ, Пятихатки, Алексеевка- крепость. Про РОП северного и восточного и говорить нечего. Очередной вброс от Арестович#2.
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17.07.2022 09:25 Відповісти
АдрестоВІЧ - хвора потвора і слухати його ні в якому разі не можна ,
так як це шкідливо для здоров'я !
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17.07.2022 09:27 Відповісти
Стольный Киев-град уже взяли за три дня...На очереди Харьков...
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17.07.2022 09:36 Відповісти
речь не о силовом захвате Харькова и области, а о договорняке с зелёными: сдайте Юг, Донбасс и Харьков - и тогда мы, возможно, на время прекратим войну
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17.07.2022 09:36 Відповісти
параллельно панические слухи распространяются и среди харьковчан - население готовят к будущему договорняку
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17.07.2022 09:38 Відповісти
Гарного хлопця знайшов у Ютьюбі...випадково...Молодий та талановитий...звуть Січень...
Підписався не роздумуючи...чого й Вам бажаю...
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17.07.2022 09:41 Відповісти
Мабуть кацапня не насмокталася у квітні і знову хоче ,Харків зараз дуже змінився і оркам тільки можу побажати скоріш здохнути десь під Тишками )))
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17.07.2022 09:45 Відповісти
В росіян немає сили щоби захопити Харків. Вони просто відволікають ЗСУ від Донбасу і Півдня.
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17.07.2022 09:48 Відповісти
Басня о хитром Шакале

Лев умер. Прибежал Шакал,

Он шкуру с трупа тайно снял,

В нее залез: "Пойдет молва,

Что Небеса послали Льва.

Хотя толпа хитра, лукава,

Но не узнает в мне Шакала,

Ведь я последних года два

Запоминал повадки Льва,

Все по следам его шатался,

Его объедками питался."

Без боя-драки, без войны

Стал Лев-Шакал царем страны.

Но мозг царя терзает мысль:

- Почуять могут Еж иль Рысь,

Иль любопытная лягушка,

Или неведома зверушка,

Что Львины грива, морда, лапы,

Но из-под них - Шакалий запах.

Чтоб не попал к Зверью я в плен,

Создам-ка гвардию Гиен,

Чтоб гнуть в бараний рог народ,

Чтобы ничей нахальный рот

Вдруг из кустов не прорычал,

Что я не Лев, а лишь Шакал!

Собрал Гиен голодных царь

В огромный полк, как было встарь.

Они усердно служат, рьяно,

Их служба радует тирана,

Но вопль Звериный, стон окрест:

Гиенья стража хочет есть!

Сожрали Зебр, Ослов, Коров,

Баранов съели и Котов,

Жираф погиб, и Оцелот,

Вон Муравьеда стая жрет…

Слон взял с собой жену и дочь

И за поребрик скрылся в ночь:

- Обычай знаю я Гиен:

Возьмут семью внезапно в плен

Чтоб нас троих в два дня сожрать -

Гиены стали голодать!

Да, полк гиений отощал -

Зверь или съеден, иль сбежал

И деградирует страна…

Гиенам царь взрычал: "Война!

Платить должны нам мясом дань

Страны соседней Зебры, Лань,

Ослы и Антилопы Гну -

Я объявляю им войну!

Пусть дань заплатит мясом Лис -

Коварный той страны фашист…

Все в бой! Прославите меня -

Война всего лишь на три дня!"

Пошли Гиены резво в бой.

Навстречу Зебр шагает строй,

Копытом Зубр о камень бьет,

Заходит с фланга Бегемот,

В тылу вдруг вылезли из ила

Два очень строгих Крокодила…

Потери там и жертвы тут -

К царю гонца Гиены шлют:

- О Лев! Явись, веди нас в бой -

И погребем мы вражий строй.

Всех Зебр - на фарш (ведь мы эстеты),

Плоть Бегемота - на котлеты,

Двух Крокодилов на гуляш…

Веди нас в бой, надежа наш!

Что ж Лев-Шакал? Он от Зверей

Укрылся в бункере-норе,

Там мясо жрет и пьет компот,

С гонцами в полк приказы шлет.

В рядах солдатских слышен стон:

- Да Крыса бункерная он!..

Норою бункер под Кремлем.

Больной Шакал укрылся в нем

(Устал носить он шкуру Льва).

Напишет в день приказа два -

И суши ест да пьет компот,

А где-то там Война идет…

Мораль? Запомни: никогда

(Ведь очень много в том вреда)

Народ, не смей в бреду пустом

Назвать Шакала храбрым Львом!
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17.07.2022 09:49 Відповісти
Эпик!
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17.07.2022 10:30 Відповісти
интересно какая зарплата у аналитиков? Половина коментаторов Цензора легко могла бы работать, выдавая такие гипотезы )
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17.07.2022 09:56 Відповісти
Це точно)...на початку ставиш слове" ймовірно" і далі пишеш в залежності від настрою
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17.07.2022 10:09 Відповісти
Цей дивний інстітут вайни не завадило б назвати в честь знаменитого прєдсказатєля - Люськи Арестовіча , бо вони - одного поля ягоди . За весь період війни , він вже дістав своєю аналітикою , в 90% випадків - "взятою зі стелі " . От і зараз , хвахівці інституту , роблять висновки на основі того що сказав - десь , якийсь кацапський солдат ,, може ще й - под шофе . .
Схоже , єдина мета цього закладу , накручувати паніку в Україні ,, бо справжньою аналітикою тут і не пахне . Аналітика , це в першу чергу аналіз можливостей , а не - хотєлок . А саме хотєлки кацапні , він і озвучує постійно . Немов би - тиснучи на психіку українців .
Ну так , вони визнають - це ми мовляв - так гадаємо , хоча прямих доказів нашої теорії - немає .. Якщо немає твердих доказів , то навіщо ви публікуєте свої дебільні прогнози . ? .
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17.07.2022 10:06 Відповісти
Інститут вивчення війни -інститут братів Каганів і дружини меншого. Вона стажирувалась і у ВестПойнті, в Москві як військовий аналітик. Це звичайний політичний проект, Старший із Каганів є чоловіком Нуланд. Останнім часо, як і Політеко, працює в інтересах Єрмака.
До речі, патологічний ворог України Лазарь Каганович сам з бесарабських євреїв, призвіще його предків Каган, а Кагановичами стали при переселенні в Київську губернію. Всі його близькі родичі, які виїхали у США ще до революції, обрали призвіще саме Каган. Матір Лазаря носила призвіще Дубінська і теж була з бессарабії. Недаремно Сашко, мама якого любить швидкість, обирав друге громадянство саме Румунії, це таж Бессарабія.
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17.07.2022 16:49 Відповісти
Вотэтода!
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17.07.2022 11:13 Відповісти
Наказую захопити (точніше повернути споконвічно українські території) - Білгород, Курськ, Воронеж, Брянськ, Кубань.
По кацапах - ВОГОНЬ!!
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17.07.2022 11:28 Відповісти
Пуцін - ***** дав наказ захопити ВСЕ! Якщо кажуть що дав наказ захопити Харків, це означає, що будуть захоплювати Одесу.
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17.07.2022 11:35 Відповісти
Интересно как они собираются его захватить. Постоянно долбя артой и ракетами? Превратив город в развалины? Ну так развалины еще труднее захватить чем неразбитый город. Привет Сталинграду, Монтекассино и славному городу-герою Грозному. Попытаются обхватить с флангов как Лисичанск? Вообще, Харьков для руссни, в военном отношении - проклятый город. Сколько раз там отхватывали... Сперва Паулюс. Потом Манштейн. Потом в наше время рюзки миръ там не шмогла и все у них там пошло по звизде. И вот в наши дни - сколько там колон этих ********* пожгли? Если бы не было Харькова, его стоило бы придумать.
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17.07.2022 11:39 Відповісти
Не треба бути експертом, щоб зрозуміти: Харків та Суми - міста, які ворог може обстрілювати деякими видами артилерії навіть зі своєї території (30-40 км), поки не переживаючи за удари у відповідь. Це напрямки, які найбільше зручні для орків з точки зору військової логістики.
Тому, якщо не захопити, то почати методично знищувати населені пункти Харківщини орки можуть. Вони, в принципі, це вже роблять вскрізь - спочатку знищують міста і села, а потім захоплюють, якщо вдасться.
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17.07.2022 11:47 Відповісти
А може це просто дебільний варіант - повернення у 1919 рік.

6 січня 1919 року «Тимчасовим робітничо-селянським урядом України» вперше затверджено назву «Українська Соціалістична Радянська Республіка». На противагу Києву, який був столицею Української Народної Республіки, столицею маріонеткової УСРР було проголошено Харків.

Хрєн їх мам знає, що у хворих головах...там тільки психіатри можуть щось прогнозувати
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17.07.2022 13:00 Відповісти
Ху@@ ло розуміє , що Харків їм не по зубах , а розмови про захоплення,
це всього навсього для того , щоби відволікти увагу наших військ
від
Півдня Украіни !!
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17.07.2022 15:36 Відповісти
Ну не скажи. В 2014му кассаби обламались зі створенням ХНР, хоча дуже цього хотіли. Тим більш прикордонний регіон. Москало-ублюдків викручує і плющить від усвідомлення, що Харків - це Україна. Хоча впевнений, у Харкові немалий відсоток ватних "ждунів", які з нетерпінням чекають, коли прийде рюзкє мір.
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17.07.2022 15:57 Відповісти
Геніально, капітан очевидність! Цілий "Інститут вивчення війни" робить припущення, що кассаби хочуть присвоїти Харків. А може, кассаби ще й війною підуть? На місці американських платників, податків я б поцікавився, як прожирають мої гроші всі ці "інститути".
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17.07.2022 15:52 Відповісти
Так янелох Дурбецало оманський ще до війни патякав ,що Харків можуть захопити.
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17.07.2022 16:29 Відповісти
Всі плотоядні хижаки одним шляхом двічі на полювання не виходять, Як фіксують "стратеги" з ОПи противник ще не сформував ярко виражені ударні угрупування, не вивів БТГ в район очікування і т.д. в стилі маршала Жори.Другі віщують, щотам стоять дві дивізії в повній готовності, навіть називають їх кількість. А зараз демонструють "традиції" підворотні" - вдарь меня, ну вдарь ! після втрати боєздатності авіації,БТВ, і артилерія частково втратила боєздатність (по нормах орків) І все, відповідно до сил та засобів, перейшло в локальні операції, які ведуться розчепіреними пальцями.
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17.07.2022 17:15 Відповісти
 
 