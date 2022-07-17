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Новости Война
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Винницкий Дом офицеров не будут сносить, демонтируют только аварийные конструкции, - ОВА

борзов,вінниця

В винницком Доме офицеров, в который попала российская ракета, демонтируют аварийные конструкции.

Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами, приняли решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно.

Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", – говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля российские оккупанты ударили ракетами по Виннице. В результате обстрела 24 человека погибли, в том числе 3 ребенка. В больницах 68 пострадавших, среди них 14 тяжелых, 4 в критическом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все 24 погибших в результате ракетного удара оккупантов по Виннице идентифицированы, - ОВА

Винница (726) Борзов Сергей (38)


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Топ комментарии
+5
а можливо це вже символ нової Історії України ?
не як архітектурна спадщина а як місто злочину русні
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17.07.2022 14:53
+4
Будинок офіцерів -це сталінське творіння. Це не церква чи монастир української історії.
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17.07.2022 14:42
+4
До того ж типовий проект. Ніякої індивідуальності.
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17.07.2022 14:53
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Будинок офіцерів -це сталінське творіння. Це не церква чи монастир української історії.
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17.07.2022 14:42 Ответить
До того ж типовий проект. Ніякої індивідуальності.
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17.07.2022 14:53 Ответить
а можливо це вже символ нової Історії України ?
не як архітектурна спадщина а як місто злочину русні
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17.07.2022 14:53 Ответить
Демонтувати аварійні конструкції і залишити в такому вигляді?
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17.07.2022 14:56 Ответить
Они не могут закончить начавшиеся проекты (например доделать трамвай на вокзал). О какой реконструкции и ремонте сейчас может идти речь?...
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17.07.2022 15:15 Ответить
А причем тут ОВА ??? Есть мер есть громада!!
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17.07.2022 14:59 Ответить
Дичина наражати в майбутньому людей у цій будівлі на небезпеку, переробляти ще дорожче ніж будувати з нуля
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17.07.2022 15:40 Ответить
Так было совещание военных в доме офицеров в ВИнице или не было!! Если было , почему молчите!! И высчитали ли предателей координировавшие ракеты на цели!!!
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17.07.2022 18:50 Ответить
Ты ***** ещё ведешся на кремлёвскую пропаганду?блдь и ума хватает выставлять свою дурость на всеобщее обозрение
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17.07.2022 19:04 Ответить
Нажаль це може бути правдою, як мінімум всплило 2 полковника впс які загинули в один день з ударом по вінниці, та і 300 чоловік затримано для допиту, по підозрі, що навели ракети. Це якось дофіга
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19.07.2022 13:18 Ответить
Знести і збудувати нове, *******, технологічно-урбаністичне, дружнє до людей і середовища, екологічне.
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17.07.2022 19:01 Ответить
ці заклади, типу будинок офіцерів, журналістів, архітекторів, трамвайщиків і т.д. пережиток есесерії, щоб всіх тримати під контролем, вже давно пора розпрощатися
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17.07.2022 19:07 Ответить
 
 