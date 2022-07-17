Винницкий Дом офицеров не будут сносить, демонтируют только аварийные конструкции, - ОВА
В винницком Доме офицеров, в который попала российская ракета, демонтируют аварийные конструкции.
Об этом в Facebook сообщил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами, приняли решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно.
Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", – говорится в сообщении.
Напомним, 14 июля российские оккупанты ударили ракетами по Виннице. В результате обстрела 24 человека погибли, в том числе 3 ребенка. В больницах 68 пострадавших, среди них 14 тяжелых, 4 в критическом состоянии.
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не як архітектурна спадщина а як місто злочину русні