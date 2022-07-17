Вінницький Будинок офіцерів не зноситимуть, демонтують лише аварійні конструкції, - ОВА
У вінницькому Будинку офіцерів, в який влучила російська ракета, демонтують аварійні конструкції.
Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, прийняли рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно.
Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці. Внаслідок обстрілу 24 людини загинули, зокрема 3 дитини. У лікарнях 68 постраждалих, серед них 14 тяжких, 4 у критичному стані.
Топ коментарі
+5 Вася Шевченко #371210
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+4 Койот Восточноукраинский
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не як архітектурна спадщина а як місто злочину русні