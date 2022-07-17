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Новини Війна
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Вінницький Будинок офіцерів не зноситимуть, демонтують лише аварійні конструкції, - ОВА

борзов,вінниця

У вінницькому Будинку офіцерів, в який влучила російська ракета, демонтують аварійні конструкції.

Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, прийняли рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно.

Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці. Внаслідок обстрілу 24 людини загинули, зокрема 3 дитини. У лікарнях 68 постраждалих, серед них 14 тяжких, 4 у критичному стані.

Також читайте: На Вінниччині сьогодні попрощаються із загиблими внаслідок ракетного удару

Автор: 

Вінниця (621) Борзов Сергій (50)


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Топ коментарі
+5
а можливо це вже символ нової Історії України ?
не як архітектурна спадщина а як місто злочину русні
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17.07.2022 14:53
+4
Будинок офіцерів -це сталінське творіння. Це не церква чи монастир української історії.
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17.07.2022 14:42
+4
До того ж типовий проект. Ніякої індивідуальності.
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17.07.2022 14:53
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Будинок офіцерів -це сталінське творіння. Це не церква чи монастир української історії.
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17.07.2022 14:42 Відповісти
До того ж типовий проект. Ніякої індивідуальності.
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17.07.2022 14:53 Відповісти
а можливо це вже символ нової Історії України ?
не як архітектурна спадщина а як місто злочину русні
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17.07.2022 14:53 Відповісти
Демонтувати аварійні конструкції і залишити в такому вигляді?
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17.07.2022 14:56 Відповісти
Они не могут закончить начавшиеся проекты (например доделать трамвай на вокзал). О какой реконструкции и ремонте сейчас может идти речь?...
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17.07.2022 15:15 Відповісти
А причем тут ОВА ??? Есть мер есть громада!!
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17.07.2022 14:59 Відповісти
Дичина наражати в майбутньому людей у цій будівлі на небезпеку, переробляти ще дорожче ніж будувати з нуля
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17.07.2022 15:40 Відповісти
Так было совещание военных в доме офицеров в ВИнице или не было!! Если было , почему молчите!! И высчитали ли предателей координировавшие ракеты на цели!!!
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17.07.2022 18:50 Відповісти
Ты ***** ещё ведешся на кремлёвскую пропаганду?блдь и ума хватает выставлять свою дурость на всеобщее обозрение
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17.07.2022 19:04 Відповісти
Нажаль це може бути правдою, як мінімум всплило 2 полковника впс які загинули в один день з ударом по вінниці, та і 300 чоловік затримано для допиту, по підозрі, що навели ракети. Це якось дофіга
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19.07.2022 13:18 Відповісти
Знести і збудувати нове, *******, технологічно-урбаністичне, дружнє до людей і середовища, екологічне.
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17.07.2022 19:01 Відповісти
ці заклади, типу будинок офіцерів, журналістів, архітекторів, трамвайщиків і т.д. пережиток есесерії, щоб всіх тримати під контролем, вже давно пора розпрощатися
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17.07.2022 19:07 Відповісти
 
 