Вінницький Будинок офіцерів не зноситимуть, демонтують лише аварійні конструкції, - ОВА

У вінницькому Будинку офіцерів, в який влучила російська ракета, демонтують аварійні конструкції.

Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, прийняли рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно.

Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці. Внаслідок обстрілу 24 людини загинули, зокрема 3 дитини. У лікарнях 68 постраждалих, серед них 14 тяжких, 4 у критичному стані.

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