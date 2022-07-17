Ожидаем рост уровня преступности после войны, - МВД

После войны Украину ожидает рост уровня преступности, МВД к этому готовится.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Если следовать мировым трендам, а также украинскому опыту 2014-2015 годов, то впереди нас ждет рост уровня преступности. И это является нашим общим вызовом. И я говорю не только о системе МВД, я говорю обо всех нас, как об украинском обществе в целом. Ведь достойный ответ на это может дать каждый из нас совместно с правоохранительными органами. Мы видим, как сплачиваются украинцы во время совместных вызовов, как мы вместе с ними противодействуем ДРГ и как противодействуем российскому вторжению", - пояснил он.

"Мы как центральный орган исполнительной власти готовимся к этому вызову, и выполняя поручение Президента, прорабатываем модальности деятельности органов полиции и направление ее фокуса именно на наиболее неотложные вызовы и угрозы, перед которыми мы предстанем в послевоенный период", - добавил замминистра.

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