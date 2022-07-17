Ожидаем рост уровня преступности после войны, - МВД
После войны Украину ожидает рост уровня преступности, МВД к этому готовится.
Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
"Если следовать мировым трендам, а также украинскому опыту 2014-2015 годов, то впереди нас ждет рост уровня преступности. И это является нашим общим вызовом. И я говорю не только о системе МВД, я говорю обо всех нас, как об украинском обществе в целом. Ведь достойный ответ на это может дать каждый из нас совместно с правоохранительными органами. Мы видим, как сплачиваются украинцы во время совместных вызовов, как мы вместе с ними противодействуем ДРГ и как противодействуем российскому вторжению", - пояснил он.
"Мы как центральный орган исполнительной власти готовимся к этому вызову, и выполняя поручение Президента, прорабатываем модальности деятельности органов полиции и направление ее фокуса именно на наиболее неотложные вызовы и угрозы, перед которыми мы предстанем в послевоенный период", - добавил замминистра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоті "опера" нікуди не пішли "на полуницю" усі порішали собі місця... А зараз саме займаються "сабжом"...
-- Шановний, зачекайте... Ми ведем підготовку до того, що таких злочинів ставатиме все більше...
В 14-15 году все бандосы донецкие сбежали в другие области. Плюс куча свободного оружия дала им прибарахлится. Так что не надо кивать на 14-15 год.
Тут МВС має думку про тривіальних ********* і рекетирів , чи про людей - які крали міліони чи міліарди
а чи буде доступна, легальна, зручна зброя для Українців, які утримують за податки паразитів у влади відповідь також є - не буде, бо Ze влада сситься Українців-патріотів, Ze владі ближче Китай, Північна Корея чи Московія з населенням-кріпаками та єдиним інформаційним полем..
Зеленський вбив усі опизиційні телеканали і підбирається до інтернету та супутникам, бо відповідати за перше провальне президентство не хочеться, тому усі злодії України та Московія будуть тягти його на друге президентство
Они уже хотят легализовать короткоствол но не разрешать скрытое ношение....
Как и с ружьями - в разобранном виде в сейфе....
Надо читать что написано мелк буквами...
Или вы с*ки хотите лишить меня права купить пистолет???!!
Манипуляции с народом, то мы проводим опрос и поддерживаем свободную продажу нарезного многозарядного короткоствола, то мы обоссались и ждём преступность...
Верь в Народ!!! ЗеКов геть!!!
Бабульки з Глоками за кишеньковими злодіями точно будуть ганятися ??
Митингующие под ГПУ дали 4 дня на увольнение замгенпрокурора Енина из ГПУ в связи с экстрадицией в РФ беженца Тимура Тумгоева. При этом они требуют официальных гарантий, что в дальнейшем никаких экстрадиций военнослужащих, добровольцев и волонтеров не будет.
Тимур в России не жилец. То, о чем говорит прокуратура, Енин, что они будут делать надзор. Тимур персональный враг Кадырова. Тимур будет ликвидирован, - заявил он.
- Сегодня я обращаюсь к людям по другому вопросу. С Тимуром песнь спета. Десятки по той самой статье на очереди готовы к выдаче русским. За терроризм. Русские написали, что террорист. И наша прокуратура в лице Енина отдала человека на смерть. Они вчера отдали ингуша, сегодня они отдадут грузина, белоруса, чеченца, завтра они отдадут украинца.
Оно им надо? Ни ребёнка не собьешь, ни пьяным не постреляешь, ни груповвуху в отделе не устрошь....