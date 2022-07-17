Очікуємо на зростання рівня злочинності після війни, - МВС
Після війни на Україну очікує зростання рівня злочинності, МВС до цього готується.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо слідувати світовим трендам, а також українському досвіду 2014-2015 років, то попереду нас чекає зростання рівня злочинності. І це є нашим спільним викликом. І я кажу не лише про систему МВС, я кажу про усіх нас, як про українське суспільство загалом. Адже гідну відповідь цьому може дати кожен з нас спільно з правоохоронними органами. Ми бачимо, як гуртуються українці під час спільних викликів, як ми разом з ними протидіємо ДРГ і як протидіємо російському вторгненню", - пояснив він.
"Ми як центральний орган виконавчої влади готуємося до цього виклику, і на виконання доручення Президента, опрацьовуємо модальності діяльності органів поліції і спрямування її фокусу саме на найбільш нагальні виклики і загрози, перед якими ми постанемо в післявоєнний період", - додав заступник міністра.
Будь ласка, зачекайте...
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Тоті "опера" нікуди не пішли "на полуницю" усі порішали собі місця... А зараз саме займаються "сабжом"...
-- Шановний, зачекайте... Ми ведем підготовку до того, що таких злочинів ставатиме все більше...
В 14-15 году все бандосы донецкие сбежали в другие области. Плюс куча свободного оружия дала им прибарахлится. Так что не надо кивать на 14-15 год.
Тут МВС має думку про тривіальних ********* і рекетирів , чи про людей - які крали міліони чи міліарди
а чи буде доступна, легальна, зручна зброя для Українців, які утримують за податки паразитів у влади відповідь також є - не буде, бо Ze влада сситься Українців-патріотів, Ze владі ближче Китай, Північна Корея чи Московія з населенням-кріпаками та єдиним інформаційним полем..
Зеленський вбив усі опизиційні телеканали і підбирається до інтернету та супутникам, бо відповідати за перше провальне президентство не хочеться, тому усі злодії України та Московія будуть тягти його на друге президентство
Они уже хотят легализовать короткоствол но не разрешать скрытое ношение....
Как и с ружьями - в разобранном виде в сейфе....
Надо читать что написано мелк буквами...
Или вы с*ки хотите лишить меня права купить пистолет???!!
Манипуляции с народом, то мы проводим опрос и поддерживаем свободную продажу нарезного многозарядного короткоствола, то мы обоссались и ждём преступность...
Верь в Народ!!! ЗеКов геть!!!
Бабульки з Глоками за кишеньковими злодіями точно будуть ганятися ??
Митингующие под ГПУ дали 4 дня на увольнение замгенпрокурора Енина из ГПУ в связи с экстрадицией в РФ беженца Тимура Тумгоева. При этом они требуют официальных гарантий, что в дальнейшем никаких экстрадиций военнослужащих, добровольцев и волонтеров не будет.
Тимур в России не жилец. То, о чем говорит прокуратура, Енин, что они будут делать надзор. Тимур персональный враг Кадырова. Тимур будет ликвидирован, - заявил он.
- Сегодня я обращаюсь к людям по другому вопросу. С Тимуром песнь спета. Десятки по той самой статье на очереди готовы к выдаче русским. За терроризм. Русские написали, что террорист. И наша прокуратура в лице Енина отдала человека на смерть. Они вчера отдали ингуша, сегодня они отдадут грузина, белоруса, чеченца, завтра они отдадут украинца.
Оно им надо? Ни ребёнка не собьешь, ни пьяным не постреляешь, ни груповвуху в отделе не устрошь....