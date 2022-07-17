Очікуємо на зростання рівня злочинності після війни, - МВС

Після війни на Україну очікує зростання рівня злочинності, МВС до цього готується.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо слідувати світовим трендам, а також українському досвіду 2014-2015 років, то попереду нас чекає зростання рівня злочинності. І це є нашим спільним викликом. І я кажу не лише про систему МВС, я кажу про усіх нас, як про українське суспільство загалом. Адже гідну відповідь цьому може дати кожен з нас спільно з правоохоронними органами. Ми бачимо, як гуртуються українці під час спільних викликів, як ми разом з ними протидіємо ДРГ і як протидіємо російському вторгненню", - пояснив він.

"Ми як центральний орган виконавчої влади готуємося до цього виклику, і на виконання доручення Президента, опрацьовуємо модальності діяльності органів поліції і спрямування її фокусу саме на найбільш нагальні виклики і загрози, перед якими ми постанемо в післявоєнний період", - додав заступник міністра.

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