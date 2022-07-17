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Новини Війна
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Очікуємо на зростання рівня злочинності після війни, - МВС

війна

Після війни на Україну очікує зростання рівня злочинності, МВС до цього готується.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо слідувати світовим трендам, а також українському досвіду 2014-2015 років, то попереду нас чекає зростання рівня злочинності. І це є нашим спільним викликом. І я кажу не лише про систему МВС, я кажу про усіх нас, як про українське суспільство загалом. Адже гідну відповідь цьому може дати кожен з нас спільно з правоохоронними органами. Ми бачимо, як гуртуються українці під час спільних викликів, як ми разом з ними протидіємо ДРГ і як протидіємо російському вторгненню", - пояснив він.

"Ми як центральний орган виконавчої влади готуємося до цього виклику, і на виконання доручення Президента, опрацьовуємо модальності діяльності органів поліції і спрямування її фокусу саме на найбільш нагальні виклики і загрози, перед якими ми постанемо в післявоєнний період", - додав заступник міністра.

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Автор: 

злочинність (511) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+30
Они готовятся . Сначала в войне победите. Да собственные ряды почистите. Потому что как не мент так то чья то крыша или взяточник или, еще хуже, изменник Родине
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17.07.2022 16:22
+28
главный источник преступности - это мусора и аффилированные с ними структуры.
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17.07.2022 16:23
+27
Рівень злочинності у владних структурах вже зріс в десятки разів , а після війни зовсім буде як Сомалі тільки в масштабах всієї країни.
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17.07.2022 16:18
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толстый намек на добробаты?
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17.07.2022 16:10 Відповісти
намекают, что огнестрел у населения будут изымать. Ссутся заранее.
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17.07.2022 16:20 Відповісти
Разом сцим !
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17.07.2022 17:50 Відповісти
Не только.... И что скрыт ношение легального короткоствола - не на часі
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17.07.2022 23:30 Відповісти
МВС готується,а поки фури літають містом під 100км на годину.
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17.07.2022 16:13 Відповісти
та як, завжди, не тим займаються..
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17.07.2022 16:19 Відповісти
До такої інформації треба підходити досить серйозно, бо це насправді ( ріст злочинності в даних умовах) неминуче, по друге- на руках буде маса зброї, а по третє- і це дуже тривожно: МВС і Національна поліція услід за Кабінетом міністрів анонсувала скорочення особового складу поліції.....!!!! Таку дурість уже проходили в часи "рехформ" Деканоїдзе-Авакова, а що тепер задумали: Кабмін анонсував скорочення чиновників, а ті невігласи собі вирішили показати себе "спеціалістами" і заявили про скорочення в поліції(бо коштів бракує). Два роки тому здуру провели скорочення за наказом №1113 Національної поліції, а потім через рік, почесавши одне потаємне місце, зрозуміли, що вчинили дуже тупо, бо навіть оперативників кримінального розшуку і слідчих скорочували, створювали нові підрозділи дізнання, і стали шукати оперативників, бо так доскорочували ,що не було кому в оперативні групи заступати, не те, що злочинців затримувати. А скорочені опери подались на заробітки в Чехію, Польщу і т.д. Тепер горе-реформатори задумали чергове скорочення щоб догнати КМУ. Але поліцейський - це не бюрократ- чиновник, це людина зі зброєю в час війни, особливо, коли мова йде про оперативника або слідчого, їх підготовка - це мінімум 5 років ВУЗУ і ще 3 роки "молодого бійця". Скорочувати поліцейських зараз - це злочин проти держави.
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17.07.2022 16:48 Відповісти
Факт що в Нацполіції найбільше зрадників. Аргумент-потрібні в поліції ті хто воює за Україну а не стриже бабло на трасі.
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17.07.2022 17:14 Відповісти
в теорії ви праві на всі 100%. Але - на практиці все зовсім навпаки -- набрано багато поліцейських без профільної освіти, та бойовий вишкіл -- теж там 1 місять стрільби та школи по самозахисту, та основи юриспруденції...
Тоті "опера" нікуди не пішли "на полуницю" усі порішали собі місця... А зараз саме займаються "сабжом"...
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17.07.2022 17:16 Відповісти
-- Ей поліція! Ловіть злочинця!! Він в мене веліка поцупив!!!
-- Шановний, зачекайте... Ми ведем підготовку до того, що таких злочинів ставатиме все більше...
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17.07.2022 16:21 Відповісти
Рост преступности будет, но причины чуточку иные. Социальные.
В 14-15 году все бандосы донецкие сбежали в другие области. Плюс куча свободного оружия дала им прибарахлится. Так что не надо кивать на 14-15 год.
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17.07.2022 16:15 Відповісти
Лол, исключительно донецкие бандиты в кашу набили. Бандиты всех остальных областей сидели с соской во рту.
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17.07.2022 16:29 Відповісти
Если разрушить муравейник, то оттуда расползутся муравьи. Сейчас такого не будет, просто. Так что на 15 год кивать не надо.
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17.07.2022 16:32 Відповісти
Рівень злочинності у владних структурах вже зріс в десятки разів , а після війни зовсім буде як Сомалі тільки в масштабах всієї країни.
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17.07.2022 16:18 Відповісти
Згідний!
Тут МВС має думку про тривіальних ********* і рекетирів , чи про людей - які крали міліони чи міліарди
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17.07.2022 16:35 Відповісти
Доведеться злочинність, з рівнем, роззброювати. В нормальних країнах поліція не ******** державним політиканам,нецентралізована
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17.07.2022 16:36 Відповісти
Як на мене МВС саме створює та кришує злочинність, фактів зібрано вдосталь. Кожен раз МВС то суди купувало то знищувало докази, що зафіксовано
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17.07.2022 17:00 Відповісти
Натяк, що всі добробати та непровладні командири знов по тюрмам підуть, кого відпустили?..
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17.07.2022 16:18 Відповісти
буде день буде і піща -- просто шоб кпп були на місці
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17.07.2022 16:21 Відповісти
Они готовятся . Сначала в войне победите. Да собственные ряды почистите. Потому что как не мент так то чья то крыша или взяточник или, еще хуже, изменник Родине
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17.07.2022 16:22 Відповісти
главный источник преступности - это мусора и аффилированные с ними структуры.
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17.07.2022 16:23 Відповісти
Злочинність завжди належала мусарні й гебні.... Звісно,нічого незміниться
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17.07.2022 16:33 Відповісти
Готовтесь до люстрації,зебіли!цьго разу на совість,як після АТО не пройде.
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17.07.2022 16:25 Відповісти
у бандитів і зелених чорна зброя є і буде..
а чи буде доступна, легальна, зручна зброя для Українців, які утримують за податки паразитів у влади відповідь також є - не буде, бо Ze влада сситься Українців-патріотів, Ze владі ближче Китай, Північна Корея чи Московія з населенням-кріпаками та єдиним інформаційним полем..
Зеленський вбив усі опизиційні телеканали і підбирається до інтернету та супутникам, бо відповідати за перше провальне президентство не хочеться, тому усі злодії України та Московія будуть тягти його на друге президентство
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17.07.2022 16:28 Відповісти
Схоже прийдеться тримати оборону від злочинців,й мвс....Бійтеся людину зі стаї
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17.07.2022 16:32 Відповісти
МВС ви себе не здатні захистити. Легалізуйте короткостволи і люди самі приструнять гопоту.
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17.07.2022 16:29 Відповісти
Короткостволи та автоматичну зброю для цивільного населення. Тільки так.
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17.07.2022 16:37 Відповісти
Вона марять монополією на насильство навіть вихваляються цим та й зафіксовано, що умисно наносили шкоду, про зраду, чи порушення законів навіть писати не буду - загальновідома інформація
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17.07.2022 17:02 Відповісти
Опять вы с полумерами.
Они уже хотят легализовать короткоствол но не разрешать скрытое ношение....
Как и с ружьями - в разобранном виде в сейфе....
Надо читать что написано мелк буквами...
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17.07.2022 23:34 Відповісти
В мвс вже після війни... До,чого тоді готуватися українцям,при неадекватності мвс??
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17.07.2022 16:29 Відповісти
Уж лучше пусть будут уличные бандиты чем предатели и коррупционеры в раде
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17.07.2022 16:31 Відповісти
Я так розумію, що Zeкоманду, яка грабує державу підчас війни, мвс злочинцями не вважає
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17.07.2022 16:31 Відповісти
Удобный повод отложить принятие решения о праве людей на самооборону с помощью оружия?
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17.07.2022 16:32 Відповісти
идиоты.
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17.07.2022 16:32 Відповісти
Зброю людям дайте!
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17.07.2022 16:39 Відповісти
Купіть ! Ідіть у мисливці і купіть ружжо невелике.
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17.07.2022 20:13 Відповісти
И шо.... Гопники и бандиты вас отпустят за ружьём домой?
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17.07.2022 23:35 Відповісти
Сидів дядько сидів, получае високу зарплату все гарно е охорона на окнах мішки з піском бомбосховище під боком вова гарне ППО облаштував кофе гарне досхочу за бюджетни кошти десь там війна а тут все тихо і спокійно вже і рабочие день закінчуется ні думае надо щось грандіозне про себе розповисти бо ще на фронт поженуть от воно і придумало велике грандіозно що колись буде і він для цього потіе.А шо дорогі були, дерева були, університет був і вигадов щось свое таке загадкове що судя з розміру статьі і сказать нема чого
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17.07.2022 16:42 Відповісти
Якшо мусора стануть нарешті поліцейськими, якшо судді каратимуть винних, якшо чиновники не братимуть хабарів, якшо нарешті заберуть в олігархів награбоване, і президень посадить трьох (навіть більше) своїх найближчих друзів, то не буде ніякої злочинності!
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17.07.2022 16:48 Відповісти
Нажаль зафіксовано, що поліція захищає злочинність та преслідує свідків
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17.07.2022 17:04 Відповісти
ну логічно. зброю в людей відберуть - злочиність зросте.
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17.07.2022 16:53 Відповісти
У людей отберут.... У бандитов нет...
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17.07.2022 23:36 Відповісти
Какая злочиннисть если у меня будет Глок 26(17-19)?
Или вы с*ки хотите лишить меня права купить пистолет???!!
Манипуляции с народом, то мы проводим опрос и поддерживаем свободную продажу нарезного многозарядного короткоствола, то мы обоссались и ждём преступность...
Верь в Народ!!! ЗеКов геть!!!
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17.07.2022 17:39 Відповісти
А нах он вам ночью в подворотне, если будет лежать разобраным дома в сейфе?
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17.07.2022 23:37 Відповісти
Бажано і народу підготуватися -розформувати злочинне МВС!
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17.07.2022 17:42 Відповісти
Головне роздайте зброю всім відшибленим, мажорам, та просто ідіотам. Їм більше всього треба.
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17.07.2022 17:46 Відповісти
Яка маячня від нашої влади!
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17.07.2022 17:46 Відповісти
що ви там очікуєте? вже війну закінчили ? а підвищення рівня асфальту часом не очікується - вищого рівня злочинності ніж в офісі президента під час війни вже не може бути , враховуючи військовий стан , про це нвіть союзники вже відверто кажуть ,проте вони очікують ...
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17.07.2022 18:01 Відповісти
Сейчас нужно весь руководящий состав МВС отправить на передовую за то,что мешает добровольным формированиям терробороны получить НАРЕЗНОЕ оружие на руки.Практика показывает,что вся территория Украины может оказаться в положении "защищающейся" и поддержка ВСУ мотивированными кадрами добровольцев очень поможет с деоккупацией.Что там после войны будет-это уже второй вопрос.Но сейчас руководство МВС работает на врага,ограничивая обороноспособность гражданского населения и обретению военных навыков добровольцев терробороны местных громад.Те не могут учиться даже практической стрельбе из армейского оружия...ВРАГ ВНУТРИ УКРАВИНЫ и это...МВС...
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17.07.2022 18:07 Відповісти
Закон про оружие не просрите, тогда с преступностью мы сами разберемся
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17.07.2022 18:09 Відповісти
Тренд?Ви ***** поухуївали там?Робота мвс перш за все це запобігання злочинності,а вони кажуть що вона і так буде.Значить покладе все великим прибором на свою роботу і може само якось розсмокчеться.
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17.07.2022 18:47 Відповісти
Да сколько можно дрочить до поту!?? Да закон о коротком огнестреле 15 лет просится уже! Какое нахер увеличение преступности, если бы закон прошел? А тот проект, что учудили без права ношения, вам народ засадит мушкой в очко, как сам в конце концов сходит к арсеналам! А уже потом завалит всю уголовную шваль. Тем более война.
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17.07.2022 20:00 Відповісти
Да ?? І як народ знайде усю кримінальну шваль ??
Бабульки з Глоками за кишеньковими злодіями точно будуть ганятися ??
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17.07.2022 20:30 Відповісти
Готуються значить будуть брати під контроль і очолювати
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17.07.2022 20:14 Відповісти
2018
Митингующие под ГПУ дали 4 дня на увольнение замгенпрокурора Енина из ГПУ в связи с экстрадицией в РФ беженца Тимура Тумгоева. При этом они требуют официальных гарантий, что в дальнейшем никаких экстрадиций военнослужащих, добровольцев и волонтеров не будет.

Тимур в России не жилец. То, о чем говорит прокуратура, Енин, что они будут делать надзор. Тимур персональный враг Кадырова. Тимур будет ликвидирован, - заявил он.

- Сегодня я обращаюсь к людям по другому вопросу. С Тимуром песнь спета. Десятки по той самой статье на очереди готовы к выдаче русским. За терроризм. Русские написали, что террорист. И наша прокуратура в лице Енина отдала человека на смерть. Они вчера отдали ингуша, сегодня они отдадут грузина, белоруса, чеченца, завтра они отдадут украинца.
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17.07.2022 20:52 Відповісти
Давно вже пора було б "почистити" Україну від усього того лайно-кримінального непотребу - яке у своїй більшості орієнтоване на співпрацю з подібним до них рашистьским непотребом (усіма їх "варамівзаконє" та іншими кримінальними мразотами), яких до речі курує і контролює фсб тієї самої параші! Я з подібним падлом цяцькатись більш не буду: при першій спробі якоїсь тварюки протягти руки в сторону мого майна чи зчинити якусь шкоду мені чи моїм близьким - буду робити все щоб та істота що протягне руки навіки протягнула ноги!(І думаю - хрін хто з адекватних людей здасть якусь незареєстровану зброю, поки не впевниться що при владі в країні адекватні люди, а не якась гидотна пліснява)
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17.07.2022 20:54 Відповісти
Если народ Украине будет др зубов вооружен, то ему не нужны будут преторианцы императора (полицаи и прокуроры с продажным судом), он сам смжет себя защитить выбрать себе шерифов и дать ему вооруженных помощников, выбирать достойных и авторитетных людей в суди самим писать законы (без посредников "депутатов"), причем по правилам чем меньше законов, тем лучше (только основополагающие и принципиальные)!
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17.07.2022 21:02 Відповісти
Шо оно лепит???
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17.07.2022 21:18 Відповісти
Чиновники и МВС всегда выступали против возможности граждан защитить себя....
Оно им надо? Ни ребёнка не собьешь, ни пьяным не постреляешь, ни груповвуху в отделе не устрошь....
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17.07.2022 23:39 Відповісти
Закон про самооборону прийміть!!!! І я сама вб'ю кожного злочинця, який до мене полізе, в цілях самооборони!! І не треба буде вас 300тисяч МВС утримувати моїми податками!!! Хитрожопі виродки!
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18.07.2022 00:15 Відповісти
От тому і не треба нам тут зброї. Тут не дикий захід. Я не хочу брати до рук зброю. По міркуванням совість і крапка. А якщо роздати зброю тим, хто її хоче, то буде стрілянина. Бо 1 половина хоче стріляти. Бандити будуть завжди і вас не врятує зброя проти них.
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18.07.2022 14:43 Відповісти
 
 