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Кількість злочинів у середньому в Україні зменшилась на 25%, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пограбування,пістолет

Криміногенна ситуація в Україні останнім часом поліпшилася, кількість злочинів у середньому зменшилася на 25%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Можемо говорити про те, що останнім часом, починаючи з 24 лютого, криміногенна ситуація у країні поліпшилася. Тобто реальна кількість злочинів зменшилася у середньому на 25 відсотків по країні", - сказав Денисенко.

Водночас, додав радник глави МВС, є порушники комендантської години.

"Але говорити про те, що відбулися якісь екстраординарні випадки, на щастя, ми не можемо", - додав Денисенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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15.06.2022 10:13 Відповісти
А зрада і перехід на сторону окупантів поліцаїв це не злочин? Меньше на вулицях стало мусорів і поменшало злочинів.
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15.06.2022 10:16 Відповісти
Якщо відняти окуповані території, врахувати кількість вимушених переселенців, які виїхали за кордон і в західні області, наявнісь комендантських годин, мародерство, територію бойових дій, то зниженням кількості злочинів в 25% аж ніяк не назвеш. Зелені байки як звичайно розповідають.
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15.06.2022 10:25 Відповісти
Брешуть! В основному, злочини вчиняються в прифронтовій зоні, де у злочинців є надія, що "війна все спише", а поліції або нема, або "нема часу", або нема бажання!
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15.06.2022 10:31 Відповісти
https://donpatriot.news/article/u-derzhzradi-pidozryuyutsya-8-pravoohoronciv-iz-zaporizkoyi-oblasti-dbr
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15.06.2022 10:38 Відповісти
все логічно 25% території окуповано на 25% меньше злочинів...проста арифметика
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15.06.2022 10:41 Відповісти
Це ПАБЄДА поліції над ззлочинністю. Медалі і нові звання всім.
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15.06.2022 10:57 Відповісти
 
 