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Число преступлений в среднем в Украине уменьшилось на 25%, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Криминогенная ситуация в Украине в последнее время улучшилась, количество преступлений в среднем снизилось на 25%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
"Можем говорить о том, что в последнее время начиная с 24 февраля криминогенная ситуация в стране улучшилась. То есть реальное количество преступлений уменьшилось в среднем на 25 процентов по стране", - сказал Денисенко.
В то же время, добавил советник главы МВД, есть нарушители комендантского часа.
"Но говорить о том, что произошли какие-то экстраординарные случаи, к счастью, мы не можем", – добавил Денисенко.
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