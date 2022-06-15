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Число преступлений в среднем в Украине уменьшилось на 25%, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пограбування,пістолет

Криминогенная ситуация в Украине в последнее время улучшилась, количество преступлений в среднем снизилось на 25%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Можем говорить о том, что в последнее время начиная с 24 февраля криминогенная ситуация в стране улучшилась. То есть реальное количество преступлений уменьшилось в среднем на 25 процентов по стране", - сказал Денисенко.

В то же время, добавил советник главы МВД, есть нарушители комендантского часа.

"Но говорить о том, что произошли какие-то экстраординарные случаи, к счастью, мы не можем", – добавил Денисенко.

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15.06.2022 10:13 Ответить
А зрада і перехід на сторону окупантів поліцаїв це не злочин? Меньше на вулицях стало мусорів і поменшало злочинів.
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15.06.2022 10:16 Ответить
Якщо відняти окуповані території, врахувати кількість вимушених переселенців, які виїхали за кордон і в західні області, наявнісь комендантських годин, мародерство, територію бойових дій, то зниженням кількості злочинів в 25% аж ніяк не назвеш. Зелені байки як звичайно розповідають.
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15.06.2022 10:25 Ответить
Брешуть! В основному, злочини вчиняються в прифронтовій зоні, де у злочинців є надія, що "війна все спише", а поліції або нема, або "нема часу", або нема бажання!
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15.06.2022 10:31 Ответить
https://donpatriot.news/article/u-derzhzradi-pidozryuyutsya-8-pravoohoronciv-iz-zaporizkoyi-oblasti-dbr
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15.06.2022 10:38 Ответить
все логічно 25% території окуповано на 25% меньше злочинів...проста арифметика
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15.06.2022 10:41 Ответить
Це ПАБЄДА поліції над ззлочинністю. Медалі і нові звання всім.
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15.06.2022 10:57 Ответить
 
 