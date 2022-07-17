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Новости Война
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Россияне обворовывают базы отдыха на Херсонщине

лазурне

Российские оккупанты занимаются ограблениями в оккупированном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Хроники оккупации Херсонщины. В курортном Лазурном оккупанты обокрали базы отдыха "Гилея", "Галичина" и "Мисфора", — написал он.

Россияне обворовывают базы отдыха на Херсонщине 01

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ограбление (1369) оккупация (10133) Херсонская область (4745)


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Топ комментарии
+16
Повторюю-якщо кацап припинив бухать матюкатись бикувати красти брехати тощо,це означає лише одне-він точно здох...
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17.07.2022 16:12
+7
А что можно украсть на базе отдыха? Как ни приеду, ощущение что там уже все украли до меня.
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17.07.2022 16:13
+4
Відпочивав в гілеї, дуже затишно там, як і в самому лазурному, я мрію , щоб наші військові як найшвидше звільнили нашу землю. А ще більше , щоб взяли в полон солдат зіганутих котрі там промивали мізки людям що вони там назавжди
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17.07.2022 16:19
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Повторюю-якщо кацап припинив бухать матюкатись бикувати красти брехати тощо,це означає лише одне-він точно здох...
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17.07.2022 16:12 Ответить
А что можно украсть на базе отдыха? Как ни приеду, ощущение что там уже все украли до меня.
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17.07.2022 16:13 Ответить
це ви так рахуєте!
переферійній кацапні там клондайк
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17.07.2022 16:16 Ответить
Точно, унитазы!
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17.07.2022 16:27 Ответить
Вы не на тех базах отдыхали.
Надеюсь, ватноголовость владельцев базы в Старой Збурьевке не помешала им предусмотрительно прикопать весь лакшери-инвентарь, огромная территория позволяет...
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17.07.2022 16:43 Ответить
Дурак Вы батенька:я был в прошлом году в Гилея;как мне там понравилось...Осенью накупил на Али всяких пляжных причандалов,а теперь хоть в магазин ходи😄
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17.07.2022 17:57 Ответить
ну не на тех базах отдыхал
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17.07.2022 18:12 Ответить
Телевизоры, тюнеры, электрочайники, микроволновки и бойлеры. Плюс служебный микроавтобус. Это украли на моей базе.
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17.07.2022 19:32 Ответить
Відпочивав в гілеї, дуже затишно там, як і в самому лазурному, я мрію , щоб наші військові як найшвидше звільнили нашу землю. А ще більше , щоб взяли в полон солдат зіганутих котрі там промивали мізки людям що вони там назавжди
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17.07.2022 16:19 Ответить
В этой новости странно лишь одно - почему начали обкрадывать лишь на 140+ день оккупации?
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17.07.2022 16:22 Ответить
С первого дня грабят. Не все жалуются, потому что могут еще и спалить. После деоккупации вскроются реальные масштабы мародерства.
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17.07.2022 19:37 Ответить
Автор книги 1549 р. «Записок про Московію», Ґерберштейн, невисокої думки про витривалість війська московітів: «При першому ж зіткненні вони нападають на ворога дуже хоробро, але довго не витримують…» Також вказував, що московіти воюють не вмінням, а числом: «Готуючись вступити в бій, вони покладали великі надії на чисельність, на те, наскільки вони більшим військом нападуть на ворога, а не на силу воїнів і не на кращий стрій війська». А військова техніка, яка застосовується ними, далеко не найновіша.

Ґерберштей вказував ще на одну специфічну рису ведення московітами війни: «У той час московіт ходив і на Казанське царство раттю, яка йшла як на суднах, так і на конях, але повернувся безуспішно, втративши багато воїнів. Хоча государ Василій є нещасним у війні, його піддані завжди хвалять його, ніби він вдало здійснив справи. І нехай додому іноді поверталася половина воїнів, однак московіти роблять вигляд, ніби в битвах вони не втратили ні одного».
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17.07.2022 16:24 Ответить
Новина на кшталт «сніг білий, вода мокра»
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17.07.2022 16:29 Ответить
Зайвехромосомні свинопси, усі бази відпочінку обкрадають! Навіть Турція та Єгипет, страждали від цього! Ще сруть, там де сплять...
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17.07.2022 16:46 Ответить
Владельцы баз Лазурного начните с белого листа и наконец установите в каждом номере МИКРОВОЛНОВКУ И ЭЛЕКТРОЧАЙНИК!
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17.07.2022 16:58 Ответить
Если в Гилея очень вкусно,в столовой кормят(а говорю,как инж.технолог)-то зачем в номере микроволновка?Может сало теплоё **********?
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17.07.2022 18:03 Ответить
Чтобы железные кастрюли туда совать- вот зачем. У нас народ попадается иногда дикий, любит на искры смотреть и под дурака потом косить.
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17.07.2022 19:40 Ответить
«Мы - европейские слова и азиатские поступки.» М. Щербина © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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17.07.2022 17:13 Ответить
дед олесь во время схилял а как же дом и семья...
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17.07.2022 17:57 Ответить
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17.07.2022 18:51 Ответить
Та невже? Що точно на окупованому півдні щось страшне коїться?? Так якого хєра ЗСУ туди не заходять для деокупації, а досі на межі Херсонщини стоять?????! 5місяць війни стоять!
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18.07.2022 00:21 Ответить
Вчіться.

На випадок якщо прийдеться брати репарації силою.
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18.07.2022 01:40 Ответить
 
 