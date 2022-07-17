Россияне обворовывают базы отдыха на Херсонщине

Российские оккупанты занимаются ограблениями в оккупированном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Хроники оккупации Херсонщины. В курортном Лазурном оккупанты обокрали базы отдыха "Гилея", "Галичина" и "Мисфора", — написал он.

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