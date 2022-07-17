Россияне обворовывают базы отдыха на Херсонщине
Российские оккупанты занимаются ограблениями в оккупированном поселке Лазурное Скадовского района Херсонской области.
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Хроники оккупации Херсонщины. В курортном Лазурном оккупанты обокрали базы отдыха "Гилея", "Галичина" и "Мисфора", — написал он.
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+16 Александр Чуднивец #474549
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переферійній кацапні там клондайк
Надеюсь, ватноголовость владельцев базы в Старой Збурьевке не помешала им предусмотрительно прикопать весь лакшери-инвентарь, огромная территория позволяет...
Ґерберштей вказував ще на одну специфічну рису ведення московітами війни: «У той час московіт ходив і на Казанське царство раттю, яка йшла як на суднах, так і на конях, але повернувся безуспішно, втративши багато воїнів. Хоча государ Василій є нещасним у війні, його піддані завжди хвалять його, ніби він вдало здійснив справи. І нехай додому іноді поверталася половина воїнів, однак московіти роблять вигляд, ніби в битвах вони не втратили ні одного».
На випадок якщо прийдеться брати репарації силою.