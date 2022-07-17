Росіяни обкрадають бази відпочинку на Херсонщині
Російські окупанти займаються пограбуваннями в окупованому селищі Лазурне Скадовського району на Херсонщині.
Про це повідомив у фейсбуці заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, інформує Цензор.НЕТ.
"Хроніки окупації Херсонщини. В курортному Лазурному окупанти обікрали бази відпочинку "Гілея", "Галичина" та "Місфора", - написав він.
Топ коментарі
+16 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.07.2022 16:12
+7 Психиатрическая больница No1
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+4 Сергій Хоменко #496223
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переферійній кацапні там клондайк
Надеюсь, ватноголовость владельцев базы в Старой Збурьевке не помешала им предусмотрительно прикопать весь лакшери-инвентарь, огромная территория позволяет...
Ґерберштей вказував ще на одну специфічну рису ведення московітами війни: «У той час московіт ходив і на Казанське царство раттю, яка йшла як на суднах, так і на конях, але повернувся безуспішно, втративши багато воїнів. Хоча государ Василій є нещасним у війні, його піддані завжди хвалять його, ніби він вдало здійснив справи. І нехай додому іноді поверталася половина воїнів, однак московіти роблять вигляд, ніби в битвах вони не втратили ні одного».
На випадок якщо прийдеться брати репарації силою.