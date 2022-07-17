Росіяни обкрадають бази відпочинку на Херсонщині

Російські окупанти займаються пограбуваннями в окупованому селищі Лазурне Скадовського району на Херсонщині.

Про це повідомив у фейсбуці заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, інформує Цензор.НЕТ.

"Хроніки окупації Херсонщини. В курортному Лазурному окупанти обікрали бази відпочинку "Гілея", "Галичина" та "Місфора", - написав він.

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