В больницах Винницы остаются 67 пострадавших от ракетного удара

В больницах Винницы на сегодняшний день находятся 67 пострадавших в результате ракетного обстрела, в том числе дети.

Об этом сообщил в телеэфире городской голова Винницы Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все усилия направлены на помощь 67 пострадавшим, в том числе находящимся в больницах детям. 14 человек – в тяжелом состоянии, 4 – в критическом", – отметил Моргунов.

По его словам, у пострадавших преимущественно ожоги и осколочные ранения.

Городской голова заверил в обеспеченности медикаментами, расходными материалами, нет также проблем с донорами.

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В то же время есть пациенты, которые будут в дальнейшем нуждаться в протезировании, и в этом вопросе Винница чувствует поддержку.

"К нам обратились друзья из посольства Украины в Израиле по поводу дальнейшей помощи с протезированием. В Чехии готовы при необходимости принять раненых. Было много звонков от моих коллег из других городов, позвонила половина Украины", – подчеркнул Моргунов.