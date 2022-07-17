У лікарнях Вінниці залишаються 67 постраждалих від ракетного удару

У лікарнях Вінниці на сьогодні перебувають 67 потерпілих унаслідок ракетного обстрілу, у тому числі діти.

Про це повідомив у телеефірі міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Всі зусилля спрямовані на допомогу 67 постраждалим, у тому числі дітям, які перебувають у лікарнях. 14 людей - у тяжкому стані, 4 - у критичному", - зазначив Моргунов.

За його словами, у потерпілих переважно опіки та осколкові поранення.

Міський голова запевнив у забезпеченості медикаментами, витратними матеріалами, немає також проблем із донорами.

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Водночас є пацієнти, які надалі потребуватимуть протезування, і в цьому питанні Вінниця відчуває підтримку.

"До нас звернулися друзі з посольства України в Ізраїлі щодо подальшої допомоги з протезуванням. У Чехії готові за потреби прийняти поранених. Було багато дзвінків від моїх колег з інших міст, подзвонила половина України", - підкреслив Моргунов.