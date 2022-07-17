Пятерых пострадавших от ракетного удара по Виннице отправляют вертолетами во Львов

Пятерых пострадавших 14 июля от ракетного удара по Виннице отправляют вертолетами во Львов. Они нуждаются в помощи львовских врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Спасаем пострадавших от ракетного удара. Двоих раненых вертолетами сегодня уже доставили из Винницы во Львов - в ожоговый центр", - сказано в сообщении.

Отмечается, что еще один пациент - в пути, а двоих тяжелораненых готовят к транспортировке.

Также сообщается, что такое решение было принято вчера – во время выездного консилиума специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко.

Также смотрите: Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука. ФОТО