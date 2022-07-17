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Пятерых пострадавших от ракетного удара по Виннице отправляют вертолетами во Львов

поранені,гелікоптер,транспортування

Пятерых пострадавших 14 июля от ракетного удара по Виннице отправляют вертолетами во Львов. Они нуждаются в помощи львовских врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Спасаем пострадавших от ракетного удара. Двоих раненых вертолетами сегодня уже доставили из Винницы во Львов - в ожоговый центр", - сказано в сообщении.

Отмечается, что еще один пациент - в пути, а двоих тяжелораненых готовят к транспортировке.

Также сообщается, что такое решение было принято вчера – во время выездного консилиума специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко.

Также смотрите: Правоохранители передали ВСУ вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Медведчука. ФОТО

Винница (726) Львов (4582) лечение (922) вертолёт (1104)


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Цікаво скільки ті постраждалі заплатили за таку евакуацію? Воїни ЗСУ, мусять за власний рахунок лікуватися....
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17.07.2022 17:41 Ответить
Тільки стєбанутись хочеться від цієї недолугої піарщіни цієї неробленної зеленої влади, а може вони вже повинні бути де їм треба, і не валати що кацапи тут ще не все збили((( кончені примітивні, а ще цеж хтось спеціально таких підбірав, щоб вони так командували!
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17.07.2022 18:39 Ответить
У Києві розташовані медичні центри з новітніми медичними технологіями, не зрозуміло чого все переводити на Львів,або влада дебільна ,або Садовий піарщик-ідіот.
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17.07.2022 19:22 Ответить
очевидно чтобы при случае отправить закордон
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17.07.2022 22:05 Ответить
 
 