П'ятьох постраждалих від ракетного удару по Вінниці відправляють гелікоптерами до Львова
П'ятьох постраждалих 14 липня від ракетного удару по Вінниці відправляють гелікоптерами до Львова. Їхній стан потребує допомоги львівських лікарів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"Рятуємо постраждалих від ракетного удару. Двох поранених гелікоптерами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова - в опіковий центр", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що ще один пацієнт - у дорозі, а двох важкопоранених готують до транспортування.
Також повідомляється, що таке рішення було прийнято вчора - під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.
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