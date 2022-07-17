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П'ятьох постраждалих від ракетного удару по Вінниці відправляють гелікоптерами до Львова

поранені,гелікоптер,транспортування

П'ятьох постраждалих 14 липня від ракетного удару по Вінниці відправляють гелікоптерами до Львова. Їхній стан потребує допомоги львівських лікарів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі  голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Рятуємо постраждалих від ракетного удару. Двох поранених гелікоптерами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова - в опіковий центр", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ще один пацієнт - у дорозі, а двох важкопоранених готують до транспортування.

Також повідомляється, що таке рішення було прийнято вчора - під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.

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Вінниця (621) Львів (3069) лікування (607) вертоліт (877)


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Цікаво скільки ті постраждалі заплатили за таку евакуацію? Воїни ЗСУ, мусять за власний рахунок лікуватися....
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17.07.2022 17:41 Відповісти
Тільки стєбанутись хочеться від цієї недолугої піарщіни цієї неробленної зеленої влади, а може вони вже повинні бути де їм треба, і не валати що кацапи тут ще не все збили((( кончені примітивні, а ще цеж хтось спеціально таких підбірав, щоб вони так командували!
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17.07.2022 18:39 Відповісти
У Києві розташовані медичні центри з новітніми медичними технологіями, не зрозуміло чого все переводити на Львів,або влада дебільна ,або Садовий піарщик-ідіот.
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17.07.2022 19:22 Відповісти
очевидно чтобы при случае отправить закордон
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17.07.2022 22:05 Відповісти
 
 