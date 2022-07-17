Российские оккупанты меняют пункты дислокации в Херсонской области, прикрываясь мирным населением, - ОК "Південь"
В Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в фейсбуке Оперативное Командование "Південь".
В сообщении отмечается: "На Херсонщине подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением. Часть зданий, где раньше базировались рашисты покинута, а новые места дислокации они себе выбирают в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут представлять угрозу местным жителям".
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гірші за фашистів
під час зміни дислокації ловити їх,
основне завдання буде це цілити їх склади
Прозвучало как - напрасно рашисты надеятся