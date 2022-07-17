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Российские оккупанты меняют пункты дислокации в Херсонской области, прикрываясь мирным населением, - ОК "Південь"

херсонщина,херсонська

В Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в фейсбуке Оперативное Командование "Південь".

В сообщении отмечается: "На Херсонщине подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением. Часть зданий, где раньше базировались рашисты покинута, а новые места дислокации они себе выбирают в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут представлять угрозу местным жителям".

Смотрите: Артиллерия 28 ОМБР уничтожает расчеты ПТКР, ДШК и личный состав оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (19168) Херсонская область (4749)


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і орки патякають про якусь репутацію своєї армії,
гірші за фашистів

під час зміни дислокації ловити їх,
основне завдання буде це цілити їх склади
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17.07.2022 18:37 Ответить
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17.07.2022 18:45 Ответить
Всевидяще око США вас всерівно бачить з спутника такшо це вас уроди не спасе!
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17.07.2022 18:50 Ответить
Часть зданий, где раньше базировались рашисты покинута, а новые места дислокации они себе выбирают в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут представлять угрозу местным жителям".

Прозвучало как - напрасно рашисты надеятся
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17.07.2022 19:46 Ответить
 
 