Российские оккупанты меняют пункты дислокации в Херсонской области, прикрываясь мирным населением, - ОК "Південь"

В Херсонской области подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в фейсбуке Оперативное Командование "Південь".

В сообщении отмечается: "На Херсонщине подразделения российских оккупационных войск массово меняют пункты дислокации, пытаясь спрятаться за мирным населением. Часть зданий, где раньше базировались рашисты покинута, а новые места дислокации они себе выбирают в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут представлять угрозу местным жителям".

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