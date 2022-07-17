Російські окупанти змінюють пункти дислокації на Херсонщині, прикриваючись мирним населенням, - ОК "Південь"
У Херсонській області підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись сховатися за мирним населенням
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у фейсбуці Оперативне Командування "Південь".
У повідомленні зазначається: "На Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням. Частина будівель, де раніше базувалися рашисти покинута, а нові місця дислокації вони собі обирають в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не наноситимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів".
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гірші за фашистів
під час зміни дислокації ловити їх,
основне завдання буде це цілити їх склади
Прозвучало как - напрасно рашисты надеятся