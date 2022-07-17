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Російські окупанти змінюють пункти дислокації на Херсонщині, прикриваючись мирним населенням, - ОК "Південь"

херсонщина,херсонська

У Херсонській області підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись сховатися за мирним населенням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у фейсбуці Оперативне Командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "На Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням. Частина будівель, де раніше базувалися рашисти покинута, а нові місця дислокації вони собі обирають в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не наноситимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів". 

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Автор: 

армія рф (17309) Херсонська область (5731)


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і орки патякають про якусь репутацію своєї армії,
гірші за фашистів

під час зміни дислокації ловити їх,
основне завдання буде це цілити їх склади
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17.07.2022 18:37 Відповісти
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17.07.2022 18:45 Відповісти
Всевидяще око США вас всерівно бачить з спутника такшо це вас уроди не спасе!
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17.07.2022 18:50 Відповісти
Часть зданий, где раньше базировались рашисты покинута, а новые места дислокации они себе выбирают в плотно населенных жилых районах, надеясь, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые могут представлять угрозу местным жителям".

Прозвучало как - напрасно рашисты надеятся
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17.07.2022 19:46 Відповісти
 
 