Російські окупанти змінюють пункти дислокації на Херсонщині, прикриваючись мирним населенням, - ОК "Південь"

У Херсонській області підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись сховатися за мирним населенням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило у фейсбуці Оперативне Командування "Південь".

У повідомленні зазначається: "На Херсонщині підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись заховатися за мирним населенням. Частина будівель, де раніше базувалися рашисти покинута, а нові місця дислокації вони собі обирають в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не наноситимуть ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів".

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