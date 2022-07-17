Артиллерия 28 ОМБР уничтожает расчеты ПТКР, ДШК и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали личный состав и вооружение рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Арта 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отрабатывает по свежевыкопанным позициям врага, уничтожает расчеты ПТРК, ДШК и личный состав оккупантов", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Бойцы 28-й ОМБр имени рыцарей Зимнего похода точным ударом уничтожили вражескую РСЗО "Ураган". ВИДЕО