Артиллерия 28 ОМБР уничтожает расчеты ПТКР, ДШК и личный состав оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали личный состав и вооружение рашистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Арта 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отрабатывает по свежевыкопанным позициям врага, уничтожает расчеты ПТРК, ДШК и личный состав оккупантов", - говорится в сообщении.
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БЕЗРУКИЙ Борис Васильович - начальник Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
ЛИСАК Сергій Петрович - начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області.
НЕТУЖИЛОВ Євген Володимирович - начальник Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.
ПЕТРИЧЕНКО Володимир Геннадійович - начальник Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
МАЛЮК Василь Васильович - перший заступник Голови Служби безпеки України.
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