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Артиллерия 28 ОМБР уничтожает расчеты ПТКР, ДШК и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода ликвидировали личный состав и вооружение рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Арта 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отрабатывает по свежевыкопанным позициям врага, уничтожает расчеты ПТРК, ДШК и личный состав оккупантов", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Бойцы 28-й ОМБр имени рыцарей Зимнего похода точным ударом уничтожили вражескую РСЗО "Ураган". ВИДЕО

армия РФ (19224) уничтожение (6923) 28 отдельная механизированная бригада (186)


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25 березня 2022 р. Президент України своїми Указами https://www.president.gov.ua/documents/decrees №№ 170-174 присвоїв звання бригадного генерала полковникам-керівникам Служби безпеки України та її управлінь.

Серед нових українських генералів - заступник Голови Служби безпеки України та чотири очільника управлінь у п'яти областях України:
БЕЗРУКИЙ Борис Васильович - начальник Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

ЛИСАК Сергій Петрович - начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

НЕТУЖИЛОВ Євген Володимирович - начальник Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

ПЕТРИЧЕНКО Володимир Геннадійович - начальник Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

МАЛЮК Василь Васильович - перший заступник Голови Служби безпеки України.

НЕТУЖИЛОВ Євген Володимирович - був звільнений з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, бо міг не здати Херсонщину. І Указом Зеленський призначив Олега Кулініча на його місце.

Ось хто зрадників призначав за поданням єрмака і баклана
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17.07.2022 12:05 Ответить
Кацапів на гілляку!
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17.07.2022 12:21 Ответить
,зесрань- предателей на Гиляку , а рашистов в пекло‼️
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17.07.2022 12:52 Ответить
Красунчики наші, бережи вас Господь
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17.07.2022 12:29 Ответить
бачу спалені поля пшениці і посадки, бачу соняшникові і кукурудзяні поля що так і залишаться стояти . Росія! що ж ти коїш?! Це не твоя земля, тут не твої люди. Тут вже ніколи не будуть тобі раді. Прийми це і йди геть.
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17.07.2022 13:15 Ответить
и ..всё? думаю, уничтожение под ноль всей кацапии и ******** будет маловато
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17.07.2022 13:34 Ответить
 
 