Артилерія 28 ОМБР знищує розрахунки ПТКР, ДШК та особовий склад окупантів. ВIДЕО
Бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу ліквідували особовий склад та озброєння рашистів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.
"Арта 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу відпрацьовує по свіжовикопани[ позиція[ ворога, знищує розрахунки ПТРК, ДШК та особовий склад окупантів", - йдеться у повідомленні.
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БЕЗРУКИЙ Борис Васильович - начальник Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
ЛИСАК Сергій Петрович - начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області.
НЕТУЖИЛОВ Євген Володимирович - начальник Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.
ПЕТРИЧЕНКО Володимир Геннадійович - начальник Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
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