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Артилерія 28 ОМБР знищує розрахунки ПТКР, ДШК та особовий склад окупантів. ВIДЕО

Бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу ліквідували особовий склад та озброєння рашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

"Арта 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу відпрацьовує по свіжовикопани[ позиція[ ворога, знищує розрахунки ПТРК, ДШК та особовий склад окупантів", - йдеться у повідомленні.

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25 березня 2022 р. Президент України своїми Указами https://www.president.gov.ua/documents/decrees №№ 170-174 присвоїв звання бригадного генерала полковникам-керівникам Служби безпеки України та її управлінь.

Серед нових українських генералів - заступник Голови Служби безпеки України та чотири очільника управлінь у п'яти областях України:
БЕЗРУКИЙ Борис Васильович - начальник Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

ЛИСАК Сергій Петрович - начальник Управління Служби безпеки України в Житомирській області.

НЕТУЖИЛОВ Євген Володимирович - начальник Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

ПЕТРИЧЕНКО Володимир Геннадійович - начальник Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

МАЛЮК Василь Васильович - перший заступник Голови Служби безпеки України.

НЕТУЖИЛОВ Євген Володимирович - був звільнений з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, бо міг не здати Херсонщину. І Указом Зеленський призначив Олега Кулініча на його місце.

Ось хто зрадників призначав за поданням єрмака і баклана
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17.07.2022 12:05 Відповісти
Кацапів на гілляку!
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17.07.2022 12:21 Відповісти
,зесрань- предателей на Гиляку , а рашистов в пекло‼️
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17.07.2022 12:52 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь
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17.07.2022 12:29 Відповісти
бачу спалені поля пшениці і посадки, бачу соняшникові і кукурудзяні поля що так і залишаться стояти . Росія! що ж ти коїш?! Це не твоя земля, тут не твої люди. Тут вже ніколи не будуть тобі раді. Прийми це і йди геть.
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17.07.2022 13:15 Відповісти
и ..всё? думаю, уничтожение под ноль всей кацапии и ******** будет маловато
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17.07.2022 13:34 Відповісти
 
 