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ЗСУ показали, як горить знищений NLAW російський танк. ВIДЕО

У Збройних силах України показали, як горить у Донецькій області знищений за допомогою ПТУР "NLAW" російський танк.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео було оприлюднено у телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Жнива "птуристів": десантники 80-ї бригади з ПТРК "Стугна" підбили два ворожі танки. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) Донецька область (8459) NLAW (17)


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Топ коментарі
+32
Бережи вас Господь, рідненькі
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16.07.2022 21:24
+27
Сподіваюся оркі теж добряче запеклися
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16.07.2022 21:23
+27
В собствЄнном соку
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16.07.2022 21:31
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Сподіваюся оркі теж добряче запеклися
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16.07.2022 21:23 Відповісти
В собствЄнном соку
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16.07.2022 21:31 Відповісти
Хоть ВСУ шашлыки в жизнь воплощают а не на словах, как кусок Елдака в зеленой флисовой шмате
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16.07.2022 21:33 Відповісти
Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
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17.07.2022 05:27 Відповісти
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17.07.2022 13:17 Відповісти
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
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18.07.2022 05:15 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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16.07.2022 21:24 Відповісти
Гарно горить і гарно димить кацапське лайно
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17.07.2022 01:28 Відповісти
Жарєний бурят-как я рад...Йося Кабздун.
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16.07.2022 21:24 Відповісти
добрий кацап - знищений кацап
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16.07.2022 21:27 Відповісти
NLAW виявив всю свою полум'яну любов до ворожого танка!
А він не «пойняв» і згорів!
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16.07.2022 21:32 Відповісти
Горить, палає та іще спалаху, руський корабель іди ...!
Слава Україні!
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16.07.2022 21:33 Відповісти
Это вам за Винницу, суки рашистские!
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16.07.2022 21:56 Відповісти
Еще остались эти NLAW'ы?
Думал, их все отстреляли под Киевом.
Тогда из них стреляли во все что двигалось. Даже в "буханки".
Даже генералы ВСУ ими баловались, как дорогой и навороченной игрушкой
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16.07.2022 22:03 Відповісти
Прикинь остались.
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16.07.2022 22:14 Відповісти
Їх під Києвом берегли і використовували виключно за призначенням..
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16.07.2022 23:25 Відповісти
Чей 3,14здабол будешь?
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17.07.2022 00:21 Відповісти
та файно горить..ніхто і не сумнівався))
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16.07.2022 22:31 Відповісти
А заголовок незграбний...
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16.07.2022 22:50 Відповісти
Сильне відео, все прямо як по нотах . От для чого таку херню показувати ???
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16.07.2022 23:10 Відповісти
Норм. Чувак як на роботі. Показав з чого стріляв , звідки , і результат 😅
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17.07.2022 07:58 Відповісти
Нлавится!
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17.07.2022 08:42 Відповісти
 
 