ЗСУ показали, як горить знищений NLAW російський танк. ВIДЕО
У Збройних силах України показали, як горить у Донецькій області знищений за допомогою ПТУР "NLAW" російський танк.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео було оприлюднено у телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ".
Топ коментарі
+32 Чайка Київ
показати весь коментар16.07.2022 21:24
+27 Денис Коновалов #376331
показати весь коментар16.07.2022 21:23
+27 Злий Грицько
показати весь коментар16.07.2022 21:31
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- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
А він не «пойняв» і згорів!
Слава Україні!
Думал, их все отстреляли под Киевом.
Тогда из них стреляли во все что двигалось. Даже в "буханки".
Даже генералы ВСУ ими баловались, как дорогой и навороченной игрушкой