ЗСУ показали, як горить знищений NLAW російський танк. ВIДЕО

У Збройних силах України показали, як горить у Донецькій області знищений за допомогою ПТУР "NLAW" російський танк.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео було оприлюднено у телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ".

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