ВСУ показали, как горит уничтоженный NLAW российский танк. ВИДЕО

В Вооруженных силах Украины показали, как горит в Донецкой области уничтоженный с помощью ПТУР NLAW российский танк.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале "СтратКом ВСУ".

Смотрите также: "Жатва "птуристов": десантники 80-й бригады из ПТРК "Стугна" подбили два вражеских танка. ВИДЕО