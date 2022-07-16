ВСУ показали, как горит уничтоженный NLAW российский танк. ВИДЕО
В Вооруженных силах Украины показали, как горит в Донецкой области уничтоженный с помощью ПТУР NLAW российский танк.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале "СтратКом ВСУ".
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+32 Чайка Київ
показать весь комментарий16.07.2022 21:24
+27 Денис Коновалов #376331
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+27 Злий Грицько
показать весь комментарий16.07.2022 21:31
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- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
А він не «пойняв» і згорів!
Слава Україні!
Думал, их все отстреляли под Киевом.
Тогда из них стреляли во все что двигалось. Даже в "буханки".
Даже генералы ВСУ ими баловались, как дорогой и навороченной игрушкой