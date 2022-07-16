РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12902 посетителя онлайн
Новости Видео
23 063 23

ВСУ показали, как горит уничтоженный NLAW российский танк. ВИДЕО

В Вооруженных силах Украины показали, как горит в Донецкой области уничтоженный с помощью ПТУР NLAW российский танк.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале "СтратКом ВСУ".

Смотрите также: "Жатва "птуристов": десантники 80-й бригады из ПТРК "Стугна" подбили два вражеских танка. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6923) Донецкая область (9648) NLAW (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
16.07.2022 21:24
+27
Сподіваюся оркі теж добряче запеклися
показать весь комментарий
16.07.2022 21:23
+27
В собствЄнном соку
показать весь комментарий
16.07.2022 21:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваюся оркі теж добряче запеклися
показать весь комментарий
16.07.2022 21:23 Ответить
В собствЄнном соку
показать весь комментарий
16.07.2022 21:31 Ответить
Хоть ВСУ шашлыки в жизнь воплощают а не на словах, как кусок Елдака в зеленой флисовой шмате
показать весь комментарий
16.07.2022 21:33 Ответить
Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
показать весь комментарий
17.07.2022 05:27 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2022 13:17 Ответить
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
показать весь комментарий
18.07.2022 05:15 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
16.07.2022 21:24 Ответить
Гарно горить і гарно димить кацапське лайно
показать весь комментарий
17.07.2022 01:28 Ответить
Жарєний бурят-как я рад...Йося Кабздун.
показать весь комментарий
16.07.2022 21:24 Ответить
добрий кацап - знищений кацап
показать весь комментарий
16.07.2022 21:27 Ответить
NLAW виявив всю свою полум'яну любов до ворожого танка!
А він не «пойняв» і згорів!
показать весь комментарий
16.07.2022 21:32 Ответить
Горить, палає та іще спалаху, руський корабель іди ...!
Слава Україні!
показать весь комментарий
16.07.2022 21:33 Ответить
Это вам за Винницу, суки рашистские!
показать весь комментарий
16.07.2022 21:56 Ответить
Еще остались эти NLAW'ы?
Думал, их все отстреляли под Киевом.
Тогда из них стреляли во все что двигалось. Даже в "буханки".
Даже генералы ВСУ ими баловались, как дорогой и навороченной игрушкой
показать весь комментарий
16.07.2022 22:03 Ответить
Прикинь остались.
показать весь комментарий
16.07.2022 22:14 Ответить
Їх під Києвом берегли і використовували виключно за призначенням..
показать весь комментарий
16.07.2022 23:25 Ответить
Чей 3,14здабол будешь?
показать весь комментарий
17.07.2022 00:21 Ответить
та файно горить..ніхто і не сумнівався))
показать весь комментарий
16.07.2022 22:31 Ответить
А заголовок незграбний...
показать весь комментарий
16.07.2022 22:50 Ответить
Сильне відео, все прямо як по нотах . От для чого таку херню показувати ???
показать весь комментарий
16.07.2022 23:10 Ответить
Норм. Чувак як на роботі. Показав з чого стріляв , звідки , і результат 😅
показать весь комментарий
17.07.2022 07:58 Ответить
Нлавится!
показать весь комментарий
17.07.2022 08:42 Ответить
 
 