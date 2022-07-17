Российские оккупанты обстреляли Бахмутский район, трое детей получили осколочные ранения, - Офис ГПУ

Российские оккупанты обстреляли Бахмутский район, трое детей получили осколочные ранения, также травмированы трое взрослых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 17 июля 2022 года оккупационные войска России обстреляли г. Соледар и с. Ягодное Бахмутского района. В результате массированных атак травмированы трое граждан в возрасте от 38 до 64 лет рождения", — сказано в сообщении.

Кроме того, подверглись значительным разрушениям частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

В настоящее время вражеские обстрелы Соледара продолжаются, устанавливаются пострадавшие.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

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