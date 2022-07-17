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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты обстреляли Бахмутский район, трое детей получили осколочные ранения, - Офис ГПУ

донеччина,обстріл

Российские оккупанты обстреляли Бахмутский район, трое детей получили осколочные ранения, также травмированы трое взрослых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, 17 июля 2022 года оккупационные войска России обстреляли г. Соледар и с. Ягодное Бахмутского района. В результате массированных атак травмированы трое граждан в возрасте от 38 до 64 лет рождения", — сказано в сообщении.

Кроме того, подверглись значительным разрушениям частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

В настоящее время вражеские обстрелы Соледара продолжаются, устанавливаются пострадавшие.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

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обстрел (27071) Донецкая область (9612)


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Володимир Зеленський звільнив генпрокурора Ірину Венедиктову та голову СБУ Івана Баканова.

Братчук телеграмм канал...

Суспільне Одеса, [17.07.2022 21:52]
[Переслано из СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ]
❗️Президент Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади Генпрокурорки - указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

Суспільне Одеса, [17.07.2022 21:55]
[В ответ на Суспільне Одеса]
Також він усунув Івана Баканова (https://suspilne.media/261496-zelenskij-zvilniv-venediktovu-z-posadi-genprokurorki-hto-ii-zaminit/)з посади голови СБУ.
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17.07.2022 22:00 Ответить
пропущене речення !!!

Також постраждали троє дітей 2019, 2020 та 2013 років народження
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17.07.2022 22:57 Ответить
заработали....
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18.07.2022 08:50 Ответить
 
 