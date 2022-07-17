Російські окупанти обстріляли Бахмутський район, троє дітей отримали осколкові поранення, - Офіс ГПУ

Російські окупанти обстріляли Бахмутський район, троє дітей отримали осколкові поранення, також травмовано трьох дорослих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 17 липня 2022 року окупаційні війська Росії обстріляли м.Соледар і с.Ягідне Бахмутського району. В результаті масованих атак травмовано трьох громадян віком від 38 до 64 років народження", - сказано у повідомленні.

Крім того, зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські будівлі та гаражі.

Наразі ворожий обстріл Соледара триває, встановлюються постраждалі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

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