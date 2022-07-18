По меньшей мере 10 мощных взрывов раздалось в Николаеве, - Сенкевич

Во время воздушной тревоги в Николаеве снова раздались мощные взрывы, по меньшей мере, 10.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10".

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