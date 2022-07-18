По меньшей мере 10 мощных взрывов раздалось в Николаеве, - Сенкевич
Во время воздушной тревоги в Николаеве снова раздались мощные взрывы, по меньшей мере, 10.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10".
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Какой век на дворе, что за идиотизм ?
Там херачить по заводам можно по Google карте, а кому-то до сих пор корректировщики мерещатся.
Типо создать новейшее вооружение они могу,та попасть в цель нет .... Ну хз
Слава ЗСУ!!