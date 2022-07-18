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По меньшей мере 10 мощных взрывов раздалось в Николаеве, - Сенкевич

вибух

Во время воздушной тревоги в Николаеве снова раздались мощные взрывы, по меньшей мере, 10.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10".

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взрыв (6734) Николаев (2147) обстрел (27071) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+25
Зараз, під Н.Каховкою, продовжується детонація(уже дві гдини) БП. О 5й прилітіло,добре прилітіло.Це вам суки,сьгодня, за Миколаїв.

Слава ЗСУ!!
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18.07.2022 07:07
+16
Гидота кацапська!
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18.07.2022 06:35
+15
И если уж они куда начали долбить, то только уничтожение этих долбилок поможет
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18.07.2022 06:46
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Гидота кацапська!
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18.07.2022 06:35 Ответить
Йди за кораблем.
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18.07.2022 07:14 Ответить
Ти дибіл.
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18.07.2022 07:25 Ответить
🖕
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18.07.2022 07:30 Ответить
Кожен день....
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18.07.2022 06:38 Ответить
😢😠
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18.07.2022 18:30 Ответить
Нічого від ППО про це? Недовго до цього деякі люди казали що Україні не потребні системи Patriot бо майже всі ракети вже збиваються без них.
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18.07.2022 06:39 Ответить
Это их стратегия, долбить в одно место, разрушить его полностью, захватить
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18.07.2022 06:40 Ответить
Якщо ціль знищити, то ця стратегія дає добрий результат, руїни захищати ми не будемо, тому відійдемо, а кацапи зайдуть, потім наступне на своєму шляху руйнуватимуть і так далі.
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18.07.2022 09:11 Ответить
Чого ви вирішили,що ми відійдемо навіть з руїн?
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18.07.2022 10:04 Ответить
Та это тот воин, который даже со своего дивана никуда не отступит.
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18.07.2022 13:42 Ответить
А ти вже у своїй будці на передовій?
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18.07.2022 16:16 Ответить
З життєвого досвіду
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18.07.2022 16:18 Ответить
И если уж они куда начали долбить, то только уничтожение этих долбилок поможет
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18.07.2022 06:46 Ответить
Хоть какую то более информацию могли бы уже дать, долбаные конспираторы?!
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18.07.2022 07:05 Ответить
Это типа сделать коректировку для врага?
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18.07.2022 07:15 Ответить
Типо русские такие тупые и не знают куда долбят ?
Какой век на дворе, что за идиотизм ?
Там херачить по заводам можно по Google карте, а кому-то до сих пор корректировщики мерещатся.
Типо создать новейшее вооружение они могу,та попасть в цель нет .... Ну хз
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18.07.2022 10:56 Ответить
Зараз, під Н.Каховкою, продовжується детонація(уже дві гдини) БП. О 5й прилітіло,добре прилітіло.Це вам суки,сьгодня, за Миколаїв.

Слава ЗСУ!!
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18.07.2022 07:07 Ответить
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18.07.2022 08:16 Ответить
їх довбані "солдати" по унітазу не можуть трафити "мєтко", тому ніхто й не став для них заморочуватися, і вигрібні ями це мабуть їх прєдєл.
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18.07.2022 14:54 Ответить
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18.07.2022 08:17 Ответить
Найбільше нацистів в Держдурі, туди і треба "стрелять метко и попадать точно"
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18.07.2022 08:38 Ответить
А колаборантів у Верховній Раді
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18.07.2022 09:15 Ответить
Пан мер, піднімайте питання про не ефективність дій ок 'південь', інакше від Миколаєва залишаться одні руїни, а звинувачувати будуть вас, як і мера Маріуполя! Ви обраний мешканцями на посаду, звільнити вас зелені гниди не зможуть!
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18.07.2022 12:16 Ответить
Навіщо, запитується, русскому міру звільняти причорномор'я від населення? Тому що мір гусский.
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18.07.2022 12:38 Ответить
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18.07.2022 12:41 Ответить
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18.07.2022 12:48 Ответить
вони ж Китаю мабуть купу бабла торчать, а чого вони їм раптом Сибір негласно уступили, за гарні очі? От звільнять від людей Південь України, а потім китайцям віддадуть, а х..лі, свого не шкода, а наше вони курви пошкодують? Тим більше що Китай типу признає нашу Суверенність і недоторканність кордонів, а типу і нє.
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18.07.2022 14:56 Ответить
Місце готується для інших прищурених.
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18.07.2022 15:40 Ответить
 
 