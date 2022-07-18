Николаев подвергся массированному ракетному удару, есть разрушение. Рашисты продолжают обстреливать и населенные пункты области, - ОВА
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Продолжаются обстрелы населённых пунктов области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.
"Около 03:00, 18 июля, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации известно о попадании в автосалон и салон по продаже сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Николаевском районе 17 июля в течение дня фиксировались обстрелы сел Лиманы и Украинка Галицыновской громады. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.
"В Баштанском районе продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавляют в ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Миколаєв з самого початку війни отримує за будь здоров. І зараз, коли орки не дістають своїми смерчами, торнадами, піонами, вони умудрились переобладнати кляті ******* С-300 в стрільбу по наземним цілям і валять ними по Миколаєву кожної ночі; то було в 5:00, потім в 4:00, тепер вже вкотре в 3:00 по десятку з +.