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Николаев подвергся массированному ракетному удару, есть разрушение. Рашисты продолжают обстреливать и населенные пункты области, - ОВА

миколаїв

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Продолжаются обстрелы населённых пунктов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Николаевской ОВА.

"Около 03:00, 18 июля, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации известно о попадании в автосалон и салон по продаже сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Николаевском районе 17 июля в течение дня фиксировались обстрелы сел Лиманы и Украинка Галицыновской громады. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

"В Баштанском районе продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - добавляют в ОВА.

Читайте также: Полиция собирает доказательства на местах обстрелов 6 населенных пунктов Николаевской области. ФОТО

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Николаев (2147) Николаевская область (2118) обстрел (27071)


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Третью неделю подряд, каждый день... Мэр города только то и делает, что сообщает об обстрелах, а "весельчак" Ким уже не ржет... Особо поражает циничная ложь про количество погибших и пострадавших. Мотив - чтобы не сеять панику. Очередная попытка прикрыть свою бездарность за цензурой и военной тайной
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18.07.2022 09:16 Ответить
Я не исключаю: просто нечем ответить на эти сотни ракет, идущих на мирные города без остановки
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18.07.2022 09:19 Ответить
так, точно немає чим відповідати,бо розумні миколаївці, а їх в Миколаєві і області було не 73%, а багато більше, зробили те що зробили, а самі втекли в Польщу, Німеччину, Грецію та інші країни, залишивши в місті незахищених миколаївців, яким немає куди і за що їхати. Виходить, що армія, мова, віра були на часі і як ніколи потрібні для України, але миколаївці навалили велику купу зеленого лайна, зробивши всіх разом, вибравши "какаяч разница" і асфальст.
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18.07.2022 14:06 Ответить
Не правда Ваша. Порошенко створював ППО і створив хоч щось. Також при йому була розроблена і зараз успішно застосовано РСЗО Нептун. Було на черзі ПРО, але зекомікам треба було дороги та просто перестати стріляти. Таким чином вони заморозили усі успішно начаті програми. Мало того, замість, що б шукати маргіналів, запроданців, колаборантів, вони "шили" справи Гетьману та освіченим генералам. Плюс до усього, підтримка 73% населення. Тепер плачемо усі, нерви не витримують вже, скоро у багатьог почнуться не аби які зриви.
А Миколаєв з самого початку війни отримує за будь здоров. І зараз, коли орки не дістають своїми смерчами, торнадами, піонами, вони умудрились переобладнати кляті ******* С-300 в стрільбу по наземним цілям і валять ними по Миколаєву кожної ночі; то було в 5:00, потім в 4:00, тепер вже вкотре в 3:00 по десятку з +.
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18.07.2022 09:34 Ответить
При Петру Олексійовичу Порошенко були створені не тільки "Нептун", а і "Вільха М", "Сапсан","Грім 2" "Верба" та інші проекти, САУ "Богдана" ПТРК "Стугна М" та інше озброєння і навіть залишили для цих проектів в казні 170 мільярдів. Але мідрий нарід побпжпв ржать і "какая разніца", "хуже не будет".
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18.07.2022 14:10 Ответить
ПО ВОЗМОЖНОСТИ НУЖЕН МОМЕНТАЛЬНЫЙ ОТВЕТНЫЙ УДАР ПО ТОМУ МЕСТУ ОТКУДА ПУСТИЛИ РАКЕТЫ. ВОТ ТОГДА ПРОТИВНИК ПОДУМАЕТ СТО РАЗ ПЕРЕД ПУСКОМ РАКЕТЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.07.2022 09:41 Ответить
так і ця можливість - це ракетні комплекси "Сапсан", "Грім 2", "Вільха М" і по кораблях, які луплять з акваторії Чорного і Азовського морів - "Нептун", але їх Володя закатав в асфальт і змарнував три роки, які нам дали для відновлення армії.
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18.07.2022 14:12 Ответить
І за це щоденне пекло велика 'подяка' супер професійній роботі ОК 'Південь'! Піднімаємо питання по звільненню всього командування! Або нехай краще валять на київський напрямок там так 'ефективно' керувати обороною!
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18.07.2022 11:57 Ответить
 
 