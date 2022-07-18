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Новости Война
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Песков (1800) россия (92987)

Война завершится, когда все цели будут достигнуты. Главное - эффективность, - Песков

путін,пєсков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал войну РФ против Украины и заявил, что "временных рамок" ее продолжительности нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Российская "спецоперация" завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное - эффективность", - сказал Песков.

Также смотрите: Полет башни российской БМП после поражения из украинского ПТРК "Стугна". ВИДЕО
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Топ комментарии
+45
Тобто, війна до останнього кацапа.
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18.07.2022 10:16
+45
Так она и закончится

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18.07.2022 10:19
+33
А Киев за 3 дня обсерились жидко?
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18.07.2022 10:16
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Правила форума Совет форумчан
А Киев за 3 дня обсерились жидко?
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18.07.2022 10:16 Ответить
Війна - спецоперація,
Перемога - досягнення цілей....

Гинути - виконувати обов'язки.

Багато ж ви так навоюєте 🤔
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18.07.2022 10:28 Ответить
Головна ціль у використанні туалетного йоршика яка?
Правильно!
- Головне ефективність.
Більше добавити нічого.
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18.07.2022 10:42 Ответить
Ну вот не нада про жидкось. Это была такая тактика, пока перли на Киев, отвлекли ВСУ, а тем временем захватили Юг и свалили. Орде главное Юг! Для этого и возня теперь на бамбасе. А оккупированый Юг укрепляют.
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18.07.2022 11:40 Ответить
Тобто, війна до останнього кацапа.
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18.07.2022 10:16 Ответить
Отут - рєдкоє єдінодушиє з ******! 😂
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18.07.2022 10:30 Ответить
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18.07.2022 10:56 Ответить
1 3 5 7 9... Арестович на пол ставки
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18.07.2022 16:42 Ответить
Получить конкретных звездюлей это тоже цель.
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18.07.2022 10:17 Ответить
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував війну РФ проти України та заявив, що "часових рамоК" її тривалості немає .



Звісно ж.

Коли Імперія(будь-яка) припиняла війни ?
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18.07.2022 10:17 Ответить
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ .... это СМЕРТЬ *****..... ПОДОЖДИТЕ?! КОГДА ЭТОТ ******** СДОХНЕТ МОЙ ШЕФ.... ЦЕЛЬ И БУДЕТ ДОСТИГНУТА (поскорей бы подумал Песков)...
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18.07.2022 10:28 Ответить
нарешті второпав, що вирішує Україна
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18.07.2022 10:18 Ответить
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18.07.2022 10:18 Ответить
Погляд у собацюри - це щось. Мовляв, "хозяйне, ти диви яка свиняцюра, зроби щось!"
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18.07.2022 10:24 Ответить
Ні,він молящими очима просить"Ти тільки кивни")
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18.07.2022 10:44 Ответить
Кацапи в Україні. А Тузік - Боневтік.
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18.07.2022 10:25 Ответить
Тузік: " Ну як не роздерти їй дупу?"
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18.07.2022 10:40 Ответить
Когда вас сволочей уничтожат, тогда она завершится, заруби себе на носу урод!
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18.07.2022 10:19 Ответить
Зрозуміло.Мордор має "сплести лапті" ефективно. Цивілізаційний світ прикладе до цього всі зусилля.
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18.07.2022 10:19 Ответить
Так она и закончится

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18.07.2022 10:19 Ответить
Символ!
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18.07.2022 10:26 Ответить
"За спецоперацию!
За ****** !"
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18.07.2022 10:33 Ответить
Сделать открытку и разослать по всей Московии.
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18.07.2022 10:41 Ответить
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18.07.2022 10:55 Ответить
Мы эффективно попытаемся обеспечить квартирой, рузьких, метр на два.
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18.07.2022 10:19 Ответить
Поц в піску,та й годі!!!
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18.07.2022 10:19 Ответить
"Російська "спецоперація" завершиться, коли всі її цілі будуть досягнуті, і вся територія України , включаючи окупований Крим буде звільнена від рашиста
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18.07.2022 10:20 Ответить
Не понял. Цэ шо , пыня съездил в Иран и воспрял духом?
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18.07.2022 10:21 Ответить
Песков,это тебе ответ от ВСУ

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18.07.2022 10:22 Ответить
Я за такий пост три доби в бані сидів
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18.07.2022 10:30 Ответить
Тепер найпопулярніша обкладинка на закордонний паспорт
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18.07.2022 10:33 Ответить
Кто что видит)))))
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18.07.2022 11:50 Ответить
а бое головка то не плохо сохранилась
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18.07.2022 11:04 Ответить
Или пока вас всех не поубивают
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18.07.2022 10:24 Ответить
Кста, Штаты заявили , шо пусть каазлабад забудет о Ближнем Востоке. И вторая благая весть. Пан Байден договорился с саудитами об увеличении добычи углеводородов(для Европы пойдет)... Так шо, у кацапов ща добавилось работы(себе в ущерб) - консервировать сибирские скважины.
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18.07.2022 10:27 Ответить
****** усатая
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18.07.2022 10:27 Ответить
уйло надеется на зиму, будет перекрывать газ, бомбить тец.
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18.07.2022 10:30 Ответить
Вони вже відкритим текстом кажуть, що їх мета - знищення рашки. Тільки треба правильно розуміти їх слова.

Зле тільки те, що знову це робиться коштом життів українців.
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18.07.2022 10:30 Ответить
Вы с дуба грохнулся... типо, за счет нас... Нам судьбой уготовано быть буфером между Западом и Востоком. Орда за последние 8 тыс лет 5 раз к нам являлась, тогда кацапов с амерами не было. Но наша, славянская мать не уходит с нашей территории вот уже 20 000 лет... Так что и сейчас выстоим, с божьей помощью и помощью наших Друзей, которые в нашем правом деле помогают нам.
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18.07.2022 10:36 Ответить
А про какие 8 тис лет, знаю про 1000 лет, славяни появились как народи 1500 лет
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18.07.2022 10:43 Ответить
Читайте историка Р.Говарда(о жителях Грондара, как и заморянах, тобто о жителях которые жили за морем вилайет, будущий Каспий раньше его окрестности были центром зарождения цивилизаций , также отследите последние гаплогруппные изыскания, согласно которым , наша праматерь вот уже 20 000 лет не уходит из надднiпрянськоi височини. Матери славян(митохондриальные изыскания) минимум 20 000 лет. Именно она родила первых славян, наших предков, и именно в наших территориях. Ученым еще только предстоят изыскания в определении, к какой культуре относилась 20 000 лет назад наша праматерь.
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18.07.2022 10:56 Ответить
"...славяне появились 1500 лет назад". Почитайте ПВЛ. даже там говорится, что исход славян произошел около 2 000 лет назад из Норика-Карпат. По месту расселения самоназывались кто кем: русь, поляне, дреговичи и т.д. Вы же не будешь перечить летописцу, А ТЕМ БОЛЕЕ ГАПЛОГРУППНЫМ ДАННЫМ, что славяне до исхода имели другие имена(поляне-пострипольцы + венеты-киммерийцы поздние).
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18.07.2022 11:04 Ответить
Украинская гаплогруппа, та , которую мы имеем сейчас, родилась в Карпатах около 1 600 лет до н.э. Почему я ее называю украинской(т.е славяянская гаплогруппа , незначительно мутировавшаяся , что дает право идентифицировать ее как гаплогруппу современных украинцев, но рассматривать ее нужно в комплексе с гаплогруппами спутницами. бо наши переводняки имели счастье ассимилироваться в мокшинских болотах, обретя кацапо-азийские гаплогруппы спутницы)? Да потому она - украинская ,что у этой гаплогруппы R1a1 Z283 имеется только гаплогруппа спутница старожилов Европы, трипольцев - это гаплогруппа I2. У истинных москалей ее нет. Вместо нее кацапы имеют угрофинно-монголоидную(азийскую NO) спутницу и северно-европейскую, родстрвенницу трипольской, гаплогруппу I1, которых у украинцев нет.
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18.07.2022 12:33 Ответить
Раз трипольцы 7 тыс лет назад жили ПО ОБЕ СТОРОНЫ КАРПАТ ( триполье киевская область- Румыния) , то словенская группа формировалась на генах трипольцев
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18.07.2022 12:48 Ответить
ТАК ТО ОНО ТАК, ежели каанечна, но в крови украинцев Есть и трипольская гаплогруппа I2 , потому что расселение славян началось из Карпат. Правда некоторые могут сделать закидон, мол , шо у трипольцев была гаплогруппа Е. Но эта гаплогруппа для трипольцев была гаплогруппой спутницей. Кста, гаплогруппа Е имеется в малом проценте и у украинцев.
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18.07.2022 12:56 Ответить
ЗЫ... словенская , я воспринял так как и в ПВЛ написано -0 и расселились словене из Карпат кто куда... а по месту расселения самоназвались... в том числе и украинцами))).
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18.07.2022 13:00 Ответить
MORE ЗЫ... скажите , шо Вами вживанi словене - это жители Карпат времен рождения Иисуса...
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18.07.2022 13:04 Ответить
Или Ваши словене соотносятся к балканскому региону(возможно это дулебы, а по самоназванию словене, бо они сбежали от аварцев в балканском направлении), шо не меняет сути дела. Просто они сумели донести первичное самоназвание до сегодняшних дней (словене) . Все остальные славяне имели гонор, и в пику родительскому имени СЛОВЕНЕ , самоназвались кто как захотел, сохранив родительское имя , заменив О на А и Е на Я - СЛАВЯНЕ.
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18.07.2022 13:15 Ответить
Нафта по 120, вони нічого не потіряли із за санкцій, людей своїх там ніхто не рахував ніколи, а в Україні знищена промисловість та інфраструктура і виїхало 6 млн з них 60 відсотків не збираються поки повертатись, людей вже загиноло тис від 20 до 40 якщо не більше, вони щас виграють і якщо ми їх вигонемо вони все одно нанесли на вреда більше в рази .
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18.07.2022 10:39 Ответить
К чему это скиглення. Вы шо предлогашь, лечь под цапорылых?
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18.07.2022 10:44 Ответить
Воно (ОЙ)бнуте...
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18.07.2022 10:33 Ответить
По-моему, песков уже это говорил. Начинает уже звучать как мантра:
"Харя путин харя харя всецелибудутдостигнуты харя харя"
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18.07.2022 10:34 Ответить
"Ершик" засуетился, сам та хоть понял чево ляпнул?? "Все цели будут достигнуты", итак начинаем 1) Сделать так чтобы руських ненавидел весь мир, 2)экономику параши поставить на колени, 3) обнищание 90 процентов населения мокшандии... 4) потерять половину вооруженных сил, из за прихоти горстки ублюдков, 5) заставить население вас люто ненавидеть, потому что память о вас будет и через сто лет, ну и т.д.!!!
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18.07.2022 10:36 Ответить
так это эффективность? ну тогда всё ясно
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18.07.2022 10:38 Ответить
помєчтай, їбаньбо недолуге
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18.07.2022 10:38 Ответить
Війна закінчиться після повної демілітаризації та денацифікації расєї, знищення її як держави, тюрми для всієї владної верхівки, виплати репарацій впродовж століття
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18.07.2022 10:39 Ответить
кремлевский шизофреник и Ко на старости лет наслаждается смертями людей и их страданиями эти зверства будут длится пока его не кончат...
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18.07.2022 10:39 Ответить
заява про невизначеність рамок у війні від ворога не що інше як психологічна маніпуляція. Невизначеність завжди дратує, навіть в буденних справах. Така людська природа. Наш розум коли щось невідомо завжди намагається скласти пазл з вже відомих частин щоб зменшити рівень напруги від невідомості. У випадку війни розум жінок і дітей не придумує кращий сценарій, а вигадує поганий і панічний (типу мама пішла по хліб, а вже година пройшла значить знею щось вже погане сталося).
На це у Мордора і розрахунок, що слабка частина нашого суспільства запанікує і примусить чоловіків скласти зброю аби отримати мир (а отже і визначеність майбутьнього) за будь -яку ціну.
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18.07.2022 10:41 Ответить
Та да! Знаємо, знаємо ваші цілі - розпад кацапії на дрібні улуси.
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18.07.2022 10:43 Ответить
Песков, цели операции: чтобы Навка тебя кинула, чтобы ты поседел в нищете, чтобы ***** отдало приказ тебя прибить за пустые базары.
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18.07.2022 10:43 Ответить
соглашусь с усами. Спешить не стоит, - сейчас главное убить, как можно больше кацапов, а потом уже дело техники, - выйти на границы 1991 года.
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18.07.2022 10:44 Ответить
касапи не тільки не оприлюднюють своїх "часових рамок"; але брешуть про свою мету в цій війні. Отут конкретно піськов свистить «"спецоперація" завершиться, коли всі її цілі будуть досягнуті"» не зазначаючи справжню мету, а саме: - поневолення народу України і колонізацію нашої держави.
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18.07.2022 10:45 Ответить
Для тебя, "ёршика для унитаза", она закончится в Нюрнберге.
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18.07.2022 10:50 Ответить
Есть карта разведанных в Украине запасов нефти и газа - там больше половины европейских запасов, и это как раз территория Донбасса
и юго-востока. Вот и все причины появления "русского мира" и начала войны.
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18.07.2022 10:51 Ответить
А яку ціль передбачає Росія? Вони хотіли за 3 дні захопити Київ не змогли і сказали що це жест доброї волі теж саме і з зміїним островом . Тож які цілі? Україна скоро буде отримувати по ленд-лізу зброю в товариних кількостях а не так як зараз . Тоді цю нечисть виженуть безумовно. І на умови путіна не логічно погоджуватись . Ці тварини загнали себе в кут і тепер або погрожують або виправдовуються.
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18.07.2022 10:51 Ответить
цель спецоперации парашки это отдать Украине донбасс, луганск и крым, но таким образом чтобы жители рашки ничего не заподозрили.
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18.07.2022 10:54 Ответить
Допоки військові злочинці з Мордору знаходяться на території України, буде тривати війна, поки вони усі не загинуть або стануть нездатними до злочинів інвалідами.
Другого шляху немає, дати цим нелюдам захопити країну, це приректи себе на смерть.
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18.07.2022 10:55 Ответить
Эффективность наступит тогда,когда ты кремлевский ****** и твой конченный *********** сгорите ****** в аду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.07.2022 11:05 Ответить
Щоб я так міг, як я хочу.
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18.07.2022 11:07 Ответить
А вот и ответочка пис ь кову ... -
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18.07.2022 11:11 Ответить
Целью второй фазы операции является захват всей Южной Украины.
Целью первой было захватить всю Украину.
Целью третьей фазы будет сь$бать с Донбасса с минимальными потерями.
Цель четвертой - отстоять Москву.
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18.07.2022 11:16 Ответить
Это он объявил войну Украине навсегда?!
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18.07.2022 11:42 Ответить
Давайте без емоцій, об'єктивно. Рашисти виконують свій план по захопленню стратегічно важливих для України напрямків і територій з ресурсами. Україна не має жодних успіхів з деокупації цих територій і напрямків. То хто перемагає на сьогоднішній момент? Влада в Києві популісти і брехуни, якщо не зрадники. Слів багато, фактичних дій 0. Лише критична маса українців може переломити цю ситуацію в напрямку перемоги України. Зміна влади, зміна командування, чіткий план дій для перемоги. Інакше піськов правий і рашисти перемогли.
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18.07.2022 11:46 Ответить
Трындеть - на Волгу, там вас голодранцi зрозумiють.
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18.07.2022 12:18 Ответить
може цілі не будуть вже потрібні,
якщо раптом х@йла не стане
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18.07.2022 13:38 Ответить
 
 