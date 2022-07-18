Война завершится, когда все цели будут достигнуты. Главное - эффективность, - Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал войну РФ против Украины и заявил, что "временных рамок" ее продолжительности нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Российская "спецоперация" завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное - эффективность", - сказал Песков.

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