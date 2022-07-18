Война завершится, когда все цели будут достигнуты. Главное - эффективность, - Песков
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал войну РФ против Украины и заявил, что "временных рамок" ее продолжительности нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Российская "спецоперация" завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное - эффективность", - сказал Песков.
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+45 Сергей Ткаченко a73c9e6e
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+33 Ziu Zou
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Перемога - досягнення цілей....
Гинути - виконувати обов'язки.
Багато ж ви так навоюєте 🤔
Правильно!
- Головне ефективність.
Більше добавити нічого.
Звісно ж.
Коли Імперія(будь-яка) припиняла війни ?
За ****** !"
Зле тільки те, що знову це робиться коштом життів українців.
"Харя путин харя харя всецелибудутдостигнуты харя харя"
На це у Мордора і розрахунок, що слабка частина нашого суспільства запанікує і примусить чоловіків скласти зброю аби отримати мир (а отже і визначеність майбутьнього) за будь -яку ціну.
и юго-востока. Вот и все причины появления "русского мира" и начала войны.
Другого шляху немає, дати цим нелюдам захопити країну, це приректи себе на смерть.
Целью первой было захватить всю Украину.
Целью третьей фазы будет сь$бать с Донбасса с минимальными потерями.
Цель четвертой - отстоять Москву.
якщо раптом х@йла не стане