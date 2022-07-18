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задержание (6650) россия (92987) Овсяникова (9)

Российскую пропагандистку Овсянникову отпустили из полиции после составления протокола о "дискредитации армии" РФ

овсяннікова

Женщину отпустили после составления протокола о "дискредитации армии" РФ.

Об этом сообщил ее адвокат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По мнению самой Овсянниковой, задержание связано с ее интервью 13 июля перед Басманным судом Москвы, арестовавшим российского оппозиционера Илью Яшина. "Я сказала, что война в Украине – это преступление, это попытка удержать власть в своих руках", - напомнила она.

Ее адвокат добавил, что обвинение по статье о "дискредитации вооруженных сил РФ" связано с высказываниями перед судом в день ареста Яшина. Дело будет рассматривать Мещанский районный суд в четверг, 21 июля.

15 июля Овсянникова устроила антивоенный пикет напротив Кремля, держа в руках плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин – убийца". Однако во время акции ее не задержали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под Москвой полиция задержала пропагандистку Овсянникову. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+35
гебцы лепят русскую оппозиционерку.
добавьте говна побольше
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18.07.2022 12:50
+13
Не бывает хороших русских...
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18.07.2022 12:51
+8
У фсб-шного персонажа виявилась слабо прокачена навичка "Опозиційність", то вирішили прокачати до наступного левела 😄
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18.07.2022 13:03
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гебцы лепят русскую оппозиционерку.
добавьте говна побольше
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18.07.2022 12:50 Ответить
Операція "Прикриття"
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18.07.2022 13:08 Ответить
Не дай Бог цю Овсяннікову в Україну запросити - цю гебняву потвору та шльондру!
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18.07.2022 14:22 Ответить
Даже не сомневаюсь что вскорости она окажется, как оппозиционерка, у нас в стране и утонет в объятиях первай ледей!!!!
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18.07.2022 13:08 Ответить
бабок 80-ти летних сажают за "Нет войне а здесь:

плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Однако во время акции ее не задержали.

а посмотрите выход из околотка - царица Савская
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18.07.2022 13:36 Ответить
А хтоб сомневался?!!!
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18.07.2022 12:51 Ответить
ce prosto smeh
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18.07.2022 12:54 Ответить
Не бывает хороших русских...
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18.07.2022 12:51 Ответить
Well, use Ukrainian language why using russian?
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18.07.2022 13:25 Ответить
А это он специально, чтобы русские поняли
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18.07.2022 13:27 Ответить
Just like you, Russian, but speak English
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18.07.2022 15:09 Ответить
ця курва навіть не "хорошая русская",

це - гірше
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18.07.2022 13:37 Ответить
Ну чому ж, ще й як бувають. Вже більше 38 тисяч гарних рузьких чекають, щоб поїхати додому. Лежать собі тихенько у чорних пакетиках і чекають.
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18.07.2022 14:04 Ответить
та пофую нам на неї не захламляйте стричку новин
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18.07.2022 12:51 Ответить
беспалива
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18.07.2022 12:56 Ответить
гавно.
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18.07.2022 12:58 Ответить
Там он знову овсяннікові українців вбили сьогодні зранку. Зеленський вже готує їй паспорт, щоб чергова хорошаруська поселилася на кістках загиблих.
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18.07.2022 12:59 Ответить
Нєвзоров ще куди не йшло, але якщо цій курві....
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18.07.2022 13:38 Ответить
І шо?
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18.07.2022 13:00 Ответить
Поправляють наскоро зліплену перед гастролями в Європу легенду...
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18.07.2022 13:01 Ответить
Гражданство Украины, Герой
Украины, пожизненная пенсия и памятный знак на улице Грушевского. До смерти. Завтра. Утром. 😂
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18.07.2022 13:01 Ответить
У фсб-шного персонажа виявилась слабо прокачена навичка "Опозиційність", то вирішили прокачати до наступного левела 😄
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18.07.2022 13:03 Ответить
А вам писатели слабо выйти с плакатом путлер-убийца напротив крэмля?
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18.07.2022 13:06 Ответить
Слабо. Можу, тільки в складі сумської тероборони.
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18.07.2022 13:40 Ответить
И эта фсё?... Ищи дурака.
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18.07.2022 13:06 Ответить
Мене досі дивує, що в Україні ще так багато людей які вірять в "хороших кацапів" і намагаються їх вибілити. Паспорт росії вже давно дуже легко отримати, чому вони тянуть російськ лайно в Україну, йдьте в свою їбучу росію!
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18.07.2022 13:06 Ответить
И есть же ***** которые ведуться на "нетаких русьге" как овсяникова невзоров быков и прочую *********** фсбшную *****
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18.07.2022 13:06 Ответить
то все постановка фсб,
щоб запихнути цю агентку назад на захід для продовження пропаганди
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18.07.2022 13:10 Ответить
Роблять з неї потерпівшу , щоб десантувати до України , а тут вже чимала команда цих "інформдесантників " Кремля зібралась , щоб руйнувати Україну зсередини , нити за російську мову , двомовність , і т.д. мультикультуризм ( російський інтернацизм) мета їх зрозуміла , це перенесення столиці у Київ , і саме Арестович працює зВ"язковим по цій темі . Вже остаточно зрозуміло , що Арестович давно завербований ФСБ .
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18.07.2022 13:12 Ответить
Артисти погорілого театру
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18.07.2022 13:19 Ответить
хорошая русская, - если ни Тоха Геращенко, то Аферистович подберет)
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18.07.2022 13:29 Ответить
Почитал комменты, всё по делу.
Но возник только один вопрос - а зачем визовый режим с Россией, если нужно полностью перекрывать въезд для россиян ?!
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18.07.2022 13:30 Ответить
Неможна дискридетувати те чого немає. Це не армія, а зграя найманців, бандитів і їх рекрутів.
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18.07.2022 13:38 Ответить
Фсбешний цирк...
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18.07.2022 14:29 Ответить
Засланий казачьок. За діскриминацію армії склали протокол та відпустили?
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18.07.2022 14:39 Ответить
І дали нове завдання
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18.07.2022 15:07 Ответить
Интересные истории происходят в роССийской пЭдЭрации! Одного человека посадили на 7 лет ,за то, что он сказал "Нет войне" , а другую выпускают из полиции ,хотя и до этого Овсянникова на "первом" кАНАЛе с плакатом позировала " Нет войне".... Парадокс ! не правда ли ?
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18.07.2022 15:17 Ответить
Не хочет шалава работать в рашке.. Хочет как полит преследуемая слинять за бугор..
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18.07.2022 16:17 Ответить
И все же... на сколько деграднули фэсы. Так лепить бездарно и тупо. Ну хоть бы в сизо недельку подержали, я не знаю. Ощущение что ее даже мусора трогать боялись. Другие за меньшее годами сидят и ничего.
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18.07.2022 16:27 Ответить
"крокодилья моча"
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19.07.2022 11:01 Ответить
 
 