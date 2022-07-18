Российскую пропагандистку Овсянникову отпустили из полиции после составления протокола о "дискредитации армии" РФ
Женщину отпустили после составления протокола о "дискредитации армии" РФ.
Об этом сообщил ее адвокат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По мнению самой Овсянниковой, задержание связано с ее интервью 13 июля перед Басманным судом Москвы, арестовавшим российского оппозиционера Илью Яшина. "Я сказала, что война в Украине – это преступление, это попытка удержать власть в своих руках", - напомнила она.
Ее адвокат добавил, что обвинение по статье о "дискредитации вооруженных сил РФ" связано с высказываниями перед судом в день ареста Яшина. Дело будет рассматривать Мещанский районный суд в четверг, 21 июля.
15 июля Овсянникова устроила антивоенный пикет напротив Кремля, держа в руках плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин – убийца". Однако во время акции ее не задержали.
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плакат, на котором, среди прочего, было написано: "Путин - убийца". Однако во время акции ее не задержали.
а посмотрите выход из околотка - царица Савская
це - гірше
Украины, пожизненная пенсия и памятный знак на улице Грушевского. До смерти. Завтра. Утром. 😂
щоб запихнути цю агентку назад на захід для продовження пропаганди
Но возник только один вопрос - а зачем визовый режим с Россией, если нужно полностью перекрывать въезд для россиян ?!