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Под Москвой полиция задержала пропагандистку Овсянникову. ФОТОрепортаж

Полиция Московской области задержала бывшего редактора российского Первого канала Марину Овсянникову, известную тем, что в марте вышла в прямой эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом.

Полиция Московской области задержала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщает Медуза, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские приехали к Овсянниковой по ее месту жительства. Овсянникову задержали у ее дома, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы Марины Овсянниковой, сообщил, что на нее составлен протокол по статье 20.3.3. КоАП ("дискредитация" Вооруженных Сил РФ). Эта административная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России заблокировали сайт немецкой газеты Die Welt после того, как из нее ушла пропагандистка Овсянникова

15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: "Путин - убийца. Его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".

Под Москвой полиция задержала пропагандистку Овсянникову 01

Под Москвой полиция задержала пропагандистку Овсянникову 02
Под Москвой полиция задержала пропагандистку Овсянникову 03

Автор: 

задержание (6678) россия (95629) Овсяникова Марина (9)


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Топ комментарии
+56
А для чого ця новина українцям?
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18.07.2022 00:09
+43
Особисто мені це настільки по***, що аж невдобно)))
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18.07.2022 00:10
+27
Проект ФСБ!
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18.07.2022 00:10
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Уже ржем !
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18.07.2022 08:19 Ответить
А може марина овсяннікова мріє стати як свьетка тихановська, або як Жа́нна д'Арк !?!
Хоч паржом.
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18.07.2022 08:18 Ответить
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18.07.2022 08:26 Ответить
Ahahaha , toka vchera Klirik na striime skazal chto etu mimru sami ruskije i posjadjut , tak kak nikto nepoveril , chto ana ni kantorskaja . Eta primerna kak s navalnim......
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18.07.2022 08:28 Ответить
на безрибі і рак риба -- хоч якась движуха
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18.07.2022 08:32 Ответить
пох
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18.07.2022 08:42 Ответить
Ну тобто 20 років вела пропаганду, і раптом прозрєла. Ну чого там, час очищатися.
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18.07.2022 09:46 Ответить
понти
-----------------------
дешева постанова
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18.07.2022 09:58 Ответить
Це все ментальні щі, біс із тією Овсянніковою.
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18.07.2022 10:04 Ответить
"Ментальні щі" - такого я ще не чув.
З Вашого дозволу цю фразу беру до цитатника.
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18.07.2022 13:58 Ответить
Ну я понимаю что фэсы из-за неудачи слепить из неё оппозиционеру решили употребить ее по внутреннему назначению. Но нам та нах эта инфа? Зачем ее раскручивать?
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18.07.2022 10:49 Ответить
Хороших роzzіян неіснує!
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18.07.2022 10:59 Ответить
На последней фотке чет сильно нежно ее за жеппу придерживают
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18.07.2022 11:47 Ответить
уже отпустили.брехливая тварь!
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18.07.2022 17:43 Ответить
Зеленые 3.14 дарасы, всеми силами тащат сюда всяких "хороших русских" типа выдачи гражданства невзорову, зеленые долбоёбы меняют одного русского на отношения с целой страной, невзоров числится военным преступником в литве, и оффсянку эту тащили сюда, как бы тоже не за выдачей ей гражданства, прессконференцию ей собирались устраивать..... Баблолюбие, вредительство, врожденная недалекость или благоприобретенный ********** , я не знаю что это именно, зато точно знаю, "хорошесть" русккого легко определяется по температуре тела, она должна быть не выше комнатной или уличной, в зависимости от того, где русский валяется.....
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20.07.2022 10:39 Ответить
Пы.Сы. Можно *** запомнить, украинцам просто не нужны руские, никакие, ни плохие ,ни хорошие ,ни нейтральные, ни живые, ни дохлые,равно и новости про любых русских ,кроме дохлых, в контексте увеличения их количества, пока не кончится война, а потом вообще не нужны руские, в любом контексте и виде.....
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20.07.2022 10:44 Ответить
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