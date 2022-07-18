Под Москвой полиция задержала пропагандистку Овсянникову. ФОТОрепортаж

Полиция Московской области задержала бывшего редактора российского Первого канала Марину Овсянникову, известную тем, что в марте вышла в прямой эфир программы "Время" на Первом канале с антивоенным плакатом.

Полиция Московской области задержала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщает Медуза, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские приехали к Овсянниковой по ее месту жительства. Овсянникову задержали у ее дома, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы Марины Овсянниковой, сообщил, что на нее составлен протокол по статье 20.3.3. КоАП ("дискредитация" Вооруженных Сил РФ). Эта административная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч рублей.

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15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: "Путин - убийца. Его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".



