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Під Москвою поліція затримала пропагандистку Овсяннікову. ФОТОрепортаж

Поліція Московської області затримала колишню редакторку російського Першого каналу Марину Овсяннікову, яка відома тим, що у березні вийшла у прямий ефір програми "Время" на Першому каналі з антивоєнним плакатом.

Поліція Московської області затримала колишнього редактора Першого каналу Марину Овсяннікову, повідомляє Медуза, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські приїхали до Овсяннікової за її місцем проживання. Овсяннікову затримали біля її будинку, повідомив її адвокат Дмитро Захватов. 

Адвокат Дмитро Захватов, який представляє інтереси Марини Овсяннікової, повідомив, що на неї складено протокол за статтею 20.3.3. КоАП ("дискредитація" Збройних Сил РФ). Ця адміністративна стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 30 до 50 тисяч рублів.

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15 липня Марина Овсяннікова провела одиночний пікет на Софійській набережній навпроти Кремля. Вона тримала в руках плакат зі словами: "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".

Під Москвою поліція затримала пропагандистку Овсяннікову 01
Під Москвою поліція затримала пропагандистку Овсяннікову 02
Під Москвою поліція затримала пропагандистку Овсяннікову 03

Автор: 

затримання (4339) росія (65191) Овсяннікова Марина (9)


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Топ коментарі
+56
А для чого ця новина українцям?
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18.07.2022 00:09
+43
Особисто мені це настільки по***, що аж невдобно)))
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18.07.2022 00:10
+27
Проект ФСБ!
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18.07.2022 00:10
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Уже ржем !
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18.07.2022 08:19 Відповісти
А може марина овсяннікова мріє стати як свьетка тихановська, або як Жа́нна д'Арк !?!
Хоч паржом.
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18.07.2022 08:18 Відповісти
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18.07.2022 08:26 Відповісти
Ahahaha , toka vchera Klirik na striime skazal chto etu mimru sami ruskije i posjadjut , tak kak nikto nepoveril , chto ana ni kantorskaja . Eta primerna kak s navalnim......
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18.07.2022 08:28 Відповісти
на безрибі і рак риба -- хоч якась движуха
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18.07.2022 08:32 Відповісти
пох
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18.07.2022 08:42 Відповісти
Ну тобто 20 років вела пропаганду, і раптом прозрєла. Ну чого там, час очищатися.
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18.07.2022 09:46 Відповісти
понти
-----------------------
дешева постанова
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18.07.2022 09:58 Відповісти
Це все ментальні щі, біс із тією Овсянніковою.
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18.07.2022 10:04 Відповісти
"Ментальні щі" - такого я ще не чув.
З Вашого дозволу цю фразу беру до цитатника.
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18.07.2022 13:58 Відповісти
Ну я понимаю что фэсы из-за неудачи слепить из неё оппозиционеру решили употребить ее по внутреннему назначению. Но нам та нах эта инфа? Зачем ее раскручивать?
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18.07.2022 10:49 Відповісти
Хороших роzzіян неіснує!
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18.07.2022 10:59 Відповісти
На последней фотке чет сильно нежно ее за жеппу придерживают
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18.07.2022 11:47 Відповісти
уже отпустили.брехливая тварь!
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18.07.2022 17:43 Відповісти
Зеленые 3.14 дарасы, всеми силами тащат сюда всяких "хороших русских" типа выдачи гражданства невзорову, зеленые долбоёбы меняют одного русского на отношения с целой страной, невзоров числится военным преступником в литве, и оффсянку эту тащили сюда, как бы тоже не за выдачей ей гражданства, прессконференцию ей собирались устраивать..... Баблолюбие, вредительство, врожденная недалекость или благоприобретенный ********** , я не знаю что это именно, зато точно знаю, "хорошесть" русккого легко определяется по температуре тела, она должна быть не выше комнатной или уличной, в зависимости от того, где русский валяется.....
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20.07.2022 10:39 Відповісти
Пы.Сы. Можно *** запомнить, украинцам просто не нужны руские, никакие, ни плохие ,ни хорошие ,ни нейтральные, ни живые, ни дохлые,равно и новости про любых русских ,кроме дохлых, в контексте увеличения их количества, пока не кончится война, а потом вообще не нужны руские, в любом контексте и виде.....
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20.07.2022 10:44 Відповісти
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