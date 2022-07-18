Під Москвою поліція затримала пропагандистку Овсяннікову. ФОТОрепортаж

Поліція Московської області затримала колишню редакторку російського Першого каналу Марину Овсяннікову, яка відома тим, що у березні вийшла у прямий ефір програми "Время" на Першому каналі з антивоєнним плакатом.

Поліція Московської області затримала колишнього редактора Першого каналу Марину Овсяннікову, повідомляє Медуза, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські приїхали до Овсяннікової за її місцем проживання. Овсяннікову затримали біля її будинку, повідомив її адвокат Дмитро Захватов.

Адвокат Дмитро Захватов, який представляє інтереси Марини Овсяннікової, повідомив, що на неї складено протокол за статтею 20.3.3. КоАП ("дискредитація" Збройних Сил РФ). Ця адміністративна стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 30 до 50 тисяч рублів.

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15 липня Марина Овсяннікова провела одиночний пікет на Софійській набережній навпроти Кремля. Вона тримала в руках плакат зі словами: "Путин — убийца. Его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".





